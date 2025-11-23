Sport

Gata, am aflat adevărul: de ce a fost schimbat Tavi Popescu la pauza meciului FCSB – Petrolul? „Patronului nu i-a plăcut asta!”

Mihai Stoica a dezvăluit care a fost motivul pentru care Tavi Popescu a fost schimbat la pauză meciului FCSB - Petrolul. Ce părere are oficialul roș-albaștrilor despre modificările efectuate în repriza a doua.
Iulian Stoica
23.11.2025 | 19:00
De ce a fost schimbat Tavi Popescu la pauză în FCSB - Petrolul? Mihai Stoica a dezvăluit motivul. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB a remizat cu Petrolul, scor 1-1, în etapa 17 din SuperLiga. Roș-albaștrii au condus după reușita lui Stoian din minutul 11, ca în minutul 47 egalitatea pe tabelă să fie restabilită cu un super gol marcat de Sălceanu. Ce spune Mihai Stoica despre acest rezultat, dar și despre modificările efectuate în actul secund.

De ce a fost schimbat Tavi Popescu la pauza meciului FCSB – Petrolul

În cadrul emisiunii „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a dezvăluit faptul că Octavian Popescu a fost schimbat la pauză după ce patronului Gigi Becali nu i-a convenit că atacantul a jucat o minge cu călcâiul. Oficialul FCSB e de părere că, în ciuda faptului că a fost înlocuit, „George” a evoluat bine în prima repriză, iar flancul stâng al roș-albaștrilor a funcționat în primele 45 de minute.

„(n.r. – Nu sunt prea multe permutări?) Sunt prea multe permutări, dar… Dacă e o ordin, facem cu plăcere, ce să facem? Aici am văzut diferit, mi s-a părut că Octavian Popescu a făcut un joc bun.

Gigi s-a supărat că a dat călcâi, bine, dar de la călcâiul lui a ieșit golul. Mie mi s-a părut că era jucătorul care schimba ritmul. Mi s-a părut că am funcționat foarte bine în partea stângă. Tănase, Olaru, Tavi Popescu, Risto… Risto mi s-a părut că a fost cel mai bun jucător al nostru de ieri”, a declarat Mihai Stoica.

Ce spune Mihai Stoica despre ocaziile din repriza a doua

În continuare, Mihai Stoica a amintit faptul că FCSB a avut foarte multe ocazii și în repriza a doua cu Petrolul, astfel că schimbările efectuate nu au contat foarte mult. 

„Mi s-a părut foarte bun și Cisotti la închidere, chiar foarte bun. Nu se poate spune că schimbările ne-au afectat extrem de mult în repriza a doua, chiar dacă au fost schimbări de poziții, pentru că am avut ocazii foarte mari. Am avut bară transversală, a lui Olaru, Miculescu, Tănase, Politic și Thiam au avut ocazii.

(n.r. – Tavi a fost scos că a dat călcâie) Da, a spus Gigi asta”, a mai spus Mihai Stoica în direct la „MM la FANATIK”.

Care sunt statisticile lui Tavi Popescu din acest sezon

Octavian Popescu a revenit complet din accidentare și a fost folosit de Elias Charalambous în ultimele trei partide din SuperLiga. Deși este la 100%, cifrele atacantului au scăzut mult față de primii ani din carieră.

Atacantul a fost introdus pe teren în nu mai puțin de 17 meciuri în acest sezon, în toate competițiile, iar acesta a reușit să livreze doar două pase decisive. Ultima contribuție la gol a lui Octavian Popescu datează din 7 august, când reușea un assist în partida cu Drita.

  • 1,4 milioane de euro este cota lui Tavi Popescu
  • 202 meciuri, 25 de goluri și 25 de pase decisive a adunat atacantul la FCSB

Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
