Sport

„Gata, s-a terminat!”. Mitică Dragomir, dezvăluire cutremurătoare despre cum a murit Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei

Flaviu Popa
27.10.2026 | 10:45
Gata sa terminat Mitica Dragomir dezvaluire cutremuratoare despre cum a murit Viorel Paunescu fostul presedinte al Stelei
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir și Viorel Păunescu
Viorel Păunescu a murit într-un mod care poate să șocheze multă lume. Mitică Dragomir a vorbit cu o persoană care era acolo în acel moment și a dezvăluit totul în direct în emisiunea sa.
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Viorel Păunescu a plecat din această lume la vârsta de 91 de ani, însă doar Mitică Dragomir știe cum a murit acesta, după ce a primit o mărturie de primă mână de la cineva care a fost prezent. Oracolul FANATIK a ținut neapărat să împărtășească această întâmplare șocantă cu toată lumea.

Mitică Dragomir a dezvăluit cum a murit Viorel Păunescu și care a fost ultimul lui gest

„Fii atent! Îmi spune Marian, care a avut grijă de Viorel Păunescu în ultimii zece ani. Stătea Păunescu în pat și făcea glume cu Marian. Știi că el făcea 200 de kilometri pe zi cu mașina, ca să vadă orașul? Nu putea să meargă pe picioare, mergea cu mașina. Îl plimba Marian prin tot orașul. «Uite, aici stă cutare». Era încă lucid.

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Și stătea în pat, așa, și făcea glume cu Marian. «Auzi, bă, Mariane!». Ridică mâinile și face: «Gata, s-a terminat!». A făcut semn cu mâinile că gata. A pus mâinile jos, cu ochii deschiși, și a murit.

Așa a murit Viorel Păunescu. Îl aduseseră din spital. Faptul că a venit acasă l-a făcut să se simtă iar bine. «Bă, Mariane, știi ce?». A ridicat mâinile și a făcut semn că s-a terminat. A murit. A pus mâinile la loc și a murit. Păunescu a avut o viață de o frumusețe rară. A avut doi nepoți. A regretat că nu a avut copii, dar i-a crescut pe nepoți”, a explicat Mitică Dragomir la Profețiile lui Mitică.

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Moartea lui Nicolae Rainea a fost văzută de fostul mare arbitru Adrian Porumboiu

O întâmplare asemănătoare e legată de moartea fostului mare arbitru Nicolae Rainea. „Rainea, fostul mare arbitru Rainea, era internat în spital. Porumboiu s-a dus pe la el. Îl întreabă: «Adi, dar regreți ceva?». «Da». «Ce, mă?». «Regret că m-am rugat la Dumnezeu să mă ducă până la 82 de ani», zice Rainea.

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«Am împlinit 82 de ani și voi muri». Și, pac, a murit! Iar cu Rainea, fii atent! «M-am rugat toată viața să o duc până la 82 de ani și îmi pare așa de rău, că mai puteam să trăiesc zece ani». A murit pe loc atunci. De ce nu L-a rugat să trăiască până la 92 de ani? Să nu te rogi, că atât îți dă Dumnezeu!”, a explicat Dragomir.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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