Scandal monstru în Anglia după Arsenal – Liverpool! Se cere suspendarea lui Gary Neville de la Sky Sports: l-a numit idiot pe starul „tunarilor”!

Arsenal și Liverpool au remizat, scor 0-0, în duelul disputat joi seară pe Emirates Stadium, în cadrul etapei 21 din Premier League. Spre finalul jocului, fundașul oaspeților, Conor Bradley, a suferit o accidentare la genunchi, iar adversarul său, Gabriel Martinelli, a încercat să îl împingă în afara terenului. Gestul brazilianului a fost criticat dur de fostul mare fotbalist Gary Neville, iar fanii au cerut suspendarea acestuia.

Gary Neville, atac dur la adresa lui Gabriel Martinelli în timpul meciului Arsenal – Liverpool

Conor Bradley a suferit o accidentare serioasă spre finalul meciului cu Arsenal, însă Gabriel Martinelli nu era conștient de acest lucru și a încercat să îl împingă pe adversarul său în afara terenului pentru ca partida să se reia. Gestul brazilianului a dus la un conflict între jucătorii celor două echipe, înainte ca fotbalistul din Irlanda de Nord să fie scos de pe teren cu targa.

Fostul internațional englez Gary Neville, care comenta partida, a avut o reacție dură la adresa lui Martinelli. „Nu poți să îl împingi în afara terenului! Nu poți face asta. Cred că ar trebui să își ceară scuze. Bradley este scos de pe teren cu targa. Sunt furios pe Martinelli. E rușinos. Ce idiot. Sunt surprins că un jucător de la Liverpool nu s-a dus până acolo pentru a-l lovi pe Martinelli!”, a declarat englezul, conform .

Fanii au cerut ca Gary Neville să fie suspendat după cuvintele adresate lui Martinelli

Fanii englezi au reacționat dur pe rețelele sociale după comentariile făcute de Gary Neville la adresa lui Gabriel Martinelli și au solicitat postului la care acesta lucrează, Sky Sports, să îl suspende. „Gary Neville ar trebui să fie suspendat după ce a spus în direct că jucătorii lui Liverpool trebuiau să îl lovească pe Martinelli”, a spus un fan, conform .

„Neville ar trebui să fie suspendat de Sky Sports, sincer. Nu contează dacă ești de părere că o persoană a greșit, ar trebui să rămâi profesionist. Incitarea la violență în timpul unui meci de fotbal pentru că nu ești de acord cu o altă abatere este rușinoasă, nu plătim pentru a asculta așa ceva!”, a notat un alt fan englez.

Cum a reacționat antrenorul lui Liverpool după gestul lui Gabriel Martinelli

, a încercat să fie înțelegător cu Martinelli la finalul partidei, chiar dacă accidentarea la genunchi suferită de Conor Bradley pare a fi una serioasă. „Nu îl cunosc pe Gabriel Martinelli, dar pare a fi un tip simpatic. Cred că problema lui, și e o problemă în fotbal în general, e că există atât de multe trageri de timp, iar jucătorii se prefac că sunt accidentați spre finalurile partidelor. Poți fi deranjat dacă tu vrei să marchezi și crezi că un jucător trage de timp.

Nu pot să-i cer lui Gabriel Martinelli să înțeleagă în minutul 94, când situația e atât de tensionată, că joacă împotriva lui Liverpool, o echipă a cărui jucător nu a căzut când a fost ținut în meciul cu Leeds. Sau, atunci când am jucat împotriva lui West Ham, jucătorii mei au încercat să îl scoată pe Paqueta dintr-o situație în care ar fi primit al doilea galben.

Sunt sută la sută sigur că dacă ar fi știut despre ce accidentare ar putea fi vorba nu ar fi făcut acele lucruri. Dar nu arată deloc bine în cazul în care Conor a suferit accidentarea de care noi ne temem. Trebuie să așteptăm testele pentru a vedea dacă este chiar atât de rău”, a spus tehnicianul olandez, conform .

În ce situație se află Arsenal și Liverpool în Premier League

După , liderul Arsenal a păstrat distanța de 6 puncte față de principalele urmăritoare, Manchester City și Aston Villa. De cealaltă parte, Liverpool rămâne pe locul 4, însă șansele la un nou titlu par a fi reduse, ținând cont de distanța uriașă (14 puncte) față de lider.