Garry Kasparov revine la București! Ce a spus marele maestru înainte de a ajunge în România, pentru noua ediție a Super Chess Classic

Ciprian Păvăleanu
28.04.2026 | 18:49
Garry Kasparov revine în România cu ocazia unei noi ediții de Super Chess Classic. Foto: Hepta.ro
Ediția din 2026 a Super Chess Classic România marchează un moment de referință odată cu revenirea la București a legendarului campion mondial și co-fondator al Grand Chess Tour (GCT), Garry Kasparov. Arhitect al circuitului și cel mai longeviv număr 1 mondial din istorie, Kasparov revine în Capitală în momentul în care o nouă generație de jucători de elită își face intrarea pe scenă.

Kasparov va urmări direct ascensiunea unor talente remarcabile precum Alireza Firouzja, cel care a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a depășit pragul de 2800 ELO, și Javokhir Sindarov, cel mai tânăr câștigător din istoria Cupei Mondiale, confirmând astfel forța formatului profesionist pe care l-a construit.

„Sunt bucuros că intrăm în cel de-al doilea deceniu al Grand Chess Tour. Este a 11-a ediție și turneul continuă să țină lumea șahului în priză. Avem jucători noi care se impun și, așa cum se întâmplă adesea cu marile turnee, energia nu face decât să crească. Sunt, de asemenea, foarte mândru de ceea ce s-a întâmplat la București. Când eram jucător profesionist, România avea o prezență foarte redusă în șah. Astăzi a devenit o mare putere a șahului mondial, iar această transformare este o realizare remarcabilă”, a declarat Garry Kasparov, înainte de sosirea la București

În 2026, Grand Chess Tour oferă premii totale de 2.000.000$, susținute de Fundația Super și Saint Louis Chess Club, al căror parteneriat de lungă durată a contribuit la consolidarea GCT ca cel mai respectat și longeviv circuit din era modernă a șahului. „Prezența legendarului Garry Kasparov și a celor mai buni șahiști din lume la București reflectă statutul din ce în ce mai important al României pe harta mondială a șahului. Super Chess Classic este dovada că misiunea Fundației Super merge dincolo de tablă: celebrăm excelența, promovăm fair play-ul și scriem împreună un capitol important în istoria acestui sport”, a declarat Augusta Dragic, președinta Fundației Super.

Cine sunt cei 10 mari maeștri care vor fi prezenți la București

Runda inaugurală a Super Chess Classic România va avea loc pe 14 mai, la ora 16:00. Pasionații de șah care doresc să participe la turneu vor avea ocazia unică de a se afla în aceeași sală cu cei mai buni jucători din lume. Invitațiile sunt gratuite și pot fi solicitate online, cu minimum 24 de ore înainte de fiecare zi de turneu. Din motive de securitate specifice sediului Băncii Naționale a României, accesul se face exclusiv prin intrarea din Strada Doamnei, pe baza unui act de identitate valid.

Printre marii maeștri prezenți la Super Chess Classic 2026 se numără Javokhir Sindarov, Fabiano Caruana, R. Praggnanandhaa, Vincent Keymer, românul Bogdan-Daniel Deac, dar și mulți alții. Olandezul Jorden van Foreest îl înlocuiește pe Levon Aronian, care nu va putea participa din motive de sănătate, devenind astfel jucător full-tour în cadrul GCT 2026.

