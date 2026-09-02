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Alexandre Pato (37 de ani), fostul atacant al lui AC Milan, susține că echipa preluată în această vară de Ruben Amorim poate câștiga lupta cu Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) pentru titlul din Serie A. Brazilianul, campion cu AC Milan în 2011, a analizat situația actuală din fotbalul italian.

Fostul rival al lui Cristi Chivu, încrezător cu privire la șansele lui Milan la titlul din Serie A

Alexandre Pato a evoluat la AC Milan în perioada 2007-2013, cucerind titlul alături de „rossoneri” în 2011. Brazilianul l-a avut ca adversar pe Cristi Chivu în 7 derby-uri, iar bilanțul său este unul pozitiv, având 4 victorii și 3 eșecuri în meciurile în care a evoluat contra actualului antrenor al lui Inter. „Pentru mine, Inter și Milan sunt tot timpul printre favorite. În lupta pentru titlu aș fi cu ochii și pe Napoli, pentru că e o echipă bună.

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Inter a sărbătorit mult în ultimii ani și am comentat două finale de Champions League pentru SBT (n.r. un post TV din Brazilia) în care au evoluat. Dar acum, gata cu Inter! (n.r. râde) Sper că va ajunge și Milan cât de curând într-o finală de Champions League”, a afirmat Pato într-un interviu oferit pentru . .

Cum a comentat Alexandre Pato numirea lui Ruben Amorim la Milan

, iar la finalul sezonului precedent s-a produs un adevărat exod atât la nivelul conducerii administrative, cât și pe banca tehnică, Massimiliano Allegri fiind demis. În locul său, „diavolii” l-au numit pe portughezul Ruben Amorim, fostul antrenor al lui Manchester United, iar decizia a fost pe placul lui Alexandre Pato.

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„Îmi place Amorim, pentru că stilul său de joc se aliniază cu istoria clubului. Este un antrenor bun și a dovedit-o până acum cu rezultatele pe care le-a obținut și cu munca pe care a făcut-o. Acum toată lumea se așteaptă ca el să o readucă pe Milan în Champions League și poate chiar să ia titlul.

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Corect este însă să-i oferim puțin timp, pentru că tocmai ce a sosit, trebuie să cunoască lotul foarte bine și să înțeleagă provocările din Serie A, care este un campionat dificil. Cu toate acestea, am sentimentul că Amorim se va descurca bine anul acesta și le va aduce bucurie suporterilor”, a declarat brazilianul.