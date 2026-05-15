Garry Kasparov boicotează Cupa Mondială din America: „Va fi un mare haos!” Cine a fost mai mare: Messi sau Maradona? Video

. Zece dintre cei mai puternici jucători ai planetei se duelează pentru premiul de 475.000 de dolari. Cu ocazia acestui turneu puternic se află în România şi legendarul Garry Kasparov, campion mondial din şah între 1985 şi 2000 şi cel mai longeviv lider mondial.

Garry Kasparov boicotează Cupa Mondială din America: „Va fi un mare haos”

Legendarul şahist este şi un împătimit al fotbalului. Cu toate că şi-a dorit să participe la Cupa Mondială din America, Kasparov a spus „pas” spunând că va fi un haos uriaş. Iniţial, şahistul voia să fie pe stadion neapărat la finală, apoi şi-a schimbat opinia:

„Sunt un fan al fotbalului, dar nu merg la Cupa Mondială. Şi fiica mea este un mare fan şi i-am promis bilete la VIP pentru finală. Dar e mai bine să stăm deoparte. Era o oportunitate foarte bună, dar vom aştepta pentru următorul turneu final. Am sentimente amestecate, va fi un mare haos, cu Trump acolo, cine ştie ce se întâmplă. Să fii parte din acel public şi să urmăreşti ceva ce poţi vedea şi la TV… Este ok pe un ecran mare.

Mă îndoiesc că putem (n.r. Croaţia) repeta succesul de la ultimele ediţii. Dar sunt mândru că Croaţia are cele mai bune performanţe din zona echipelor mai mici: două medalii de bronz şi o medalie de argint… Este impresionant. O să mă bucur de Cupa Mondială, am văzut fiecare ediţie din 1970 încoace. Am amintiri foarte puternice şi acum. Îmi aduc aminte de semifinala Italia – Germania de Vest. Bineînţeles, finala, în care Brazilia a zdrobit Italia”, a spus Kasparov.

Cine a fost mai mare? Messi sau Maradona?

Garry Kasparov a ales şi cel mai bun jucător din istorie între Maradona şi Messi. Şahistul susţine că „El Pibe D’Oro” a fost cel mai bun, motivând că în 1986 a avut o echipă ceva mai slabă ca Leo Messi în 2022, ambii reuşind să îşi conducă naţionala către titlul mondial:

„Fiica mea şi o parte a prietenilor le place foarte mult. Sunt norocoşi. Au văzut Cred că Maradona a fost peste Messi. A avut o echipă care nu a fost destul de bună fără el pentru a câştiga trofeul. Messi conduce o echipă mai bună. Dar e vorba şi de sentimentele mele. La fel şi fiica mea, a fost impresionată de finala din Qatar. De aceea i-am promis că vom merge la finala din 2026, dar a fost de acord cu mine că e mai rău să ne asumăm acest tip de risc.

Când oamenii vorbesc despre cel mai bun jucător din lume, diferă de la generaţie la generaţie. Oamenii vorbesc în continuare de Pele. Când am crescut, era Maradona. Probabil că performanţele lui Messi sunt cele mai impresionante, dar imaginile pe care le am din finala din 1986 cu Germania de Vest – Argentina sunt cele mai vii”, a declarat Kasparov.

63 de ani are Garry Kasparov

48 de echipe participă la Mondialul din America