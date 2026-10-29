Garita refuză România! Unde poate semna atacantul FCSB. Exclusiv

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Aventura lui Arnold Garita la FCSB a fost una de scurtă durată. Patronul clubului, Gigi Becali, a anunțat că nu îi va prelungi contractul atacantului, care expiră în luna decembrie a acestui an. FANATIK a aflat că vârful are pe masă două oferte și nu se pune problema să mai evolueze în SuperLiga României.

Adio, FCSB! Arnold Garita are două oferte pe masă și și-a stabilit următoarea destinație

Evoluțiile lui Arnold Garita la FCSB au lăsat de dorit, iar Juniors. Înțelegerea expiră la finalul anului, iar omul de afaceri nu are în plan să îi pună pe masă lui Garita o nouă ofertă.

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„S-a terminat cu Garita la FCSB! Nu mai rămâne. Nu mai prelungim! Ce mai contează de ce? Gata! S-a terminat. De ce să-l mai țin dacă am zis că aduc 5 jucători? Luăm și atacant”, a declarat Gigi Becali, conform .

Fotbalistul nu are în plan să intre la negocieri cu o altă echipă din SuperLiga, întrucât în România și-a dorit să evolueze doar la FCSB. , așa că jucătorul camerunez va pleca din țară odată ce înțelegerea cu clubul din capitala României va ajunge la final.

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FANATIK a aflat în exclusivitate că Arnold Garita are deja pe masă două oferte din liga a doua din China. Fotbalistul a fost încântat de experiența pe care a trăit-o în Asia și este dispus să se întoarcă acolo în perioada de mercato din iarnă. Mai mult, Garita este extrem de apreciat în China.

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Arnold Garita nu ia în calcul o eventuală ofertă din Superliga

Deși în ultimele zile s-a scris despre posibilitatea ca atacantul din Camerun să semneze cu o altă echipă din SuperLiga, din informațiile obținute de site-ul nostru, acest scenariu este unul cel puțin improbabil. Garita și-a dorit să joace în România doar la FCSB.

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Dani Coman, oficialul celor de la FC Argeș, a declarat public că fotbalistul care a jucat pentru formația din Trivale în sezonul 2022-2023 este extrem de apreciat de fani. „Garita este un jucător apreciat atât de suporteri, cât și de noi, conducerea clubului. Cu toate acestea, este sub contract cu FCSB și nu ar fi corect să vorbesc despre un fotbalist cu angajament. Nici nu știm dacă cei de acolo îi vor prelungi contractul”, a declarat Dani Coman, oficialul celor de la FC Argeș, pentru