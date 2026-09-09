Sport

Gata, s-a terminat! Un club important din fotbalul românesc a intrat oficial în faliment și dispare de pe hartă

Inevitabilul s-a produs astăzi, după ce Tribunalul Sibiu a pronunțat decizia de intrare în faliment a celor de la FC Hemannstadt, la solicitarea administratorului judiciar.
Flaviu Popa
09.09.2026 | 18:45
Gata sa terminat Un club important din fotbalul romanesc a intrat oficial in faliment si dispare de pe harta
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FC Hermannstadt a intrat în faliment
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FC Hermannstadt, echipă care a retrogradat dramatic în sezonul trecut în liga secundă, a dispărut din fotbalul românesc. O veste la care toată lumea se aștepta, fiind doar o chestiune de timp până când fosta echipă a lui Dorinel Munteanu mai putea să existe.

FC Hermannstadt a intrat, oficial, în faliment! Sibienii sunt istorie după decizia Tribunalului Sibiu

Echipa de seniori fusese desființată acum o lună. Hermannstadt a retrogradat sezonul trecut după un baraj pierdut cu FC Voluntari. Sibienii conduși atunci de Dorinel Munteanu au câștigat meciul tur cu 3-2, dar au pierdut în retur cu 0-3 și au ajuns în liga secundă.

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A urmat un adevărat exod al jucătorilor, iar acum toată comunitatea din Sibiu își îndreaptă atenția spre o altă echipă: Inter Sibiu. Conform Ora de Sibiu, Instanța a admis cererea depusă de Ideal Insolv SPRL în cadrul Dosarului nr. 2326/85/2021, bifând astfel începutul procedurii de lichidare a clubului sibian.

Potrivit legii, bunurile cluburilor urmează să fie sigilate, iar administratorul judiciar își va pierde dreptul de a gestiona societatea. Marcu Maniu a fost desemnat lichidator judiciar și va superviza procesul. Până pe 12 octombrie sunt așteptate cererile de admitere a creanțelor către creditori, așa cum e procedura.

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FC Hermannstadt speră să încaseze bani din viitoarele transferuri ale lui Ianis Stoica și Goncalves

Mai trebuie menționat că mai multe cereri anterioare de intrare în faliment, formulate, printre alții de Dorinel Munteanu sau
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, au fost respinse ca fiind rămase fără obiect. Falimentul a venit natural după ce administratorul judiciar a anunțat că nu există nicio sursă de venit care să plătească datoriile de 3,1 milioane de euro.

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Ca și sursă de venit, sibienii mai speră să încaseze bani din transferurile lui Ianis Stoica la Estrela Amadora și Tiago Goncalves la Ujpest. Acești bani vor fi distribuiți ulterior creditorilor înscriși la masa credală. Pe această listă se află, printre alții, CFR Cluj, Dinamo, FRF, Gabi Iancu, Marius Măldărășanu sau Adrian Scarlatache.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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