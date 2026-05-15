Sport

Garry Kasparov boicotează Cupa Mondială din America: „Va fi un mare haos!” Cine a fost mai mare: Messi sau Maradona? Video

Cupa Mondială din America se apropie cu paşi repezi. Deşi este un împătimit al fotbalului, marele Garry Kasparov nu va participa la eveniment, deşi şi-ar fi dorit să îşi ducă fiica la finală. Care e motivul.
Gabriel Eșanu, Marian Popovici
15.05.2026 | 11:44
Garry Kasparov boicoteaza Cupa Mondiala din America Va fi un mare haos Cine a fost mai mare Messi sau Maradona Video
SPECIAL FANATIK
Garry Kasparov boicotează Cupa Mondială din America: "Va fi un mare haos!" Cine a fost mai mare: Messi sau Ronaldo. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Super Chess Classic se desfăşoară în aceste zile la Bucureşti. Zece dintre cei mai puternici jucători ai planetei se duelează pentru premiul de 475.000 de dolari. Cu ocazia acestui turneu puternic se află în România şi legendarul Garry Kasparov, campion mondial din şah între 1985 şi 2000 şi cel mai longeviv lider mondial.

Garry Kasparov boicotează Cupa Mondială din America: „Va fi un mare haos”

Legendarul şahist este şi un împătimit al fotbalului. Cu toate că şi-a dorit să participe la Cupa Mondială din America, Kasparov a spus „pas” spunând că va fi un haos uriaş. Iniţial, şahistul voia să fie pe stadion neapărat la finală, apoi şi-a schimbat opinia:

ADVERTISEMENT

„Sunt un fan al fotbalului, dar nu merg la Cupa Mondială. Şi fiica mea este un mare fan şi i-am promis bilete la VIP pentru finală. Dar e mai bine să stăm deoparte. Era o oportunitate foarte bună, dar vom aştepta pentru următorul turneu final. Am sentimente amestecate, va fi un mare haos, cu Trump acolo, cine ştie ce se întâmplă. Să fii parte din acel public şi să urmăreşti ceva ce poţi vedea şi la TV… Este ok pe un ecran mare.

Mă îndoiesc că putem (n.r. Croaţia) repeta succesul de la ultimele ediţii. Dar sunt mândru că Croaţia are cele mai bune performanţe din zona echipelor mai mici: două medalii de bronz şi o medalie de argint… Este impresionant. O să mă bucur de Cupa Mondială, am văzut fiecare ediţie din 1970 încoace. Am amintiri foarte puternice şi acum. Îmi aduc aminte de semifinala Italia – Germania de Vest. Bineînţeles, finala, în care Brazilia a zdrobit Italia”, a spus Kasparov.

ADVERTISEMENT
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția...
Digi24.ro
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”

Cine a fost mai mare? Messi sau Maradona?

Garry Kasparov a ales şi cel mai bun jucător din istorie între Maradona şi Messi. Şahistul susţine că „El Pibe D’Oro” a fost cel mai bun, motivând că în 1986 a avut o echipă ceva mai slabă ca Leo Messi în 2022, ambii reuşind să îşi conducă naţionala către titlul mondial:

ADVERTISEMENT
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi...
Digisport.ro
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei

„Fiica mea şi o parte a prietenilor le place foarte mult. Sunt norocoşi. Au văzut finala Cupei Mondiale din 2022, Franţa – Argentina… Wow! Cred că Maradona a fost peste Messi. A avut o echipă care nu a fost destul de bună fără el pentru a câştiga trofeul. Messi conduce o echipă mai bună. Dar e vorba şi de sentimentele mele. La fel şi fiica mea, a fost impresionată de finala din Qatar. De aceea i-am promis că vom merge la finala din 2026, dar a fost de acord cu mine că e mai rău să ne asumăm acest tip de risc. 

ADVERTISEMENT

Când oamenii vorbesc despre cel mai bun jucător din lume, diferă de la generaţie la generaţie. Oamenii vorbesc în continuare de Pele. Când am crescut, era Maradona. Probabil că performanţele lui Messi sunt cele mai impresionante, dar imaginile pe care le am din finala din 1986 cu Germania de Vest – Argentina sunt cele mai vii”, a declarat Kasparov.

  • 63 de ani are Garry Kasparov
  • 48 de echipe participă la Mondialul din America

Garry Kasparov boicotează Cupa Mondială

Decizie finală! Antrenorul spaniol o va părăsi pe Manchester City la finalul sezonului,...
Fanatik
Decizie finală! Antrenorul spaniol o va părăsi pe Manchester City la finalul sezonului, chiar dacă va câștiga campionatul
Investitori italieni vin să bage bani la un club din SuperLiga: ”Un grup...
Fanatik
Investitori italieni vin să bage bani la un club din SuperLiga: ”Un grup din anturajul lui Napoli”
Miza uriașă a derby-ului Dinamo – CFR Cluj: „Vor muri pe teren!” Toate...
Fanatik
Miza uriașă a derby-ului Dinamo – CFR Cluj: „Vor muri pe teren!” Toate calculele înaintea etapei a 9-a din play-off-ul SuperLigii
Tags:
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
Parteneri
'Cine e nesimțit? Varga sau Pancu?'. O altă față a conflictului de la...
iamsport.ro
'Cine e nesimțit? Varga sau Pancu?'. O altă față a conflictului de la CFR Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!