pentru postul de selecționer al naționalei României. Președintele Federației susține că în maximum o săptămână va avea un răspuns clar.

Gata, Răzvan Burleanu a anunțat ce se întâmplă cu contractul lui Edward Iordănescu: „Am fost primul său susținător”. Care e planul B

Totodată, Răzvan Burleanu a apelat și la și n-a uitat să specifice că președintele FRF a fost primul susținător al selecționerului chiar și atunci când antrenorul era criticat vehement.

„Am fost primul susţinător al lui Edi Iordănescu atunci când poate foarte mulţi suporteri sau formatori de opinie şi-ar fi dorit ca Edi să plece. Dar am spus-o atunci, o spun şi acum: Edi a fost unul dintre elementele esenţiale în această calificare. Edi Iordănescu a contribuit la această etapă extrem de importantă prin care echipa naţională a trecut.

Şi chiar dacă la finalul anului 2022 eram într-un context sportiv total nefavorabil, se vedeau deja premisele că naţionala va arăta mult mai bine. N-am ştiut atunci că ne vom califica, dar am sperat. De aceea şi azi noi ca Federaţie suntem în asentimentul suporterilor şi vrem să continuăm cu Edi Iordănescu. Şi nu doar că a demonstrat. Noi suntem încrezători că în maxim o săptămână vom putea practic să comunicăm viitorul lui Edi Iordănescu la echipa naţională.

Selecţionerul şi-a dorit foarte mult ca pe durata EURO 2024 să nu mai discutăm despre acest subiect. Iar noi ca federaţie am respectat acest lucru pentru că ajunşi în Germania obiectivul selecţionerului, al nostru, al tuturor, era cu totul altul. Aşa că suntem încrezători că în maximum o săptămână o să putem comunica viitorul lui Edi Iordănescu la naţională. Planul B pentru postul de selecţioner este tot Edi Iordănescu”, a spus Burleanu la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia.

Răzvan Burleanu: „Am reușit să construim cea mai bună generație din ultimii 20 de ani”

Răzvan Burleanu a vorbit și despre performanța echipei naționale a României la EURO, acolo unde a câștigat grupa E în care se mai aflau Belgia, Slovacia și Ucraina. Tricolorii au fost eliminați în „optimi” de Olanda, scor 0-3.

„Cu siguranţă suntem obosiţi, dar în acelaşi timp suntem foarte bucuroşi pentru că ne-am îndeplinit obiectivul, şi anume ca prin acest EURO să putem să construim cea mai bună generaţie din ultimii 20 de ani. Şi am reuşit. Nu a fost deloc uşor, dar am reuşit să o facem. Un alt aspect important, dincolo de performanţa sportivă, este faptul că am reuşit să îi facem mândri pe români de ţara lor şi de echipa naţională.

Iar acest lucru rămâne drept cea mai importantă moştenire a acestui turneu final. Nu ne-am asumat obiective legate de performanţe sportive. Generaţia de suflet are misiunea de a însufleţi toate generaţiile următoare, care la rândul lor au acest obiectiv de a depăşi Generaţia de suflet. Şi cred că având această misiune în minte jucătorii noştri s-au autodepăşit, într-un context care poare nu a fost cel mai bun şi au reuşit să devină o sursă de inspiraţie pentru noile generaţii.

Ceea ce am simţit în Germania, dar şi ceea ce am simţit de acasă este de nedescris. Românii au fost în cel mai mare număr la turneul final după localnici… ca să îi numim astfel pe nemţi şi pe turci. Românii au fost cei mai numeroşi. A fost pentru prima dată cânt peste 40.000 de români au asistat la un meci în deplasare. Miile de oameni care au fost în stradă confirmă starea de spirit de acum”, a adăugat Burleanu.

Rezultatele României de la EURO 2024:

România – Ucraina 3-0

Belgia – România 2-0

Slovacia – România 1-1

România – Olanda 0-3