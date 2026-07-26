Marcel Pușcaș, siderat după Csikszereda – FCSB 0-2: „Îmi aduce aminte de Metalul București și Autobuzul”

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Recunosc, nu-i ușor să stai duminica în casă, să te așezi pe un fotoliu sau la masa de scris și să urmărești două meciuri din pompos intitulata SUPERLIGĂ. Vorba lui Belodedici: ”Rău mă dor ochii, mă dor, când mă uit la jocul lor”. A sta timp de 4 ore și-a vedea diferențele imense între fotbalul nostru actual și cel din Vest sau cel din trecut este, de multe ori, o corvoadă.

Marcel Pușcaș scrie despre Csikszereda – FCSB 0-2 sau corvoada de-a privi fotbalul

Nu mă miră, în aceste condiții, lipsa suporterilor din tribune și nici audiențele scăzute ale televiziunilor. Cu excepția unor derbiuri sau a meciurilor echipei naționale cam așa stau lucrurile. Similitudini în secuime. De la Viktor Orban la Cupele europene. După disputat la Sfântu Gheorghe și încheiat cu scorul de 1-0 pentru jucătorii lui Burcă, prin golul lui Doru Andrei, am reușit, stând confortabil la masa de scris, să descopăr similitudini între meciuri. Între cel ce a fost în Covasna și cel ce va urma la Miercurea Ciuc, în Harghita. În primul rând “secuimea fotbalistică” este încărcată de probleme, și financiare, și organizatorice.

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Va mai finanța Ungaria, datul cu piciorul în minge în România?

În ultimele 5 zile, la Tabăra lor de vară, organizată anual la Băile Tușnad și numită Tusvanyos, se discută cu reprezentanții Ungariei și Ani de zile el a suportat, în mare parte, costurile necesare desfășurării în bune condiții a activității cluburilor din Miercurea Ciuc și din Sfântu Gheorghe.

La această “Tabăra de vară”, încă în desfășurare, a participat și fostul premier Viktor Orban, adulat în zonă, dar secuii noștri sânt îngrijorați de deciziile viitoare ale noului premier, Peter Magyar. Se pare că acesta îi amenință pe domnii Szondi, preșul de la Ciuc și Dioszegi, patronul de la Sf. Gheorghe, cu tăierea cașcavalului, numit subvenție, pentru a se da cu piciorul în minge de către vajnicii secui pe teritoriul României.

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România, nimic pentru românii de pretutindeni. Până acum am lăudat inițiativa ungurilor și, chiar am dat-o ca exemplu pentru Guvernele succesive ale patriei care au reușit să umilească, prin nepăsare, românii de pretutindeni în ultimii 36 de ani. Mă refer în special la cei din Ucraina, Serbia, Bulgaria și Ungaria.

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FCSB și U Cluj, greu pe două fronturi

Pe urmă, în al doilea rând, mi-am îndreptat atenția și către cele două reprezentante ale sărmanului nostru fotbal în preliminariile celei de-a treia competiții Europene, botezată Conference League, U Cluj și FCSB. Se pare că niciuna nu este, încă, capabilă să-și ducă “talentul” pe cele două fronturi: extern și intern. Acesta, comparativ cu cele din Vest, nu prea există.

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FCSB și-a demonstrat neputința, cu vârf și îndesat, în sezonul precedent

Dacă pretențiile clujenilor de-a reuși sunt încă minime, fiind la început de drum European, cele ale ex-militarilor sunt crescute. Justificat, fiind pentru a 24-a oară prezenți consecutiv în Europa. Ciuc-ul vine după o înfrângere cu Corvinul, 0-3, iar FCSB, după o rușinoasă umilință contra unor “pescari letoni” botezați FK AUDA, 2-3 la București.

Csikszereda cu ce are mai bun, FCSB cu 4 Underi 21 în teren

Secuii au început meciul cu formația de bază în timp ce ai lui Baciu cu Tavi Popescu, Cisotti, Bîrligea și Crețu pe bancă, probabil menajați pentru partida retur de la Riga. Minutul 2, gol Radunovici cu un splendid șut de la 22 de metri. Handicap Ciuc din startul meciului. Nu va fi un Bravo Marius Baciu, pentru curaj! Este prematur însă, să vorbesc de final. Mai e mult până departe.

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Ia să-l văd și pe Labonne ăsta mult lăudat. Vine din Franța din Liga a 3-a și Trage și Politic de la 22 metri lateral, dorind parcă să demonstreze că nu-i chiar atât de rău pe cât spun unii despre el. FCSB a început curajos. Tânărul Pădurariu capătă un galben pentru un atac imprudent.

