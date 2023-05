Garry Kasparov, interviu eveniment pentru FANATIK despre ameninţarea Rusiei: “Puteam opri această tragedie dacă îl credeam pe Putin! În 2022, România şi întreaga lume a fost într-un mare pericol!”. Vido exclusiv

În luna mai, Bucureștiul a fost capitala Șahului! a reunit 10 dintre cei mai buni șahiști ai lumii, inclusiv campionul mondial Ding Liren. Pentru prima etapă din Grand Chess Tour a venit la București și Garry Kasparov, fondatorul circuitului.

Garry Kasparov, interviu eveniment pentru FANATIK : “Superbet și-a exprimat dorința de a explora această lume a competițiilor de șah”

Cel mai bun șahist din istorie, de 6 ori campion mondial, este omul care îl înfruntă pe Vladimir Puțin de mai bine de 20 de ani. FANATIK a profitat de ocazia sosirii lui Garry Kasparov în România pentru a obține un interviu eveniment. Marele Maestru despre viitorul șahului și despre lupta dintre lumea liberă și dictatorul Vladimir Putin.

Să vorbim pentru început despre Grand Chess Tour și ceea ce se întâmplă acum la București (n.r. – turneul Superbet Chess Classic). Grand Chess Tour a ajuns în București în 2019. Cum v-ați gândit la București și care sunt atuurile orașului nostru pentru a atrage un turneu cu jucători atât de puternici?

– Condiția numărul 1 pentru orice eveniment major este să găsești un sponsor. Cineva, un individ, sau o organizație, care să fie dispus/ă să sprijine șahul. O organizație care vede șahul ca pe un atu pentru promovare. Iar aici avem Superbet. (n.r. despre întâlnirea cu Sascha Dragic). S-a întâmplat când eram la București pentru un eveniment înainte de Grand Chess Tour. Cred că în 2017, nu sunt sigur. Tot ce s-a întâmplat înainte de COVID este așa un pic încețoșat. Probabil că în 2017. Am avut un eveniment aici și m-am întâlnit cu Sasha Dragic la cină, cred că a fost la hotelul Marriott. Și am aflat că a fost jucător de șah și este un mare fan. Cred că a fost începutul relațiilor de prietenie dintre noi.

Am venit apoi să vorbesc cu echipa Superbet la un eveniment. Iar Superbet și-a exprimat dorința de a explora această lume a competițiilor de șah. Iar Grand Chess Tour a căutat mereu parteneri puternici în Europa. Pentru că principalul om care ne susține este Rex Sinquefield, un miliardar american din Missouri, din Saint Louis, care a susținut șahul în ultimii 15 ani și a construit o impresionantă structură de șah. În Statele Unite oamenii glumesc că Saint Louis este probabil capitala șahului în întreaga lume. Cu siguranță a Statelor Unite. Dar se pare acum că Bucureștiul rivalizează cu Saint Louis.

“Aceste trei turnee, București, Varșovia și Zagreb reprezintă ceva la care eu visam de foarte mult timp”

În timp ce în Saint Louis avem rădăcini solide, a fost mereu o provocare să găsim un partener pe măsură în Europa. Grand Chess Tour s-a jucat în Oslo, în Paris, în Londra. Grand Chess Tour în multe orașe din Europa. Dar acum este o cooperare excelentă. Avem partea americană, iar în Europa avem turneele Superbet, odată cu extinderea operațiunilor de afaceri ale Superbet. Care apropo, arată că există o conexiune și cu interesele de afaceri. Nu este doar un fan al șahului, nostalgic în legătură cu perioada în care juca șah și își amintește de Kasparov, campion mondial. Este o combinație a celor două, da. Suntem prieteni foarte buni, cu Sasha Dragic și Augusta Dragic. Dar este vorba și despre implicarea Superbet în afaceri în diverse țări. De aceea ne mutăm și la Varșovia și la Zagreb.

Acum avem aceste trei evenimente, dar desigur București este centrul operațional pentru Superbet. Este o dezvoltare impresionantă în Estul Europei, unde șahul a fost mereu puternic, dar din cauza lipsei de sponsori nu a avut asemenea competiții de top. Și acum este clar că pe continentul European aceste trei turnee, București, Varșovia și Zagreb reprezintă ceva la care eu visam de foarte mult timp. O rețea profesionistă de competiții. Și probabil vom încerca să ne dezvoltăm împreună cu afacerile Superbet.

