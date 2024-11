Gary Lineker face un pas în spate! Urmează să renunțe la un post pe care îl ocupa de mai bine de 25 de ani!

Fostul fotbalist de renume al fotbalului britanic, Gary Lineker, s-a făcut cunoscut și prin meseria ce a urmat-o după retragerea de pe teren, și anume cea de analist TV. Ajuns la 63 de ani, englezul care a făcut istorie pentru formații precum Leicester City, Barcelona sau Tottenham Hotspur a ales să renunțe la un post ce-l ocupa în cadrul unei televiziuni din Regat.

Gary Lineker face un pas în spate! Va pleca de la emisiunea “Match of the Day”, a cărei gazdă a fost timp de 25 de ani!

Fostul mare fotbalist Gary Lineker și totodată unul dintre cei mai cunoscuți analiști TV din Marea Britanie a luat o decizie radicală: va renunța la postul de prezentator al emisiunii “Match of the Day” din cadrul televiziunii BBC.

Lineker, , susține că este momentul potrivit de a se retrage din emisiunea în care a îndeplinit rolul de moderator mai bine de un sfert de secol.

Totuși, fostul internațional englez va continua să prezinte show-ul nr.1 de fotbal până la finele sezonului actual. Mai mult decât atât, sursele indică și faptul că noul director pe partea de sport al celor de la BBC nu ar mai fi vrut ca Gary Lineker să continue ca prezentator.

“Gary adoră emisiunea și a fost incredibil de fericit la BBC. Dar el a fost la cârma show-ului din 1999, iar în momentul în care va pleca vor fi aproape 30 de ani.

Alex Kay-Jelski, noul director pentru sport al BBC și Gary nu sunt tocmai apropiați, acesta fiind unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale industriei. Primul este foarte dornic să își lase amprenta prin aducerea de fețe noi și reducerea cheltuielilor salariale”, a relatat un om din cadrul BBC pentru cei de la .

Cine îl va înlocui pe Gary Lineker

“Match of the Day” este cel mai popular show de fotbal din Regat, iar BBC, care printre altele , pregătește deja un înlocuitor pentru Lineker.

Conform publicației The Sun, responsabilii televiziunii britanice au propus o serie de prezentatori, iar printre aceștia se numără și Mark Chapman, actualul prezentator al emisiunii “Match of the Day 2”.

Printre numele vehiculate pentru postul de moderator al emisiunii s-au mai aflat și Gaby Logan, Alex Scott și Jason Mohammad, însă Mark Chapman a fost ales în cele din urmă. Danny Murphy, fost jucător la Liverpool și în prezent analist TV, crede că Mark Chapman este alegerea perfectă pentru locul lăsat vacant de marele Gary Lineker.

“Simt că au deja candidatul potrivit, Mark Chapman, cu care lucrez mult duminicile. Cred că este un prezentator genial și cu foarte, foarte multe cunoștințe de sport și fotbal. Este cineva deja pregătit pentru acest rol, dar nu știu dacă l-ar vrea. În opinia mea, este alegerea evidentă”, a recunoscut Murphy.