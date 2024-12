Garsoniera de 23 de metri pătrați din Cluj care se vinde pentru o sumă ireală. Se află la mansardă, iar cabina de duș e amplasată în bucătărie

Garsoniera de 23 de metri pătrați din Cluj care a fost scoasă la vânzare recent a devenit virală pe internet. Vânzătorul cere pentru ea o sumă de-a dreptul ireală. Asta în ciuda faptului că imobilul se află la mansardă, iar cabina de duș e în bucătărie.

Cât cere vânzătorul pentru garsoniera de 23 de metri pătrați din Cluj

. Știm prea bine că în București, dar și în Cluj Napoca, puține persoane își mai permit o locuință, fie că vorbim despre o garsonieră, sau un apartament.

, iată că un alt anunț similar a devenit viral. Un proprietar cere o sumă exorbitantă pentru un imobil situat la mansarda unei clădiri construite în 1950.

Garsoniera din Cluj care are 23 de metri pătrați, este numită ”apartament cu 1 cameră”. Aceasta este situată într-o zonă ultracentrală și mai are și o pivniță de 6 mp, dar și cotă parte din pod. În același anunț, vânzătorul spune că garsoniera are o centrală termică proprie, geamuri termopan, dar și finisaje clasice.

Și pentru că este situată în inima orașului, mai exact în Piața Unirii, suma cerută este una pe măsură. Mai exact, vânzătorul cere pentru această garsonieră nu mai puțin de 125.000 de euro.

Anunțul de vânzare a devenit viral

„Apartament cu 1 cameră situat ultracentral, într-o clădire istorică, la mansardă. Apartamentul are o suprafață de 23 mp, cu pivniță de 6 mp și cotă parte din pod. Locuința dispune de finisaje clasice, cu dușumea, încălzire prin centrală termică proprie, ușă metalică și geamuri termopan.

Fiind situată în inima orașului, este aproape de orice punct de interes al Clujului. În apropiere se găsesc magazine, restaurante, bănci, muzee, școli și facultăți”, se arată în anunțul postat pe o platformă de imobiliare.

Anunțul a devenit viral în contextul în care garsoniera de 23 de metri pătrați din Cluj are cabina de duș și mașina de spălat în bucătărie. Mai mult de atât, internauții au rămas surprinși în momentul în care au văzut cum e compartimentată aceasta.

Sunt oameni care nici măcar nu au înțeles unde este toaleta. „De fapt e bucătăria în baie”, spune o persoană, iar alta susține că „Și wc-ul e în balcon”. Au fost și persoane care au spus că vânzătorul ar fi bine să renunțe la unele cifre, având în vedere suma cerută.