“Vizitez în fiecare an Bucureștiul, este să văd că orașul devine din ce în ce mai dinamic, sunt mai multe afaceri aici”

Spuneaţi că Bucureştiul vă face să vă simţiţi confortabil. Care este motivul?

– Este foarte interesant, pentru că vizitez în fiecare an Bucureștiul, este să văd că orașul devine din ce în ce mai dinamic, sunt mai multe afaceri aici. Deci nu este doar un donator generos care vrea să susțină jocul pe care îl iubește, ci coincide și cu dezvoltarea țării. Iar Bucureștiul devine din ce în ce mai vibrant, cu afaceri în domeniul IT. De aceea mă simt foarte confortabil aici și de aceea în fiecare an mă întorc.

Și văd că de fiecare dată organizatorii sunt și mai creativi. Și nu este doar impresia mea, mă uit și la fețele tinerilor mei colegi. Este o încântare. Este vorba despre respectul pentru acest joc. Sunt și multe provocări, dar nu pot fi învinuiți că nu încearcă. Arată că înțeleg că trebuie să își demonstreze abilitățile să fie pe măsura organizării.

“În această perioadă, Magnus (n.r. Carlsen) are un apetit mai redus pentru șahul clasic”

În acest an avem cea mai tare componență a turneului probabil, dacă ținem cont că îl avem și pe campionul mondial, Ding Liren, la start?

– Fără Magnus (n.r. – Magnus Carlsen) printre participanți, poate poți să dezbați pe această temă. Dar dacă vă referiți la întreg circuitul Grand Chess Tour, da, cu siguranță. Pentru că Magnus va participa la două evenimente de șah rapid, la Zagreb și Varșovia.

Toată lumea în București, în România, speră că într-o zi va veni și Magnus să joace aici. Este vreo șansă?

– Nu sunt eu responsabil pentru deciziile lui Magnus. Se pare că în această perioadă, Magnus are un apetit mai redus pentru șahul clasic. Deci nu are legătură cu Bucureștiul, ci cu decizia lui în acest moment de a nu juca șah clasic.

“Nu văd niciun motiv pentru ca Magnus Carlsen să ignore Bucureștiul anul viitor”

De fapt, chiar a scris într-un tweet aseară că se întreabă cât de bun este la șah clasic în acest moment.

– Cheia a fost să construim o rețea puternică de competiții profesioniste. Clar că acum Grand Chess Tour este acea rețea de șah profesionist la care am visat foarte mult timp. Așa că nu văd niciun motiv pentru ca Magnus Carlsen să ignore Bucureștiul anul viitor. Pentru că noi vom juca aici și anul viitor și se pare că aceste trei evenimente, București, Varșovia și Zagreb, vor continua o perioadă importantă.

Credeți că Nepo și Ding sunt favoriți în acest turneu pentru că vin cu o pregătire superioară după meciul de titlu mondial? Sau oboseala va fi un factor…

– Uitându-mă la ei, cred că Nepo este mai motivat. Cred că Ding cară o greutate atât de mare pe umerii săi și este, nu aș spune neconfortabil, dar surprins. Când spui „campion mondial”, el se uită în jur. „Vorbiți cu mine?”. Este mirat de faptul că el este campionul mondial. Nu mă îndoiesc că va încerca să dea ce e mai bun, dar psihologic este dificil. Ar putea fi, nu devastat, dar cumva surprins de puterea titlului său.

În vreme ce Nepo… nu înseamnă că este favorit pentru că sunt mulți jucători puternici. Aproape oricine poate câștiga turneul. Din cei 10 jucători, aproape oricare poate câștiga. Este o componență foarte echilibrată. Dar Nepo este cu siguranță foarte motivat.

“Eu am fost foarte vorbăreț. Și am promovat mult șahul”

Vorbind despre Ding, această trecere de la Magnus la Ding. Poate fi mică o problemă pentru viitorul șahului? Magnus era un tip vorbăreț, mereu pe Internet, în vreme ce Ding… nu prea vorbește engleză.

