Gata! Ne-am ales adversarul pe care NU îl vrem pentru barajul din martie 2026: „Stadionul e în picioare tot meciul”

Naţionala României va juca la baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. în semifinale, echipele aflate în prima urnă.

Marius Şumudică vrea să evite Turcia la baraj cu orice preţ

Marius Şumudică a dezvăluit că nu îşi doreşte sub nicio formă un meci împotriva Turciei, mai ales că meciul se va disputa în deplasare, unde va fi o atmosferă infernală pentru „tricolori”:

„Nu vreau Turcia. O iau în ordine pe cine nu îmi doresc: Turcia, apoi Danemarca, Italia şi Ucraina. Deci mi-aş dori să jucăm cu Ucraina. Cel mai bun e Ucraina, cel mai rău e Turcia.

Fanatismul celor de acolo… Se plimbă peste tot naţionala. La Galata, cu oricine joacă echipa, nu stă nimeni jos. Doar la lojă şi la VIP. Restul, doar în picioare şi cântă non-stop.

La Fener la fel. Va fi extrem de dificil. Au jucat peste tot. Şi au nişte stadioane… Cu Ucraina ai ascendentul ăsta moral că i-ai bătut la Euro”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici, adversar surpriză de evitat la baraj

Horia Ivanovici a dezvăluit că cel mai de . În ceea ce priveşte Turcia, moderatorul FANATIK SUPERLIGA a declarat că România este capabilă să facă surpriza la Istanbul:

„La mine prima echipă pe care nu mi-o doresc este Danemarca. Turcii atât de mari favoriţi se cred şi atât de mult îi umflăm şi atunci cred că vom putea face o bombă cu ei.

Mai ales că Lucescu ştie la virgulă fotbalul turc. Nu că nu sunt buni, cred că ne vor trata ca şi când meciul este câştigat. Echipa cu care nu vreau să cădem este Danemarca.

Nu vreau Danemarca pentru că ei sunt super profesionişti. Au nişte rezerve uluitoare de energie. Cred că turcii ne vor privi foarte de sus. Eu cred că se poate cu Turcia şi Italia, să facem surprize.

În capătul celălalt şi eu vreau Ucraina. Cel mai probabil vom juca în Polonia. Eu mi-aş dori foarte mult Ucraina şi Bosnia în finală la Bucureşti. Să îi batem la toate capitolele: fotbal, civilizaţie… Exact opusul războiului, să îi batem la scor”, a spus Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Dumitru Dragomir, alegere surpriză pentru baraj!

La emisiunea Profeţiile lui Mitică, Dumitru Dragomir şi-a ales adversara preferată de la baraj. Fostul şef al Ligii Profesioniste vrea ca România să evite Turcia şi ar prefera să jucăm împotriva Italiei:

„Turcia este cea mai rea dintre ele. Cea mai bună variantă este Ucraina, cu toate că eu cred că nu îi mai batem. Avem o speranţă pentru că i-am bătut. O speranţă există.

Eu zic că nu este peste Bosnia. Italia nu ştiu dacă ne bate. Dacă mi-aş dori eu pe cineva, ar fi Italia, nu Ucraina. În decursul anilor ne-au bătut, dar au o generaţie slabă.

Îmi amintesc meciul din Elveţia (n.r. Euro 2008) când a ratat Mutu, a vrut să dea scăriţă. Mergeam mai departe la turneul final. Dacă le dădeam patru nu erau multe. Era campioană mondială, dar şi noi aveam fotbal atunci”, a spus Mitică Dragomir.