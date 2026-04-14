Gary Neville, achiziție colosală. A plătit o sumă cu șapte cifre pentru un canal de YouTube, cu 3.700.000 de fani, adresat fanilor lui Manchester United

Gary Neville este unul dintre cei mai cunoscuți analiști sportivi din Marea Britanie. Fostul fotbalist de la Manchester United a făcut o achiziție colosală, plătind o sumă uriașă pentru un canal de Youtube dedicat fanilor lui United.
Marian Popovici
14.04.2026 | 16:30
Gary Neville achizitie colosala A platit o suma cu sapte cifre pentru un canal de YouTube cu 3700000 de fani adresat fanilor lui Manchester United
Gary Neville şi David Beckham. Sursa: hepta.ro
Gary Neville este unul dintre cei mai titrați fotbaliști din Marea Britanie. A jucat toată cariera la Manchester United, între 1992 și 2011, reușind să câștige nu mai puțin de opt titluri în Premier League și două Ligi ale Campionilor, sub comanda lui Sir Alex Ferguson. A bifat 85 de selecții în naționala Angliei.

Gary Neville, achiziţie uriaşă! A plătit o sumă cu şapte cifre pentru un canal de Youtube

După o scurtă și nereușită experiență în antrenorat, Gary Neville a devenit unul dintre cei mai cunoscuți analiști TV din Marea Britanie. Fostul internațional englez a făcut o achiziție uriașă, plătind o sumă cu șapte cifre pentru canalele de Youtube deținute de Mark Goldbridge, dedicate fanilor lui Manchester United.

Canalul de Statele Unite al lui Mark Goldridge are 2,26 milioane de abonați, în total având 3,7 milioane de fani pe toate platformele. Neville, prin compania The Overlap, a achiziționat toate aceste canale, Goldridge urmând să fie în continuare parte din proiect:

„Construim ceea ce credem că va deveni una dintre cele mai interesante comunități independente de fotbal din lume – una care oferă fanilor conținut direct, axat pe personalități. The United Stand și That’s Football sunt două dintre cele mai cunoscute canale de fotbal de pe YouTube, iar intenția noastră este să le dezvoltăm în cele mai atractive canale de știri despre Manchester United și fotbal de pe piață”, a spus Neville, care este şi directorul executiv al The Overlap.

Clipurile lui Goldbridge, virale pentru reacţiile controversate despre fotbal

În acest moment, canalul de Youtube al celor de la The Overlap are 1,66 milioane de abonaţi, iar unul dintre cele mai cunoscute show-uri difuzate se numeşte Stick to Football, în care Gary Neville discută alături de Roy Keane, Jamie Carragher, Jill Scott şi Ian Wright despre chestiuni din fotbal.

Numele real al lui Mark Goldbridge este Brent di Cesare şi a spus că prin această schimbare, canalele de Youtube vor cunoaşte o extindere masivă la nivel editorial. Clip-urile realizatorului devin deseori virale pentru reacţiile controversate despre fotbal:

„Am petrecut ultimii 10 ani construind The United Stand pentru fanii lui Manchester United și That’s Football pentru toți fanii, iar de asta sunt mai mândru decât de orice am făcut vreodată. Această înțelegere se referă la ceea ce urmează. The Overlap are ambiția, credibilitatea și resursele necesare pentru a mă ajuta să duc ceea ce fac la nivelul următor”, a spus Goldbridge conform BBC.

  • 47 de ani are Mark Goldbridge, Brent di Cesare, pe numele său real
  • 8 titluri a câştigat Gary Neville în Premier League, alături de Manchester United
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