– Da, este chinez, să nu uităm.

Magnus a adus ceva nou șahului, genul băiat bun, nu era campionul mondial tipic.

– Da, dar vorbești cu Kasparov. Este ciudat să aud acest comentariu, pentru că și eu am fost foarte vorbăreț. Și am promovat mult șahul. Magnus a fost un reprezentant fenomenal al șahului. Absolut fenomenal, ca să fiu sincer. Și nu putem subestima contribuția lui la promovarea jocului de șah. Nu este nicio îndoială că Ding nu este din aceeași ligă. Din multe motive. Pornind de la caracter și ajungând la faptul că, nu doar că este chinez, dar este cetățean al Chinei.

Ceea ce înseamnă că abilitatea lui de a vorbi este limitată de mai mulți factori pe care nu trebuie să îi mai menționăm. Din acest motiv nu te vei aștepta ca Ding să facă o promovare a șahului la același nivel. Dar suntem într-o situație ciudată. Toți înțelegem că Magnus este cel mai puternic jucător, dar din cauza deciziei sale (n.r. – de a nu participa la meciul de titlu mondial), Ding este campion mondial. Situația nu este ideală pentru șah, dar trebuie să ne descurcăm cu ea. Nu aș fi prea îngrijorat. A: Magnus e încă acolo, încă mai joacă, postează, are apariții. Desigur, influența lui pentru jocul de șah va fi mai mică.

Pentru că nu mai poartă puterea titlului. Dar mereu am crezut că șahul își găsește acea cale miraculoasă de a rămâne în top și în mintea oamenilor. Și cred că am ajuns la un punct în care atât de mulți oameni urmăresc șahul în jurul lumii încât nu mai contează că este Ding, Nepo. Din nou, nu e la fel de puternic ca Magnus, dar ne descurcăm.

“Au fost multe partide în meciuri de titlu mondial, al meu cu Karpov este inclus, unde jocul a fost pierdut din cauza unei greșeli”

Vorbind de Nepo (n.r. – Ian Nepomniachtchi) jocul lui arată fenomenal, așa cum a fost și contra lui Bogdan Deac. Dar uneori, și contra lui Ding și contra lui Magnus, face unele mutări groaznice. Așa cum a fost și acel f5 în partida 12 contra lui Ding.

– Da, jocul 12 chiar a fost un adevărat show pentru Campionatul Mondial. Au fost multe partide în meciuri de titlu mondial, al meu cu Karpov este inclus, unde jocul a fost pierdut din cauza unei greșeli. Dar nu pot să îmi aduc aminte de un meci în care evaluarea să se schimbe atât de dramatic, cred că de 4 ori, da, în jocul 12, ca o pendulă, bum, bum. E clar că a fost o mare presiune pe ambii jucători. Au fost niște… nu doar greșeli, ci mari gafe. Care mutau jocul dintr-o parte în alta. Nepo e clar că a avut inițiativa. Ca la tenis, ai un serviciu puternic și te grăbești apoi la fileu. Continua să domine.

Mai bine pregătit…

– Mult mai bine. Ding a încercat să evite pregătirea lui Nepo. Care a avut și o echipă foarte puternică. Un contingent rus foarte puternic care s-a luptat cu Magnus. De altfel, el era bine pregătit și pentru Magnus. Lumea spune că a pierdut clar în fața lui Magnus. Dar a fost un singur joc, jocul 6, care a decis totul. A fost un meci foarte greu, cred că după acel meci Magnus a decis că e destul. OK, a câștigat clar în cele din urmă. Dar primele 5 meciuri au fost remize. Iar meciul 6 a fost foarte echilibrat. Iar Nepo a ratat dacă nu o victorie, putea cel puțin să stea mult mai bine. A capturat acel pion la B4.

“Suntem în punctul în care un rus să câștige titlul mondial ar fi nedrept pentru victimele acestui război oribil”

Da, țin minte. Acela a fost un atac dublu simplu.

