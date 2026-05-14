Garry Kasparov, verdict despre finalul războiului cu Ucraina: „Doar aşa poate fi Putin oprit!” Avertisment pentru România. Video

Garry Kasparov se află în România pentru turneul Super Chess Classic. Fostul campion mondial şi un puternic opozant al lui Vladimir Putin a declarat că războiul din Ucraina nu este aproape şi lansează un avertisment pentru ţara noastră.
Gabriel Eșanu, Marian Popovici
14.05.2026 | 15:15
Garry Kasparov este unul dintre cei mai mari şahişti din istorie. Fostul campion mondial se află în ţara noastră promovând turneul Super Chess Classic, acolo unde 10 dintre cei mai puternici jucători ai lumii se bat pentru marele trofeu, fondul de premiere fiind impresionant: 475.000 de dolari.

Kasparov este şi activist pro-democraţie şi una dintre cele mai puternice voci critice împotriva regimului Vladimir Putin în Rusia. Într-un dialog cu FANATIK şi reprezentanţii celorlalte instituţii de presă, Kasparov a declarat că nu crede că războiul din Ucraina se apropie de final şi a dezvăluit care e singurul mod în care se poate încheia regimul lui Putin:

Răspunsul despre finalul războiului este că nu îl văd aproape. Nu cred că în curând vom avea un final al acestui război. Ca războiul să se încheie, trebuie să elimini cauza acestui conflict. Şi, după cum se pare, nu există o rezoluţie din moment ce nu se va respecta agenta lui Putin. Ucraina nu există pentru el pe hartă, eu doar transmit mesajul. Şi chiar ultimele comentarii dinspre Moscova insultă ucrainenii. 

Le spun că trebuie să elibereze mai multe teritorii. Cred că singurul mod prin care acest război poate fi oprit este ca resursele lui Putin să fie epuizate şi aşa Rusia nu va putea susţine războiul. Pentru mine este singurul mod prin care războiul se poate încheia, din moment ce scenariul din 1945 nu este plauzibil. Nu te poţi aştepta ca Moscova să fie ocupată sau bombardată. 

Targetul nostru ar trebui să fie modul în care s-a încheiat Primul Război Mondial. Germania a capitulat în 1918 când trupele nemţeşti erau încă în Belgia şi Franţa. Pentru că ţara nu mai putea susţine războiul. Rusia se îndreaptă spre un dezastru economic şi ăsta ar trebui să fie obiectivul. În loc să avem încă o rundă de negocieri şi discuţii fără sens, politicienii europeni ar trebui să spună foarte clar că sancţiunile vor fi din ce în ce mai dure şi Rusia va intra în colaps economic. Ucraina a făcut o treabă foarte bună prin distrugerea infrastructurii ruseşti. Ar trebui să fie ajutaţi şi mai mult.

Dacă vor putea lovi podul de la Kremlin, ar crea un efect psihologic. Combinaţia câştigătoare ar fi între elemente psihologice şi dezastru economic. Şi deja vedem primele crăpături în armata lui Putin. Nu e sfârşitul lumii, nu va cădea Putin mâine. Dar este prima dată când vedem că Rusia suferă şi Ucraina este în regulă. Rezistă la atacurile Rusiei şi produce daune importante. Deci răspunsul este că nu văd războiul încheiat prea curând. Iar în ceea ce îl priveşte pe Putin, da, sper ca el să răspundă pentru ceea ce a făcut. Dar nu cred că e realist. Pentru că în momentul în care va cădea, va însemna nu doar sfârşitul regimului Putin, ci şi al vieţii lui. Nu cred că va supravieţui la finalul dictaturii sale şi să ajungă la Haga pentru a fi tras la răspundere”, a spus Kasparov.

Garry Kasparov, avertisment pentru România: „Cred că este cea mai de succes operaţiune a lui Putin”

Legendarul jucător de şah a vorbit şi despre situaţia din România, despre interferenţele Rusiei în realitatea politică. Kasparov a avertizat ţara noastră că războiul hibrid este cea mai de succes operaţiune a lui Putin, dar că deocamdată România a rezistat mai bine interferenţelor decât alte state din zonă:

Cred că în ultimii ani aţi avut de-a face cu cele mai scandaloase tipuri de interferenţe din partea Rusiei. Nu sunteţi singura ţară. Eu cred că este cea mai de succes operaţiune a lui Putin. Ca un agent KGB a avut mai mare succes în războiul hibrid, decât în războiul propriu-zis. Şi găseşti cu greu o ţară europeană care să nu aibă o parte importantă pro-Putin. Spun pro-Putin, nu pro-Rusia, pentru că interesele lui Putin şi nu ale Rusiei nu sunt identice. 

Dar există forţe politice pro-Putin, fie că vorbim de Germania, Franţa, Ungaria, din păcate România nu face notă discordantă. În Bulgaria sunt alegeri acum. Dar, trebuie să spun că România s-a descurcat cu aceste interferenţe mai bine decât vecinii ei. Am auzit multe comentarii dinspre administraţia Trump despre acţiuni care nu s-au petrecut conform legii. Dar este vorba de război, iar în război trebuie să de confrunţi cu inamicul. Iar toţi oamenii care duc mai departe mesajul lui Putin sunt duşmani ai democraţiei şi dacă tu aplici regulile pe care ei nu le aplică, este reţeta dezastrului”, a spus Kasparov.

  • 2022 este anul în care a început războiul din Ucraina
  • 63 de ani are Garry Kasparov

Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
