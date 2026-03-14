Gata cu bifa „am peste 18 ani” pe internet? Verificarea reală a vârstei ar putea deveni obligatorie la cumpărăturile online

Un grup de peste 20 de parlamentari ai USR și-au pus semnăturile pe un proiect de lege care vizează introducerea unui control al vârstei pentru produse cumpărate online sau servicii online la care accesul minorilor este interzis. Punctul de plecare este faptul că legislația românească prevede deja o serie de interdicții pentru „produse și servicii pentru care se impun praguri de vârstă prin acte normative speciale”.

Verificarea vârstei, înainte de finalizarea achiziției online

„Ele au fost însă concepute, în esență, pentru un context în care relația comercială se desfășoară față în față, iar verificarea vârstei este posibilă prin prezentarea unui act de identitate. În mediul online, practica este radical diferită. Accesul la produse și servicii cu restricții de vârstă se realizează, de cele mai multe ori, prin simpla bifare a unei căsuțe de tipul „am peste 18 ani”, prin introducerea unei date de naștere fără niciun control sau prin formulări generice în termeni și condiții”, scriu inițiatorii în expunerea de motive a proiectului de lege.

Inițiatorii menționează că la nivelul Comisiei Europene se lucrează la crearea unui mecanism de control al vârstei pentru , acolo unde verificarea vârstei este necesară. CE încearcă să elaboreze un mecanism transfrontalier prin care să se asigure totodată și confidențialitatea datelor personale, astfel încât persoana să ofere cât mai puțin informații, iar acestea să fie în siguranță, fără să afecteze viața privată a cetățenilor.

Proiectul inițiat de USR nu modifică pragurile de vârstă și nici nu extinde pentru care vânzarea este interzisă sau limitată, ci își propune ca interdicțiile existente deja să fie aplicate cu aceeași rigoare și în mediul online ca în comerțul „clasic”.

Astfel, verificarea electronică a vârstei este „procesul prin care se confirmă, prin mijloace electronice de verificare a vârstei, îndeplinirea vârstei minime prevăzute de lege, înainte de finalizarea vânzării sau înainte de acordarea accesului sau a furnizării serviciului.”

Mijloacele de verificare a vârstei vor fi stabilite de către comerciantul respectiv sau achiziționate de la o altă companie. Legea nu stipulează în ce constă mijloacele de control al vârstei, stipulând doar că acestea nu pot încălca normele de protecție a datelor personale, dar trebuie să respecte cerințele minime care urmează să fie stabilite prin normele metodologice ale legii.

„În cadrul procedurii de confirmare a vârstei, comerciantului online și terțului care furnizează mijlocul electronic de verificare a vârstei le este interzis să solicite, să colecteze, să copieze, să stocheze ori să prelucreze în orice alt mod, în scopul confirmării vârstei, date de identificare ale consumatorului sau copii ori imagini ale actelor de identitate ori altor documente personale ale consumatorului”, prevede proiectul de lege.

În condițiile acestei restricții, modul efectiv în care se va institui un control al vârstei va fi stabilit de către Ministerul de Interne care va institutul un Serviciu de Verificare a Vârstei (SVV), în baza normelor metodologice pe care Guvernul va trebui să le adopte, prin hotărâre de guvern, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Altfel spus, proiectul nu precizează care va fi metodologia exactă de verificare a vârstei, lăsând acest lucru, precum și asigurarea confidențialității datelor, pe seama unor acte normative de rang inferior unei legi. De asemenea, este notabil că interdicția colectării datelor vizează comercianții, însă atribuțiile și datele la care va avea acces SVV-ul Ministerului de Interne nu sunt precizate.