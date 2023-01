Garsonieră de 9 mp, închiriată pentru 600 de euro pe lună. În ce oraș se întâmplă asta

Așadar, micuța garsonieră care are doar 9 mp, aproape de Turnul Eiffel, costă 600 de euro pe lună, o sumă considerată fabuloasă de mulți internauți.

Garsonieră din Paris, 600 de euro pentru 9 mp

, acolo unde femeia a publicat un clip video prin care arată ”luxul” de care se bucură pentru 600 de euro lunar. Așa cum era de așteptat, în garsonieră nu încap prea multe, doar patul, o masă mică, în timp ce dușul și toaleta sunt în două dulapuri.

Cea care se laudă cu acest apartament e o tânără din SUA, recent mutată în Paris, cu chirie. Femeia a făcut ”turul casei” pentru urmăritorii săi de pe Tik Tok, iar filmarea sa a ajuns virală.

”Intrăm pe aici, asta e ușa. Toate produsele mele de igienă sunt aici. Pe chiuvetă am cremă și alte lucruri. La stânga este zona de bucătărie.

Am o mică plită, un fierbător și un frigider și asta e tot. Acolo jos țin vasele și sus am produse alimentare. Și dulapul meu… care e dezordonat. Patul meu mic. Aici am un mic birou.

Cu o vedere drăguță spre parc. Scaunul meu este și cuier pentru genți. Plantele mele… și dacă vă uitați cu atenție vedeți acolo, printre copaci,Turnul Eiffel. În spatele ușii cu numărul 1 avem toaleta. Și în spatele ușii cu numărul 2, dușul, unde îmi țin și geamantanul”, a transmis femeia.

Astfel de apartamente mici și foarte scumpe se găsesc în toate orașele importante ale lumii, precum Tokyo, Londra, Hong Kong. În trecut a fost înregistrată o situație similară chiar și în Cluj-Napoca, unde o garsonieră minusculă de 11 mp era dată în chirie pentru 200 de euro pe lună.

Profitând de reclama făcută de internet, unde toată lumea a comentat situația, proprietarul a simțit că e momentul ideal să-și scoată la vânzare micuța garsonieră pentru 37.000 de euro.

de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca, probabil proprietarul a simțit că este un motiv excelent de a o scoate la vânzare. Prețul este de tocmai 37.499 de euro, ceea ce înseamnă 3.409 euro pe metru pătrat”, remarca Stiri de Cluj.