– Pur și simplu să nu ia acel pion în meciul 6, iar meciul se putea duce în orice direcție. Nepo este un jucător emotiv. Și nu este vorba doar despre emoții. Și eu eram emotiv, dar rezistam sub presiune pentru o lungă perioadă. În cazul lui este emotiv și vulnerabil la propriile emoții. Pe mine emoțiile nu m-au dominat niciodată. Aveam emoții, dar… nu este întâmplător că îl băteam pe Karpov de fiecare dată când era un joc decisiv.

Toate jocurile decisive le câștigam. Iar Nepo când ajunge în acel punct, el mereu pierde jocurile decisive. Am avut atâția jucători puternici, Paul Keres spre exemplu, sau Viktor Korchnoi, mereu le lipsea ceva. Nu știm exact ce îi lipsește, dar Nepo este clar unul dintre jucătorii din categoria Korchnoi, Keres, jucători fenomenali dar care le-a lipsit ceva puțin de tot. Pentru a se muta de la categoria de jucători foarte buni la locul unde este unul singur.

Ați spus într-un tweet că zeița șahului nu a vrut ca un rus să fie campion…

– Nu putem ignora realitățile dure. Cele tragice ale acestor zile. A fost un mod de ironie, nu i-aș spune umor. Dar când lucrurile se întâmplă așa cum s-au întâmplat în acel meci 12 te uiți la o intervenție de sus. Și cred că suntem în punctul în care un rus să câștige titlul mondial ar fi nedrept pentru victimele acestui război oribil.

Despre serialul Queen’s Gambit: “Voiam să văd care va fi răspunsul. Am avut zero aşteptări la un asemenea succes”

V-a plăcut serialul Queen’s Gambit? Care a fost rolul lui în promovarea jocului de şah?

– Am fost consultantul principal. Este un pic ciudat. Când am fost de acord să lucrez cu ei, i-am refuzat propunerea lui Scott Frank (n.r. regizor) să îl joc pe Borgov, aşa a fost scenariul original, aşa a început. Dar am zis că nu am timp, să stau 3-4 luni… Dar ăsta a fost începutul. Am sugerat să fiu consultant, mi-a plăcut ideea ca Netflix să facă seria. Îmi place cartea, pentru că am citit cartea lui Walter (n.r. autorul Walter Tevis). Îmi place cum scrie şi multe cărţi ale sale au devenit thrillere de Hollywood ca: The Hustler, Colour of Money, doar două filme faimoase cu Paul Newman şi altele.

Voiam să văd care va fi răspunsul. Am avut zero aşteptări la un asemenea succes. Am vorbit cu Scott (n.r. regizorul) cu câteva săptămâni înainte de lansare, pentru că din păcate au fost câteva probleme în ceea ce priveşte producţia, câteva greşeli şi inexactităţi… Am fost dezamăgit de o diagramă pe o tablă mare pentru că eu am inventat jocuri. Tot ce a fost în top, inclusiv ultimul, a fost făcut la intervenţia mea. Am spus că şahul va arăta perfect, că va fi şah real, aşa a şi fost. Sunt fericit că a făcut-o, dar nu m-am aşteptat la un asemenea succes fenomenal.

“A fost pentru dorinţa oamenilor de a face o poveste, dar nu ştiu exact componentele, cum au funcţionat”

Cred că a ajutat şi COVID-ul, dar a fost făcut înainte de criza COVID. A fost pentru dorinţa oamenilor de a face o poveste, dar nu ştiu exact componentele, cum au funcţionat, pentru că succesul oricărui film este un mister. Poţi să ai toate ingredientele, dar uneori nu funcţionează. Casablanca este unul dintre cele mai mari filme şi a fost tras doar în câteva camere. Aici, la fel, nu este ceva la care să te aştepţi să stârnească imaginaţia fanilor. O fată orfană din Kentucky… dar a avut acest ceva.

Am fost foarte mândru că am putut să fac câteva adiţii importante faţă de carte, cu agenţii KGB, cu modul în care a jucat şi Borgov, actorul polonez care îl interpreta, s-a uitat la ore întregi în care jucam. Voia să arate ca şi Kasparov. A fost o contribuţie fenomenală la jocul de şah. Oamenii vorbesc în continuare despre el şi îmi amintesc că în perioada COVID am avut multe întâlniri pe Zoom şi nu a fost o singură întâlnire pe Zoom, chiar dacă vorbim de business, întruniri militare, toată lumea voia să vorbească despre un subiect, despre Queen’s Gambit.

