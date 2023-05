Garry Kasparov a deschis Superbet Chess Classic, prima etapă din Grand Chess Tour 2023: “Șahul este tratat cu respect la București”

, a fost prezent, vineri, la ceremonia de deschidere a turneului de șah Grand Chess Tour, ediția 2023. Ceremonia a fost transmisă LIVE pe TVR 1 și pe

10 dintre cei mai buni GM ai lumii dau, sâmbătă, startul competiției de la București. La Superbet Chess Classic 2023 joacă și doi dintre cei mai valoroși șahiști ai României: Bogdan Deac și Richard Rapport.

Personalități marcante ale șahului mondial și ale vieții publice din România s-au reunit, vineri, preț de câteva ore, la Grand Bucharest Hotel din Capitală. Cel mai bun jucător de șah din toate timpurile, alături de cei mai buni șahiști din lume, la acest moment (inclusiv campionul mondial en-titre), precum și diverse oficialități, oameni din sfera politică, sportivi și persoane publice, dar și copii – tineri sportivi, membri ai Federației Române de Șah – au participat vineri la ceremonia de deschidere a primei etape din circuitul Grand Chess Tour (GCT), ediția 2023. GCT este unul dintre cele mai importante turnee de șah, la nivel global.

Inaugurarea turneului Grand Chess Tour (GCT) a debutat vineri, 5 mai a.c., începând cu orele 17.00 PM, cu participarea extraordinară a multiplului campion mondial, Garry Kasparov, a directorului executiv al Grand Chess Tour – Michael Khodarkovsky, a Președintei Fundației Superbet – Augusta Dragic, a celor 10 jucători, precum și în prezența a peste 300 invitați din diverse medii socio-profesionale și din mass-media.

Deschiderea evenimentului a constat într-o prezentare a turneului (aflat deja la cea de-a patra ediție în România) și a jucătorilor primei etape, tragerea la sorți a jucătorilor înscriși în competiție, urmată de prima mutare simbolică, făcută de marele maestru internațional Garry Kasparov cu o tânără copilă în vârstă de 12 ani, pasionată de șah, o scurtă conferință de presă, precum și o serie de momente realizate cu invitații, cu participarea celor 10 GM și a lui Garry Kasparov.

“Faptul că reușim, an de an, să reunim, în România, mințile briliante ale șahului mondial – iar anul acesta avem bucuria de a-l avea alături inclusiv pe campionul mondial en-titre, Ding Liren – ne responsabilizează și ne motivează să susținem în continuare acest demers educațional fantastic, pornit în urmă cu patru ani. Șahul are nevoie de sprijin și de implicare din partea mediului privat, precum și a autorităților române, din punct de vedere financiar, legislativ și al promovării”, a punctat Augusta Dragic, președinte al Fundației Superbet și co-organizator al competiției de șah de la București.

Garry Kasparov, la ceremonia de deschidere a Superbet Chess Classic, prima etapă din Grand Chess Tour 2023: “Șahul este tratat cu respect la București”

„Mă bucur foarte mult că mă aflu la un astfel de turneu. De fiecare dată când vin la București îmi face mare plăcere să văd șah de calitate. Este un oraș unde șahul este tratat cu respect. Îi doresc ca la acest turneu să văd partide cât mai corecte. Când spun oameni de sport în România mă gândesc la ceea ce a realizat Nadia Comăneci și la performanța echipei naționale de fotbal din 1994”, a spus Garry Kasparov la ceremonia de deschidere.

Ceremonia de deschidere a turneului de șah a transmis, și în acest an, un mesaj de încredere și speranță, de celebrare a păcii, a valorilor universale și a minților care se pun în slujba binelui, sub sloganul “Uniting Minds”. Evenimentul a fost transmis în direct pe TVR 1 și pe site-ul .

Prima din cele cinci etape ale turneului global GCT 2023 ( ) începe sâmbătă, la Grand Bucharest Hotel (fost Hotel Intercontinental), din Capitală. 10 GM, aflați printre cei mai buni jucători de șah din lume, dar și campionul mondial en-titre și doi dintre cei mai valoroși șahiști ai României, în prezent – Bogdan Deac (locul 38 mondial, a primit un wildcard pentru această etapă) și Richard Rapport (locul 13 mondial) se vor confrunta în această competiție de șah, ce se va desfășura în perioada 6-15 mai a.c., cu o zi de odihnă pe 11 mai.

În fiecare zi, partidele încep la orele 15.00 PM și se termină în jurul orelor 20.00 PM. Deschiderea fiecărei zile competiționale se va face printr-o primă mutare făcută de invitați speciali, sportivi, oficiali și diverse personalități ale vieții publice din România. Evenimentul va fi deschis și publicului larg. Iubitorii acestui sport pot rezerva de pe site-ul , bilete de participare pentru urmărirea jocurilor celor 10 GM, direct în sala de competiție. Biletele se găsesc în număr limitat.

Cine sunt cei 10 șahiști care concurează la București

Cei 10 Mari Maeștri ai șahului internațional, care se confruntă în etapa de la București sunt: Ding Liren, China (campion mondial en-titre), Ian Nepomniachtchi, FIDE (locul 2 mondial), Alireza Firouzja, Franța (locul 4 mondial, câștigătorul Grand Chess Tour 2022), Anish Giri, Olanda (locul 6 mondial, câștigătorul Tata Steel Masters 2023), Fabiano Caruana, SUA (locul 7 mondial, câștigătorul Campionatului SUA 2022), Wesley So, SUA (locul 8 mondial, locul 2 la Grand Chess Tour 2022), Richard Rapport, România (locul 13 mondial, câștigătorul FIDE Grand Prix 2022), Maxime Vachier-Lagrave, Franța (locul 14 mondial, locul 2 la Grand Chess Tour 2021), Jan Krzysztof Duda, Polonia (locul 24 mondial, câștigătorul Cupei Mondiale FIDE 2021) și Bogdan Deac, România (locul 38 mondial și unul dintre cei mai valoroși șahiști români).

Pentru mai multe detalii și pentru cele mai recente știri despre circuit, puteți vizita , , , dar și paginile de social-media ale Fundației Superbet și Grand Chess Tour.

