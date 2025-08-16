Garry Kasparov, atac la Trump după summitul cu Putin: „Un moment nociv pentru SUA”

Donald Trump a fost ținta unor critici aprinse după summitul cu Vladimir Putin din Alaska. Gestul său de pe covorul roșu a provocat reacții dure la nivel internațional. Printre cei care au sancționat atitudinea președintelui SUA se numără și marele șahist Garry Kasparov, cunoscut opozant al regimului de la Moscova.
Imaginile surprinse la sosirea lui Vladimir Putin în Alaska, unde s-a întâlnit cu Donald Trump, au generat o avalanșă de reacții pe scena internațională. Conform protocolului, liderul american a fost primul care a coborât din aeronava oficială, în calitate de gazdă. Câteva momente mai târziu, atunci când președintele Federației Ruse a pășit pe covorul roșu pregătit de partea americană, Trump l-a întâmpinat aplaudând și afișând un zâmbet larg, gest considerat de mulți drept nepotrivit.
Putin, deși a afișat la rândul său o expresie degajată, nu a răspuns prin același tip de manifestare. Atitudinea liderului de la Casa Albă a provocat reacții critice în numeroase medii, iar printre cei mai tranșanți s-a numărat Garry Kasparov, fost campion mondial de șah și unul dintre opozanții de lungă durată ai regimului de la Kremlin.
„Aș spune că ziua asta a fost mai nocivă pentru reputația și credibilitatea SUA decât dezastruoasa debandadă din Afganistan. Să găzduiești și să aplauzi un dictator criminal…”, a postat fostul campion mondial la șah.
Garry Kasparov a criticat ironic și comparația făcută de Donald Trump, care descrisese întâlnirea din Alaska drept „o partidă de șah”, pe contul său de X.
„Nu. În șah, jucătorii se află pe părți opuse, nu de aceeași parte. Putin i-ar putea acorda lui Trump câteva titluri în Ucraina pentru a îndeplini condiția gloriei. Adevăratul scop este normalizarea relațiilor pentru a-i îmbogăți pe amândoi.
Orice acord semnat cu dictatura ucigașă a lui Putin va pune capăt rolului Americii de lider al lumii libere, la fel cum va pune capăt unui document de capitulare”, a precizat Kasparov.
La câteva ore după întâlnirea cu Putin, Trump a afirmat că a convenit cu liderul rus asupra încheierii conflictului, prin ajustări teritoriale teritoriale. De asemenea, printr-o garanție de securitate oferită de Statele Unite. Măsuri pe care Ucraina este totodată invitată să le accepte.
„Cred că suntem de acord asupra multor aspecte. Vă pot spune că întâlnirea a fost o întâlnire caldă. Cred că suntem destul de aproape de final. Şi Ucraina trebuie să fie de acord cu asta.
Trebuie să se facă o înţelegere. Rusia este o putere foarte mare, iar Ucraina nu. Cred că întâlnirea a fost de nota 10, în sensul că ne-am înţeles de minune.
Şi e bine când, ştiţi, două mari puteri se înţeleg, mai ales când sunt puteri nucleare. Ştiţi, noi suntem numărul unu, ei sunt numărul doi în lume. Şi e o mare treabă. Asta e o mare treabă”, a declarat Trump.