Unul dintre cei mai mari critici ai lui Putin: “El nu avea putere atunci, dar eram îngrijorat, terifiat, că el este acolo. Cineva spunea: o dată în KGB, totdeauna în KGB”

Să ne întoarcem puţin la problema cu Putin. Spuneaţi că pentru a-l opri, trebuie să îi fie îngheţate conturile şi tăiate sursele de bani. Asta încă nu se întâmplă. Ce credeţi despre contribuţia Vestului? Este destul pentru a-l opri pe Putin?

– Nu putem să luăm comentariile mele din context. Ceea ce era destul pentru a-l opri pe Putin cu 15 ani în urmă, nu mai funcţionează astăzi. Este ca şi când ne-am întoarce în anii 20-30. Una era să îl opreşti pe Hitler în 1933, 34, 35, dar erau nevoie de alte măsuri în 1937 sau 1938 şi, bineînţeles, în 1939. La fel cu Putin. Să limităm accesul său la fonduri şi să observăm acţiunile sale agresive cu 15 ani în urmă şi să recunoaştem că el a fost o ameninţare ar putea fi mai eficient. Chiar dacă impunând parţial aceste sancţiuni după anexarea Crimeei şi spunându-i, nu doar prin cuvinte, ci prin acţiuni, că va fi un cost pentru operaţiunile sale, pentru acţiunile agresive.

Ar fi putut să salveze Ucraina de la această tragedie. Nu ştiu dacă ar fi fost aşa de eficient, dar asta este ceva ce putea fi făcut. Problema este că de 23 de ani de când e domnia lui Putin, lumea liberă…, 22 de ani că acum e diferit, dar până în 24 februarie 2022 lumea liberă a arătat un apetit scăzut în a recunoaşte această ameninţare. Primul meu articol despre Putin şi o potenţială ameninţare data din ianuarie 2001. Doar pentru că mă uitam la un băiat din KGB, să ascult care sunt valorile şi credinţele sale şi cum poate Rusia să meargă înainte. El nu avea putere atunci, dar eram îngrijorat, terifiat, că el este acolo. Cineva spunea: o dată în KGB, totdeauna în KGB. Nu există foşti agenţi KGB.

Care a readus imediat imnul sovietic, ca preşedinte al Rusiei. A pornit un război în Cecenia, despre bombardamentele de la Parlament sunt foarte multe întrebări. Imediat a mers după televiziunea liberă. Era anul 2001. Apoi au urmat altele. În 2005 spunea că dispariţia Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă geopolitică, vorbele lui Putin. În 2007, la Conferinţa de Securitate de la Munchen când le-a transmis liderilor din Vest să se întoarcă la graniţele din 1997. Europa de Est este încă sub influenţa Rusiei.

“În 2021, lumea liberă îl trata pe Putin ca pe un lider legitim. A continuat să îşi construiască maşina de război şi operaţiunile în lume”

Adică i s-au căutat scuze pentru toate acţiunile sale…

– Să ne întoarcem la Ialta, în 1945. Nu am spus eu, a spus-o el. Apoi, în 2008, în Georgia: agresiune deschisă. Ce a făcut Europa? A căutat scuze să nu dea vina pe Putin că poate Saakașvili (n.r. Miheil Saakașvili, fost preşedinte al Georgiei) a făcut ceva greşit. Mi-a amintit de 1939 când Stalin a atacat Finlanda sub pretextul că soldaţii finlandezi au încercat să preia Leningrad. Aceeaşi poveste, dar de această dată Uniunea Europeană a avut luni de investigaţii ca să vină cu verdictul că este greu să dea vina pe o singură tabără. Aha.

Aşadar, Putin a luat-o ca pe o invitaţie pentru atacuri viitoare. Şi, bineînţeles, pasivitatea lui Obama (n.r. Barack Obama, fostul preşedinte al SUA) în Siria şi, în special, anexarea Crimeei… Au fost şase luni sau un an în care Putin a fost exclus sau tratat ca un pariah, apoi înapoi la normal. În 2021, lumea liberă îl trata pe Putin ca pe un lider legitim. A continuat să îşi construiască maşina de război şi operaţiunile în lume.

