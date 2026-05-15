Garry Kasparov dezvăluie cum a reacţionat Uniunea Sovietică după „10-le perfect” al Nadiei Comăneci: „A fost o performanţă şocantă”. Video

În 2026 se aniversează 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii, obţinută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976. Performanţa marii noastre gimnaste este celebrată în toate colţurile lumii, Nadia fiind invitată la Parlamentul European în luna martie, iar în urmă cu câteva săptămâni a primit un premiu special Laureus.

Cum a reacţionat Uniunea Sovietică după nota 10 obţinută de Nadia Comăneci la Montreal!

Legendarul şahist Garry Kasparov se află în România şi a vorbit cu FANATIK şi celelalte instituţii de presă din România despre performanţa Nadiei Comăneci. Kasparov şi-a adus aminte că nota 10 obţinută de gimnasta din România nu le-a picat bine celor din Uniunea Sovietică.

„Îmi aduc aminte de Nadia Comăneci. N-a fost celebrată în Uniunea Sovietică. A fost o performanţă şocantă pentru oamenii care locuiau acolo pentru că sportul era dominat de sovietici, dar îmi aduc aminte foarte bine. Aveam 13 ani, mă uitam la televizor. 10-le perfect e 10 perferct, n-ai ce să mai spui. M-am bucurat că au pus acest mesaj (n.r. la festivitatea de deschidere)”, a spus Kasparov.

Garry Kasparov, impresionat de performanţa României: „Este fără precedent: 4,5 milioane de euro din fonduri europene”

Între 14 şi 23 mai 2026 se desfăşoară Super Chess Classic, care reuneşte 10 dintre cei mai puternici şahişti din lume. Garry Kasparov este uimit de investiţiile masive în şahul din România, dezvăluind că federaţia a accesat 4,5 milioane de euro din bani europeni pentru digitalizarea şahului la noi în ţară, performanţă fără precedent:

„Mă simt foarte bine când revin în România. Este vorba de un eveniment organizat de Federaţia Română de Şah şi este pentru prima dată în istorie când avem parte de o investiţie masivă din bani publici în şah. FR de Şah este în acest moment cea mai bine finanţată federaţie de profil din lume, cu 4,5 milioane de euro din fonduri europene alocate pentru digitalizarea şahului în România.

Este un rezultat al muncii Federaţiei, a evenimentelor care au avut loc aici şi mulţumiri lui Sasha şi Augusta Dragic (fondatorii grupului Super), care au pus Bucureştiul într-un loc şi mai proeminent în ceea ce priveşte harta lumii. Este ceva foarte important pentru că aceste sume reprezintă ceva fără precedent. Şi este o investiţie substanţială în educaţie. Dar pentru şah ar putea fi ceva revoluţionar”, a spus fostul mare şahist.

Garry Kasparov s-a născut în Baku, pe vremea când Azerbaidjan era parte a Uniunii Sovietice. La vârsta de 22 de ani, în anul 1985 a devenit campion mondial la şah, titlu pe care l-a deţinut timp de 15 ani. S-a retras în anul 2005, iar apoi a devenit scriitor şi activist politic, .

63 de ani are Garry Kasparov

50 de ani au trecut de la primul 10 din istoria gimnasticii, obţinut de Nadia Comăneci la Montreal