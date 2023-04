“Gata, la revedere”. Becali renunță la FCSB și a discutat deja cu 3 oameni cărora să le cedeze acțiunile: “Vedeți-vă de treabă cu mizeriile voastre!”. Video

Horia Ivanovici a anunțat înainte de conferința de presă susținută de Gigi Becali la Palat că . Ulterior, dezvăluirile de la FANATIK SUPERLIGA au fost confirmate de declarațiile finanțatorului de la FCSB. la fotbal și a discutat deja pentru a ceda acțiunile.

Gigi Becali vrea să renunțe la FCSB: „O să găsesc o soluție pentru că fetele nu vor”

Gigi Becali a contestat vehement arbitrajul lui Horațiu Feșnic din derby-ul Rapid – FCSB 1-0. Latifundiarul din Pipera este convins că Răzvan Onea trebuia să fie eliminat după intrarea la Florinel Coman. La conferința de presă de la Palat, omul de afaceri a mărturisit că vrea să renunțe la fotbal și trebuie să găsească o soluție pentru a ceda acțiunile.

„Așa ceva este inadmisibil. O să vedem nu știu. Nici acțiunile nu o să le mai țin. O să găsesc o soluție pentru că fetele nu vor. Au zis: ‘Tată noi nu avem nevoie. Nu vrem noi balamucul ăsta’. Am zis la ginere, mi-a zis fata: ‘Tată, te rog frumos să-mi laș bărbatul în pace. Nu vreau să intre în fotbal. Când ai fost la pușcărie ai promis că plecăm și nu mai stăm în țara asta. Nu te-ai ținut de cuvânt, acum lasă-ne pe noi în pace. Nu vrem pușcărie. Vreau să stăm liniștiți’. N-am cum să le pun acum. Poate le pun pe numele lui sora mea până să le vând.

Că eu gata, la revedere fotbal. Degeaba m-ați sunat. Mi-ați aflat numărul, am intrat. Și ăla facea aseară… ‘Păi, bă, tu m-ai sunat’. El m-a sunat, Moraru. L-am sunat eu pe el. S-a supărat că îl certam pe Avram, de ce? Pentru că Avram a rămas uimit. Domne, că să vezi că are o scuză. Ce scuză să aibă? Nicio scuză nu are. Anul trecut gol valabil cu Voluntari anulat. Gol Voluntari din ofsaid, gol valabil. Am pierdut campionatul”, a declarat Gigi Becali. .

„O să trimită FCSB: Patronul nostru s-a retras din cauza lui Feșnic”

Totodată, Gigi Becali și-a îndreptat tunurile spre Răzvan Burleanu și Kyros Vassaras. La scurt timp după finalul derby-ului Rapid – FCSB, patronul roș-albaștrilor .

„Anul ăsta cu Universitatea Craiova 13 metri. A dat un copil primul meci. Văd că asta este. Nu știu cine, nu știu ce, dar asta văd și asta vedeți și voi. Nu putem să știm de ce. Dacă eu nu pot dreptatea să o împlinesc unde sunt eu, atunci mă retrag. M-a biruit pe mine, am 65 de ani, îmi văd de treaba mea cu biserica mea. Dar nu mai stau pentru că nu poți la cap. Atunci asta este hotărârea mea. În următoarele zile o să vedem la legile comerțului pe cine să pun acțiunile până să o vând.

Dar eu la revedere, cu mine a terminat. Burleanu, Burleanu și cu nu știu cine. Băi, la revedere! Am terminat! Lăsați-mă în pace, n-am treabă cu voi. Nici cu voi, nici cu Vassaras și nici cu arbitrajul. Vedeți-vă de treabă cu toate mizeriile voastre și spălați-vă pe cap.

Nu că mă chemați pe mine pe la Comisii. Cum să accept niște găinari de oameni. Domne, integritate! Care integritate cu toate mizeriile pe care le faceți, unde e integritatea voastră?

O să trimită FCSB. ‘Patronul nostru s-a retras din cauza lui Feșnic, pac și caseta’. Ca să nu mai distrugă Feșnic alți oameni în halul ăsta. Vom trimite caseta asta. Să vedem dacă mai poate să arbitreze vreun meci așa ceva. Când vezi sunt două lucruri. Ori ești prea prost și n-ai ce căuta, ori ești hoț și iar n-ai ce căuta. Eu cu ei am terminat. N-am ajuns să vină Răzvan Burleanu că nu a făcut nimic în viața-vieților lui. Doar l-au băgat ăia pe la securitate de l-au crescut de mic.

Gigi Becali, extrem de revoltat: „Vassaras stă numai prin Grecia, ia banii la mișto”

Așa s-a ajuns și eu nu mai vreau să am de-a face cu ei. Sunt niște copii prea obraznici. Nu au pic de rușine, pic de bun simț. Vrem arbitru român la șeful de arbitrii. Nu că-l aduc eu că vreau eu. Păi ce faci mă? Nu că eu sunt șeful Federației. Bine Vassaras. Stă numai prin Grecia, ia banii la mișto și noi suntem proștii români. Bine, sunt toți proști, eu nu mai sunt. Oameni de nimic care sunteți și nu aveți pic de demnitate, pic de rușine, pic de onoare în voi.

Cu voi nu mai am de-a face pentru obrăznicia și tirania pe care o aveți. Ești obligat să joci cu U21. Eu pe banii tăi comand eu. Iau bani sute de mii de euro, nu știu 250.000 de euro, păi el e om de așa ceva? Eu nu pot să mă lupt cu toată tirania din România. Nu pot să mă lupt. M-am luptat, am făcut și pușcărie.

Slavă Domnului că am făcut numai atâta că nu mi-am dat seama în ce am intrat. Am intrat în foc ca prostul, dar la revedere. O să vedeți la legile comerțului cui o să pun acțiunile sau eventual să fac ceva ca să pot să le pun pe numele, dar nu vor fetele. Nu mai știu ce să fac cu ea. O să o pun pe numele lui sora mea și să o vând să iau bani când o să pot”, au fost declarațiile lui Gigi Becali.