Acum vedem cât de adânci sunt operaţiunile lui Putin, războiul hibrid care influenţează lumea liberă. Susţinători, politicieni pe care i-a cumpărat, precum Schröder (n.r. Gerhard Schröder, fostul cancelar german), anumite grupuri politice de extremă stânga sau dreapta. Poţi să vezi influenţa sa politică în aproape fiecare ţară. A fost de ajuns de arogant pentru a influenţa alegerile din SUA. Este cel mai periculos criminal. Dar nu poţi să dai vina pe el că a fost secretos. Şi-a pregătit războiul din Ucraina în văzul tuturor.

“Am avut oportunităţi de a preveni această tragedie prin simplul fapt de a-l crede pe Putin. Să credem ceea ce el şi propaganda lui spun”

Înţeleg…

A adus 20.000 de trupe, a înconjurat Ucraina în nord, est şi sud, a adus o parte a flotei din Pacific în Marea Neagră… Poate a încercat să negocieze poziţiile? Aha. Timp de 8 ani, de la anexarea Crimeei, propaganda lui Putin a vorbit despre Ucraina ca fiind un stat eşuat, Ucraina ca naţie a fost necunoscută. Erau ruşii răi, care trebuie aduşi înapoi, în Mama Rusia. Ei spuneau deschis, nu trebuie să inventez eu lucruri.

Urmăriţi propaganda. Asta m-a enervat foarte rău pentru că, pentru atât de mulţi ani, noi am avut oportunităţi de a preveni această tragedie prin simplul fapt de a-l crede pe Putin. Să credem ceea ce el şi propaganda lui spun. Şi au fost acţiuni. De fiecare dată când au văzut că nu există reacţii la mişcările lui Putin, au făcut mişcarea următoare. Dictatorii nu întreabă niciodată de ce, doar de ce nu. Acum situaţia s-a schimbat. Vestul, lumea liberă, mă refer aici şi la Japonia, Australia, Coreea de Sud, statele democratice dispersate în lume.

“Dacă Putin ar fi reuşit să preia controlul Kievului în februarie 2022, nu cred că era nicio intervenţie reală a Vestului”

Dar nu la „vest” ca punct geografic ci ca ideologie mă refer. Este destul de ironic că într-una din cărţile mele preferate „Stăpânul Inelelor”, există Vest şi Est. În Vest sunt oamenii liberi, nu ştiu dacă autorul a făcut-o dinadins, dar Estul este Mordor (n.r. ţinutul întunecat). Acum, Vestul este implicat în ajutorarea Ucrainei, dar nu trebuie să uităm că această implicare a venit ca urmare a rezistenţei eroice de la Kiev.

Dacă Doamne fereşte, Putin ar fi reuşit să preia controlul Kievului în februarie 2022, nu cred că era nicio intervenţie reală a Vestului. Probabil ar fi încercat să salveze părţi din Ucraina şi ar fi negociat cu guvernul-marionetă impus de Putin. Poate era guvernul lui Zelenski, dacă el ar fi supravieţuit preluării Kievului de către Putin, pentru că eu cred că a fost o ţintă. Cel mai probabil l-ar fi eliminat pe el, Guvernul şi familia. Parcă văd cum americanii sau germanii şi-ar fi înghiţit mândria şi s-ar fi uitat la guvernul condus de Medvedchuk-Ianukovic (n.r. politicieni ucraineni pro-ruşi) spunând că n-au nimic de făcut.

“Vestul a trebuit să răspundă pentru că publicul şi-a dat seama că nu este în regulă să îl lase pe Putin să câştige acest război”

Kievul a rezistat…

– Da, ucrainenii au rezistat şi au apărat Kievul şi cu performanţa remarcabilă a lui Zelenski, pentru că el este acum liderul spiritual al lumii libere. Vestul a trebuit să răspundă pentru că publicul şi-a dat seama că nu este în regulă să îl lase pe Putin să câştige acest război. Şi lumea liberă acum este foarte implicată. Din nou, misterios sau nu, democraţia este în mobilizare, ca ultimă redută.

