Garry Kasparov, atac la Trump după summitul cu Putin: „Un moment nociv pentru SUA”

Donald Trump a fost ținta unor critici aprinse după summitul cu Vladimir Putin din Alaska. Gestul său de pe covorul roșu a provocat reacții dure la nivel internațional. Printre cei care au sancționat atitudinea președintelui SUA se numără și marele șahist Garry Kasparov, cunoscut opozant al regimului de la Moscova.

ADVERTISEMENT

Cum a fost interpretat gestul lui Donald Trump la întâlnirea cu Vladimir Putin?

Imaginile surprinse la sosirea lui Vladimir Putin în Alaska, unde s-a întâlnit cu , au generat o avalanșă de reacții pe scena internațională. Conform protocolului, liderul american a fost primul care a coborât din aeronava oficială, în calitate de gazdă. Câteva momente mai târziu, atunci când președintele Federației Ruse a pășit pe covorul roșu pregătit de partea americană, Trump l-a întâmpinat aplaudând și afișând un zâmbet larg, gest considerat de mulți drept nepotrivit.

Putin, deși a afișat la rândul său o expresie degajată, nu a răspuns prin același tip de manifestare. Atitudinea liderului de la Casa Albă a provocat reacții critice în numeroase medii, iar printre cei mai tranșanți s-a numărat Garry Kasparov, fost campion mondial de șah și unul dintre opozanții de lungă durată ai regimului de la Kremlin.

ADVERTISEMENT

„Aș spune că ziua asta a fost mai nocivă pentru reputația și credibilitatea SUA decât dezastruoasa debandadă din Afganistan. Să găzduiești și să aplauzi un dictator criminal…”, a postat fostul campion mondial la șah.

Cum comentează Garry Kasparov comparația lui Trump între summitul din Alaska și „o partidă de șah”?

Garry Kasparov a criticat ironic și , care descrisese întâlnirea din Alaska drept „o partidă de șah”, pe contul său de X.

ADVERTISEMENT

„Nu. În șah, jucătorii se află pe părți opuse, nu de aceeași parte. Putin i-ar putea acorda lui Trump câteva titluri în Ucraina pentru a îndeplini condiția gloriei. Adevăratul scop este normalizarea relațiilor pentru a-i îmbogăți pe amândoi.

ADVERTISEMENT

Orice acord semnat cu dictatura ucigașă a lui Putin va pune capăt rolului Americii de lider al lumii libere, la fel cum va pune capăt unui document de capitulare”, a precizat Kasparov.

ADVERTISEMENT

Trump și Putin, cât de aproape sunt de un acord asupra Ucrainei?

La câteva ore după întâlnirea cu Putin, Trump a afirmat că a convenit cu liderul rus asupra încheierii conflictului, prin ajustări teritoriale teritoriale. De asemenea, printr-o garanție de securitate oferită de Statele Unite. Măsuri pe care Ucraina este totodată invitată să le accepte.

„Cred că suntem de acord asupra multor aspecte. Vă pot spune că întâlnirea a fost o întâlnire caldă. Cred că suntem destul de aproape de final. Şi Ucraina trebuie să fie de acord cu asta.

Trebuie să se facă o înţelegere. Rusia este o putere foarte mare, iar Ucraina nu. Cred că întâlnirea a fost de nota 10, în sensul că ne-am înţeles de minune.

Şi e bine când, ştiţi, două mari puteri se înţeleg, mai ales când sunt puteri nucleare. Ştiţi, noi suntem numărul unu, ei sunt numărul doi în lume. Şi e o mare treabă. Asta e o mare treabă”, a declarat Trump.