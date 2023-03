Gașca PNL-PSD la companiile din Energie: politruci, secretare și salarii de mii de euro secretizate

Aproape în fiecare consiliu de administrație al companiilor de stat două sau chiar trei dintre persoanele numite, sunt venite pe filieră politică, fără o legătură cu domeniul energiei, cel mai adesea pe filieră liberală, însă și oamenii social-democraților au prins posturi.

Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român

Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român S.A a fost înființat în anul 2018 prin asocierea dintre , și statul român, prin Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), cu scopul de a derula proiecte pentru dezvoltarea sectorului energetic din România. Statul român deține 20% din acțiuni, și astfel are dreptul la o serie de numiri în conducerea executivă a FIEKR, dar și a consiliului de administrație.

În CA al Fondului de Investiții Kazah-Român statul român i-a numit pe Cătălin Dumitru și pe Irina Mirela Ursu. Dacă primul este un economist, vicepreședinte al grupului Grupului KMG, Irina Mirela Ursu este consiliera ministrului energiei, Virgil Popescu, și membră a PNL Sector 4. Potrivit profilului ei de LinkedIn, aceasta este absolventă de jurnalism, și a lucrat în presă din 2008 până în 2016, la publicații precum Ziare.com, TVR, Context Politic sau Știripesurse.ro. Din 2016 se specializează în consultanță politică, iar din septembrie 2017 este consilier parlamentar, din septembrie 2018 până în decembrie 2020, este consilier la cabinetul vicepreședintelui Camerei Deputaților, fiind, în același timp, din noiembrie 2019 până în decembrie 2020, consilier part-time la cabinetul ministrului economiei, Virgil Popescu.

Din 2020 aceasta l-a urmat pe ministrul Virgil Popescu la Ministerul Energiei, unde este consilier part-time, și de unde a încasat anul trecut doar puțin peste 22.000 de lei. De la Camera Deputaților și Ministerul Economiei a încasat aproape 75.00 de lei, însă venitul ei se completează cu cei peste 100.000 de lei încasați de la Fondului de Investiții Kazah-Român. Deșii a câștigat peste trei mii de euro pe lună în anul 2021, aceasta trăiește modest, declarând că are doar un apartament de 50 de mp în Capitală, cumpărat în 2019, și doar 700 de lei în conturile de economii.

În Comitetul Director al FIEKR, statul român i-a numit pe Sorin Neculae, fost director al Corporate Finance al KMG Rompetrol și care lucrează în grupul Rompetrol din 2003, dar și pe Nicolae-Cristian Popovici. Acesta din urmă este absolvent al universității particulare Tibiscus, din Timișoara, unde a obținut licența în Drept, în anul 2005. După terminarea facultății acesta lucrează consilier de vânzări la o firmă de construcții, apoi la un dealer auto, iar în 2008 ajunge dintr-o dată director la Casa de Cultură a Studenților din Timișoara, instituție aflată în subordinea Ministerului Sportului.

După un an în această funcție, lucrează iar timp de cinci ani la două companii private, fiind director de vânzări la un alt dealer auto. În anul 2014 ajunge însă la conducerea departamentului de investiții al Aeroportului Internațional Timișoara, iar după doi ani, coordonează investițiile din energie ale companiei de stat SMART SA, unde în 2019 ajunge director al sucursalei din Timișoara. În anul următor, potrivit declarației de avere, acesta împrumută PSD-ul cu 155.000 de lei, și ajunge în Consiliul de Administrație al CFR Călători, iar în 2021 este numit consilier al președintelui ANCOM, celebra și bănoasa agenție condusă de Grindeanu în trecut.

Salariul încasat aici este secretizat de acesta, menționând în declarațiile de avere doar indemnizația de la CFR, 30.000 de lei și salariu de la SMART SA, 32.000 de lei. Soția acestuia, cu o carieră în domeniul bancar, este angajată de anul trecut și al AEP, de unde încasează aproape 18.000 de lei. Unele publicații au scris că Niculae Popovici este fratele vitreg al actualului lider PSD Timiș, Alfred Simonis. Din 14 februarie, acesta este și membru în Consiliul de Supraveghere al SAPE.

Fondul de Investiții are și un Comitet de inițiere al investițiilor, condus de Vasile Manole, fost director financiar al Rompetrol, însă din acest comitet mai fac parte și Roxana Elena Ristia și Luiza Marian. Dacă despre prima dintre acestea nu există nicio informație publică, Luiza Marian este fost membru ALDE, unde a fost o protejată a secretarului general al partidului, Daniel Chițoiu, cel care avea o influență deosebită asupra companiilor din energie.

