Sport

Gata, s-a făcut transferul lui Darius Olaru la Union St. Giloise. Anunțul lui Gigi Becali: „L-am vândut cu 3 milioane!”

Darius Olaru pleacă oficial de la FCSB. Gigi Becali a confirmat vânzarea căpitanului „roș-albaștrilor” la Union St. Giloise pentru 3 milioane de euro.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
14.06.2026 | 13:49
Gata sa facut transferul lui Darius Olaru la Union St Giloise Anuntul lui Gigi Becali Lam vandut cu 3 milioane
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Darius Olaru pleacă oficial de la FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
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Darius Olaru (28 de ani) pleacă în sfârșit de la FCSB. Mijlocașul va semna cu Union St. Giloise, gruparea din Belgia care va juca în turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Gigi Becali a acceptat oferta de 3 milioane de euro și își lasă astfel căpitanul să evolueze în străinătate pentru prima dată în cariera sa.

Darius Olaru pleacă la Union St. Giloise

Union Saint-Gilloise, campioană în sezonul 2024-2025 și vicecampioană în stagiunea recent încheiată, a reușit să îl convingă pe Gigi Becali să îl cedeze pe Darius Olaru în Belgia. FCSB va încasa 3 milioane de euro în urma acestui transfer. „L-am vândut cu 3 milioane!”, a spus patronul FCSB la sfințirea bisericii sale.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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