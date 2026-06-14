Gata, s-a făcut transferul lui Darius Olaru la Union St. Giloise. Anunțul lui Gigi Becali: „L-am vândut cu 3 milioane!”

Darius Olaru (28 de ani) pleacă în sfârșit de la FCSB. Mijlocașul va semna cu Union St. Giloise, gruparea din Belgia care va juca în turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Gigi Becali a acceptat oferta de 3 milioane de euro și își lasă astfel căpitanul să evolueze în străinătate pentru prima dată în cariera sa.
Union Saint-Gilloise, campioană în sezonul 2024-2025 și vicecampioană în stagiunea recent încheiată, a reușit să îl convingă pe Gigi Becali să îl cedeze pe Darius Olaru în Belgia. FCSB va încasa 3 milioane de euro în urma acestui transfer. „L-am vândut cu 3 milioane!”, a spus patronul FCSB la sfințirea bisericii sale.
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