Am văzut că urmăriţi twitter-ul meu. Plângerile mele despre americani şi europeni, în special americanii, nu sunt despre implicare, dar de sincronizare. În mod clar americanii şi europenii sunt implicaţi în victoria Ucrainei, vor să ajute la eliberarea ţării, inclusiv Crimeea şi Sevastopol, dar sincronizarea este diferită de calculele politice.

“Toată lumea a fost într-un mare pericol în februarie 2022: România, Polonia, ţările baltice. Acum, nu”

Primiţi o mulţime de întrebări despre război în România pentru că suntem foarte aproape de graniţă. Ce părere aveţi? Este România în pericol să fie implicată în acest război, chiar dacă vorbim despre un scenariu apocaliptic, tocmai din cauza poziţionării geografice?

– Toată lumea a fost într-un mare pericol în februarie 2022: România, Polonia, ţările baltice. În mare pericol. Acum, nu. Pentru că armata lui Putin suferă mari pierderi în Ucraina. Mulţumită rezistenţei eroice a Ucrainei, a sacrificiilor uriaşe de acolo, nimeni nu mai este în pericol acum. Armatele lui Putin sunt ţintuite în Ucraina şi jumătate din potenţialul său militar, dacă nu mai mult, a fost distrus de ucraineni. Încă o dată: cu costuri uriaşe. Nu ştim câţi ucraineni au fost ucişi, nu ştim numerele exacte, dar probabil vorbim despre un număr mai mare de 100.000. Analizele vor fi făcute la finalul războiului, dar jumătate din Ucraina este devastată, demolată.

Cantitatea de armament folosită în Ucraina este probabil nemaivăzută în lume. Am văzut filme cu războaie în secoul 21 cu computere, drone… Da, pot fi drone acolo, dar acest război ne aduce aminte de primul şi al doilea Război Mondial, cu tranşee. Sunt 2000 de kilometri de tranşee, din Crimeea, până în nordul Ucrainei. Şi artileria… Vorbim de zeci de mii de proiectile, zilnic. Este foarte diferit. Trupele lui Putin au încălcat orice regulă a „războiului civilizat”.

“Din moment ce nu pot câştiga războiul pe câmpul de luptă, vor să terorizeze ucrainenii şi să îi facă să sufere”

Ei nu doar că atacă civili, dar se şi laudă cu asta. În fiecare zi, ruşii spun: „Oh! Am lovit o nouă centrală electrică, un nou spital!”. Nici măcar nu mai pretind că au vrut să lovească baracile militare. Atacă civili şi asta este strategia lor. Din moment ce nu pot câştiga războiul pe câmpul de luptă, vor să terorizeze ucrainenii şi să îi facă să sufere. Lui Putin nu îi pasă de sacrificiile Rusiei sau câţi soldaţi vor fi ucişi, el crede că are suficienţi oameni şi suficienţi bani să meargă înainte.

Vorbind despre resursele financiare. Da, are mai puţini bani decât avea, dar încă are destul. Încă vinde carburanţi. Sancţiunile îi reduc abilităţile financiare şi este clar că Rusia nu poate continua în această formă pentru totdeauna, poate încă un an sau doi, o perioadă limitată de timp, dar el încă vinde carburant, Rusia nu a fost blocată complet de sancţiunile Vestului.

“Cred că steagul ucrainean arborat la Sevastopol este începutul sfârşitului pentru Putin şi regimul său”

Credeţi că doar odată cu moartea lui Putin acest război se va încheia? Este singura soluţie?

– Atâta timp cât Putin stă la putere, va continua. Deşi nu sunt aici să speculez cu privire la moartea sa şi circumstanţele în care s-ar produce, modul prin care un război se poate încheia este ca Ucraina să îşi elibereze teritoriile. Trebuie să fim siguri că Ucraina câştigă războiul şi că această victorie înseamnă eliberarea teritoriilor, că vor fi plătite despăgubiri şi criminalii de război vor fi aduşi în faţa justiţiei.

Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, Putin nu va sta la putere. Dar punctul numărul unu este eliberarea Ucrainei. Cred că steagul ucrainean arborat la Sevastopol este începutul sfârşitului pentru Putin şi regimul său. Dictatura lui Putin este construită pe un mit. Şi Crimeea este inima acestui mit. Iei Crimeea de acolo, regimul nu mai funcţionează. Dictatorul trebuie să îşi arate puterea, succesul. Dacă este un eşec, nu poate să îşi mai conducă oamenii.

“Nu este un război împotriva Ucrainei, ci împotriva NATO. Asta zic ei”

Dar ruşii cum acceptă această propagandă? Cum aţi spus: ei se laudă că omoară civili…

– Sunt 23 de ani. Nu uitaţi, germanii au luptat în 1945 până la ultimul buncăr, în Berlin. Doctorul Goebbels (n.r. Joseph Goebbels, ministrul Propagandei Publice în regimul lui Hitler) nu avea tehnologia de azi şi Hitler a fost la putere 12 ani. Putin este la putere de două ori pe atât. Şi propaganda este mult mai puternică. Este foarte greu. Chestiunea este modul în care reprezintă războiul.

Da, se laudă că omoară civili, dar pentru ei este o parte a războiului în faţa Vestului corupt, împotriva NATO. Nu este un război împotriva Ucrainei, ci împotriva NATO. Asta zic ei. Aşa că, NATO spune că nu este în război cu Putin. Poate nu eşti, dar Putin este în război cu tine. Din păcate, ruşii poate au atins un punct în care spun că astea sunt victimele războiului. Modul prin care poţi să elimini „vraja” din mintea tuturor ruşilor este să le arăţi că războiul este pierdut. Să nu uităm istoria. În momentul în care războiul este pierdut şi trupele ucrainene merg în peninsula Crimeea…

Istoria Rusiei este ca un ghid. Ne arată foarte clar că în momentul în care războiul este pierdut, va exista o revoltă şi poate o revoluţie. De asta trebuie să combinăm presiunea economică şi succesul militar al Ucrainei. De asta sunt atât de iritat de faptul că alimentarea cu armament, cruciale pentru Ucraina, nu este atât de rapidă precum ne dorim.

“Nu merg în Ungaria, am renunţat la câteva prelegeri din Budapesta doar pentru că nu am încredere în guvernul lui Orban”

Personal, pentru dumneavoastră, ca om care călătoreşte mult şi spune ce gândeşte aşa cum mulţi nu au curajul să o facă în spaţiul public, este dificil să ştiţi că trebuie mereu să vă uitaţi peste umăr, să vă menţineţi în siguranţă?

– În primul rând, călătoresc mult, dar nu în multe destinaţii. Nu mai călătoresc în Africa sau Asia. Numărul ţărilor în care merg este limitat din acest motiv. Nu merg în Ungaria, am renunţat la câteva prelegeri din Budapesta doar pentru că nu am încredere în guvernul lui Orban că vor putea să îmi asigure securitatea. Nu să mă aresteze, ci doar să se uite în cealaltă parte. Nu m-aş duce în Turcia, bineînţeles, în majoritatea ţărilor.

“Ar trebui să încep să îmi fac griji şi să îmi spun că este prea periculos? Spun lucrurile astea de ani de zile. Şi nu am de gând să mă opresc acum”

Este periculos? Da. Eu sunt aici, Alexei Navalnîi (n.r. jurnalist rus anti-Putin) este în puşcărie, Boris Nemţov (n.r. fostul lider de opoziţie) este mort. Cum pot pretinde că doar stând aici, în Bucureşti, cu voi, este… Da, dacă merg la evenimente mari cer măsuri de securitate, dar în New York merg singur pe stradă. Problema este, că dacă tu faci ceva ce crezi că este corect, trebuie să accepţi consecinţele.

Să îmi fac griji despre asta nu ar ajuta, iar dacă mi-aş limita viaţa să nu merg aici sau acolo. Încerc să fiu atent, nu beau ceai cu străinii, dar înţeleg că şi asta este parte a jocului. În special acum, când sunt atât de mulţi oameni în puşcăriile din Rusia, deţinuţi politici. Şi oamenii omorâţi în Ucraina. Ar trebui să încep să îmi fac griji şi să îmi spun că este prea periculos? Spun lucrurile astea de ani de zile. Şi nu am de gând să mă opresc acum.