Gata, s-a făcut transferul lui Darius Olaru la Union St. Giloise. Anunțul lui Gigi Becali: „L-am vândut cu 3 milioane!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Darius Olaru pleacă la Union St. Giloise

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Darius Olaru (28 de ani) pleacă în sfârșit de la FCSB. Mijlocașul va semna cu Union St. Giloise, gruparea din Belgia care va juca în turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Gigi Becali a acceptat oferta de 3 milioane de euro și își lasă astfel căpitanul să evolueze în străinătate pentru prima dată în cariera sa.

Darius Olaru pleacă la Union St. Giloise

Union Saint-Gilloise, campioană în sezonul 2024-2025 și vicecampioană în stagiunea recent încheiată, . FCSB va încasa în urma acestui transfer. „L-am vândut cu 3 milioane!”, a spus patronul FCSB la sfințirea bisericii sale.

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