Luiza Marian a fost director de cabinet al secretarului adjunct al guvernului între 2013 și 2015, și consilier al acestuia între 2016 și 2018. După anul 2018 a ajuns și ea în directoratul SAPE până în iulie 2019, fiind și în CA al EOn Gaz Furnizare și Titan Power. Soțul acesteia este consilierul vicepreședintelui ANCOM, de unde anul trecut a încasat un salariu de 181.500 de lei. În acest moment, Luiza Marian este membru în directoratul SAPE.

Numirile de la societatea SMART SA

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” SA este o companie deținută în totalitate de Transelectrica, societate unde statul român, prin Ministerul Energiei, deține 59% din acțiuni. Smart SA, societate cu o cifră de afaceri de aproape 20 de milioane de euro anual, este condusă de către directorul general Gheorghe Bolintineanu, cel care în anul 2019 era pus la conducerea PSD Ilfov de către tandemul Liviu Dragnea – Codrin Ștefănescu.

Acesta a fost consilier la CJ Ilfov în două mandate, între 2012 și 2020, an în care Marcel Ciolacu pune capăt abrupt carierei sale în fruntea PSD Ilfov, după ce președintele partidului decide dizolvarea filialei după ce publicația a scris despre legăturile dintre conducerea PSD Ilfov și Clanul Sportivilor în afaceri imobiliare de sute de milioane de euro. Bolintineanu, fostul director al sucursalei Scroviștea a RAPPS, are potrivit ultimei sale declarații de avere doar un apartament de 100 mp în Măgurele, un credit de 110.000 de lei luat pe cinci ani în 2021, nu are niciun depozit de economii și venituri de doar 160.000 de lei (44.000 de la RAPPS, 87.000 de la SMART SA și 28.000 consultant la firma SC VOOM SRL).

Consiliul de Administrație al SMART SA este condus din data de 25 decembrie 2022 de către Raluca Cristina Ispir, fost deputat PNL în legislatura 2012-2016, după ce anterior, timp ce cinci ani, fusese consilier la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. În anul 2012 ajunge în Consiliul de Administrație al CFR Infrastructură, perioadă în care este și consilier al directorului general al ADPB Sector 3. Din 2019 este consilier al președintelui CJ Ilfov și președintele ONG-ului Planeta Copiilor, fără a avea vreo altă experiență în domeniul energiei.

Tot în CA-ul SMART SA a fost numită și Raluca Daniela Crîngașu, în vârstă de 36 de ani, aceasta este fosta consilieră a lui Bănicioiu de la Ministerul Sănătății. De altfel, potrivit CV-ului acesteia, după ce între 2005 și 2010 urmează cursurile de licență și master ale Universității Dimitrie Cantemir, Facultatea de Limbi Străine, în anul 2012 ajunge consilier în Parlamentul României, apoi este, pe rând, consilier personal al ministrului agriculturii între 2012 și 2013, consilier personal al ministrului sănătății, 2014-2015, director de cabinet al unui secretar de stat în Ministerul Educației, 2016, consilier al unui deputat până în 2020, iar din acel an ajunge la SGG, director cabinet al secretarului general. Cea mai recentă declarație de avere a acesteia este din 2017, atunci când menționează doar salariul primit de la Ministerul Educației, 13.500 de lei.

Tot în CA-ul SMART SA a fost numită la finalul anului trecut Alina Luminița Cațan, avocată din Teleorman (și-a luat licența în drept la 31 de ani) și sora deputatului teleormănean ALDE Florică Ică Calotă. Fost consilier județean, aceasta are și un master la Universitatea privată Bioterra, dar și studii de securitatea la Colegiul Național de Apărare. În anul 2015 aceasta este numită din senin în CA al SAPE, perioadă în care, 2015-2017, a fost și vice-președinte al Agenției Domeniilor Statului. Între 2017 și 2019 se află la conducerea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, fiind și în CA al Administrației Canalelor Navigabile între 2018 și 2019.

Fără legătură cu domeniul energiei pare a fi și numirea Danielei Stăncescu, absolventă de sociologie și comunicare la SNSPA, unde din 2018, după terminarea masterului, se angajează la PSD ca secretară și specialist media, ocupându-se de comunicarea partidului.