FC OLD-BOYS MIERCUREA CIUC

Până în minutul 12 am văzut elanul tinerilor fecesebiști și teama secuizaților fotbaliști ai Ciucului. 5 șuturi pe spațiul porții pentru FCSB până acum. Au învățat lecția “ai, n-ai mingea, tragi la poartă”. Dumnezeu să-l odihnească pe Halagian! Minutul 16 Politic face 2-0, confirmându-mă. Meciul pare terminat pentru că pe banca FCSB sunt arme ce pot fi letale, contra Ciucului, în repriza a doua. Ciucanii sunt pe nicăieri. N-au reacție și, parcă, nici motivație.

Anderson Ceara de la Secui devine activ, amintindu-mi de Bauza. Dacă este același tip de jucător nu va putea trage echipa după el. Va ieși însă în evidență prin firci (floricele) plăcute publicului. De urmărit. Minutul se face 24. Distanța dintre mijlocașii și atacanții secuilor este de 25 de metri. Așa se joacă la old-boys. S-a mai lăsat căldura. E mai plăcut afară. Voi ce mai faceți? Vă place meciul?

Îl văd și pe prietenul Viorel Flueran. Este arbitru principal. La centru. Chiar muncește. Pe vremuri mă mai suna. Acum mi-a uitat numărul de telefon. Și nici Alzheimer nu are. E prea tânăr. În minutul 30, Anderson Ceara pasează prin alunecare, puțin cu tibia, nejustificând vreun transfer mai mare de 20000 de euro. Până acum. Ex-steliștii pasează și domină jocul. Meciul lâncezește. Îmi pun niște Popcorn. Am și cu sare, și cu cașcaval. Prefer cașcavalul.

Între timp, din minutul 40, distanța între compartimentele vorbitorilor de secuiască crește la 30 de metri, lucru nerecomandat de fotbalul profesionist, de la Nădlac încolo. Mai iau în gură un pumn de popcorn. Minutul 45 trage periculos Paszka, care nu este Pașca, cel cu azilul. Se scrie totuși cu sz, dar Târnovanu este la post, cum se spune.

Pauză. Atenție!, intră vedetele la FCSB

Ana are mere și Flueran, fluier. Suflă-n el. Nu a pagubă, ci a pauză. 53-47% posesie pentru bucureșteni la pauză. Intră vedetele lui Baciu. Acum să vezi fotbal. Bîrligea îl schimbă pe Stoian( nu trebuia), Popescu pe Politic și Cisotti pe Tănase. Se va menține rezultatul, va crește diferența sau nou-intrații vor face meciul interesant? Aceasta-i întrebarea. Minutul 52 și meciul pare unul amical. Mai iau un pumn de Popcorn. Cu cașcaval. Ar merge și-o bere, dar după meci.

Liber la bere!

De ce nu? Doar cei 1633 de spectatori prezenți pe stadion să aibă voie? Asta pentru că Incredibil!, în minutul 58 îl văd și pe francezul Labonne. Trage la poartă. Mai bine mai târziu decât niciodată. Până acum omul meciului este portarul Papp. În minutul 65 schimbă și gazdele. Iese Magyar și intră Dolny, și mai iese Bodo și intră secuiul Darius Popa, semn că Dl Szondi, preșul de la gazde, mai folosește și jucători cu nume românesc.

Bravo și lui! Minutul 68, Labonne este avertizat cu galben de către Flueran, de parcă ar conta. Doar să nu fie și eliminat încă de la debut. Ciucul atacă în viteza a 2-a. Ciucul se dezlănțuie și atacă furibund în viteza a doua devenind periculoși până la 16 metri de poarta lui Târnovanu. E frecție la un picior de lemn. Iese Radunovici, intră Joao Paulo. Mai iese Popa și intră Luca Stancu. Este minutul 78 și-mi vine să casc. Este ora 22 și 8 minute.

Meciul este jucat încă din minutul 16. Mai deschid o pungă cu Popcorn, ce naiba să fac? Suntem în etapa a doua și se joacă “de-a vacanța” Iese Trif și intră Odor la gazde. Să vezi belea! E minutul 84. Ceara șutează și Târnovanu râde. Eu, la fel. Îmi aduc aminte de meciuri între Metalul București și Autobuzul. Nimic peste acel nivel. Dimpotrivă. Echipele sânt răsfirate pe o distanță de 70 de metri. Incredibil! Singurele semne ale unui fotbal profesionist sunt echipamentul, freza și tatuajele. Gata, s-a terminat calvarul. Așteptăm FCSB – FK AUDA. Noapte bună!