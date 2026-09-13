Sport

Uluitor! Tolea Ciumac și Danu Spartanu, bătaie ca-n filme pe străzile din Centrul Vechi! Cei doi au un meci oficial programat pe 30 octombrie. Video

Tolea Ciumac și Danu Spartanu, doi luptători ce au un meci oficial programat pe 30 octombrie la Buzău, s-au luat la bătaie în Centrul Vechi al Bucureștiului. Care ar fi fost motivul absurd al conflictului
Ciprian Păvăleanu
13.09.2026 | 10:11
Uluitor Tolea Ciumac si Danu Spartanu bataie can filme pe strazile din Centrul Vechi Cei doi au un meci oficial programat pe 30 octombrie Video
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Tolea Ciumac l-a bătut pe Danu Spartanu pe străzile din Centrul Vechi, cu o lună înainte de meciul oficial din gala MMA Heroes
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Fostul luptător profesionist de K1, Tolea Ciumac (52 de ani), a fost filmat sâmbătă seară, în fața unui local din Centrul Vechi al Bucureștiului, în timp ce îl bătea fără milă pe Danu Spartanu, viitorul său adversar din gala Heroes MMA, de la Buzău.

Tolea Ciumac, luptă ca în filme cu Danu Spartanu pe străzile din Centrul Vechi

Sâmbătă seară, Tolea Ciumac și Danu Spartanu s-au întâlnit la un local din Centrul Vechi al Capitalei, unde au stat împreună, au glumit, s-au simțit bine și au băut împreună. La începutul serii, în contextul meciului dintre cei doi programat pe 30 octombrie, fostul luptător de K1 chiar a făcut o glumă pe social media: „A venit Spartanu să mă bată! A venit să mă bată, ce să fac?”, spunea Ciumac într-o filmare cu Danu, în care cei doi râdeau pe cinste.

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Mai târziu în acea noapte, pe fondul unor provocări pe TikTok și a unor înțepături pe social media, cei doi au început mai devreme meciul, programat pe 30 octombrie la Buzău, în gala Heroes MMA. În fața localului, Ciumac și Spartanu s-au luat la ceartă și ulterior a pornit o altercație fizică între cei doi.

După câteva secunde în care s-au îmbrâncit, Tolea Ciumac l-a pus la pământ pe Danu Spartanu, după care s-a urcat peste el și a început să-i aplice o serie de pumni în zona capului, în ciuda strigătelor disperate ale celor prezenți, dar și ale persoanei ce încasa toate aceste lovituri: „Gata, băi! Ajunge, Tolea!”, a strigat unul dintre oameni, după care alte persoane ce erau la fața locului i-au dat dreptate fostului luptător de K1: „Ce să faci, dacă Danu a dat primul în el! A dat în el…”. Pus la pământ și primind lovituri din stânga și din dreapta, Danu îi striga continuu numele lui Tolea pentru a-l face să se oprească, însă acesta nu a încetat atât de ușor.

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Conflictul dintre Tolea și Danu, criticat de oamenii din lumea sporturilor de contact

Mai multe persoane ce practică sporturi de contact i-au criticat pe cei doi pentru altercația pe care au avut-o pe stradă. Ei sunt de părere că un sportiv adevărat nu trebuie să recurgă niciodată la violență în afara ringului. „Violența stradală nu are nicio legătură cu disciplina sportivă. Este un comportament periculos și inacceptabil. Adevărații sportivi se luptă în ring, nu pe stradă”, a fost una dintre opiniile din social media.

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„Părerea mea: nu este deloc frumos ca un sportiv, care se antrenează și luptă în ring sau în cușcă, să ajungă să se bată pe stradă. Din cauza provocărilor și scandalurilor care se fac pe TikTok, s-a ajuns într-un punct foarte urât, în care unii luptători își rezolvă problemele în stradă. În ring există reguli, respect și un adversar care acceptă lupta. Pe stradă nu demonstrezi că ești un adevărat luptător. Un sportiv adevărat știe să se controleze și să lase lupta pentru ring”, a scris un alt sportiv, intitulat pe Facebook „Boxer Volodymyr”.

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În mod normal, cei doi urmează să se întâlnească în cadrul unei gale profesioniste, la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” din Buzău, în cadrul Heroes MMA 16. Lupta dintre cei doi este programată pe 30 octombrie 2026.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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