Ultimul numit în CA al SMART SA, și tot fără absolut nicio legătură cu domeniul energetic, este , președintele PSD Vaslui, și al senatoarei PSD Gabriela Crețu, cel care la începutul anului 2022 avea să fie numit de premierul Ciucă în funcția de de secretar de stat în cadrul SGG. Licențiat în sociologie la UB și are un master în drept european la SNSPA, imediat după terminarea studiilor fiind director executiv (între 2009 și 2015) și apoi director general (2015-2018) la Centrul De Resurse Pentru Afaceri Vaslui, unde, în 2018 declara un venit lunar de doar 3.000 de lei pe lună.

În declarația de avere depusă în luna iunie acesta menționează că deține mai multe terenuri agricole în Vaslui, cu o suprafață de circa 20 de hectare, un autoturism Mercedes fabricat în 1979 și un venit anual de 13.000 de lei, după ce anul trecut a fost director de dezvoltare la o firmă din Vaslui. Nu are declarate conturi de economii. La numirea sa în Guvern, acesta s-a justificat susținând că a crescut în sediul PSD. „Am văzut că toată lumea elogiază familia Brătianu, nu că ne-am compara, dar eu în mediul politic am crescut. Am auzit, respirat și mâncat politică. M-am educat pentru asta. Nu m-au luat de undeva și m-au pus într-o funcție, m-au luat dintr-o organizație unde sunt hiperactiv”, declara acesta pentru Europa Liberă.

Marea afacere SAPE

Societatea de Administrarea a Participațiilor în Energie (SAPE) administrează participațiile minoritare ale statului român la firmele din domeniul societății, valoarea nominală a acestor acțiuni fiind de aproximativ jumătate de miliard de lei. Președintele directoratului SAPE este Stănescu Nicolae Bogdan Codruț, despre care FANATIK a scris în detaliu recent, fiind un apropiat al unor lideri liberali și . După cum am văzut, din directoratul SAPE mai face parte și Luiza Marian, cea care ocupă un loc și în Comitetul de inițiere al investițiilor la Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român.

Alături de Luiza Marian în directoratul SAPE, acolo unde salariile sunt de peste 20.000 de lei lunar, se mai află și Gabriel Grozavu, fost vice-președinte al PNL Dâmbovița, cel care între 2019 și 2021 ajungea și consilier în cadrul SGG-ului. Acesta a mai fost consilier al lui Ludovic Orban, atunci când acesta era vice-președintele Camerei Deputaților, iar în 2020 nu a reușit să obțină un mandat de deputat.

Nu în ultimul rând, ultimul membru al directoratului SAPE este fostul deputat PNL Gabriel Plăiașu. Acesta a avut două mandate între 2004 și 2012, și în anul 2020 a fost ales din nou în Parlamentul României. Din noiembrie 2021 acesta a părăsit grupul PNL, alăturându-se formațiunii lui Orban, Forța Dreptei. În luna ianuarie a acestui an DNA a anunțat trimiterea în judecată a acestuia fiind acuzat de instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea de fonduri europene.

În ceea ce privește Consiliul de Administrație al SAPE nu sunt date publice cu privire la noii membri, însă instituția menționează cine sunt membrii Consiliului de Supraveghere. Trebuie menționat că acest consiliu a fost condus din 2019 până în 2020 de Dan Laurențiu Tudor, în prezent director adjunct al Nuclearelectrica și un apropiat al fostului ministru al energiei Daniel Chițoiu, al cărui consilier ajunge în 2012. Până la această dată, acesta lucrase ca șef de șantier și director tehnic al unor firme de construcții. Din 2020 până în 2021, Consiliul de Supraveghere al SAPE este condus de acum-celebrul Gabriel Țuțu, fostul șef al Romarm, .

Consiliul de Supraveghere are cinci membri, iar pentru patru dintre aceștia mandatele, începute în 2019, expiră în data de 4 martie anul acesta. Este vorba despre Cornelia Negruț – deputat între 2012 și 2016 din partea Partidului Conservator, fost vicepreședinte al ALDE, în prezent este consilier al deputatei Steluța Cătăniciu, fost deputat PNL, ALDE, ProRomânia și în final PSD; Crisan Valeriu Radu – președinte al ALDE Sălaj, Ciprian-Mircea Blejan – președinte ALDE Bihor și Pană Ionel, fost consilier local al Municipiului Craiova din partea partidului lui Dan Diaconescul, PPDD și fost director în Transelectrica. Singurul membru al Consiliului de Supraveghere care al cărui mandat se încheie în iunie 2023 este Nicolae Cristian Popovici, numit și în Comitetul Director al Fondului de Investiții în Energie Kazah-Român.