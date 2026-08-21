Gata să pună banii jos pentru Ianis Stoica! Estrela Amadora i-a stabilit prețul românului

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Ianis Stoica traversează o perioadă bună în Portugalia, la Estrela Amadora, iar mai multe cluburi din China au început să ceară informații despre cum îl pot transfera pe internaționalul român de tineret.

Amadora cere 2.500.000 de euro pentru Ianis Stoica

Potrivit , echipele din China au fost înștiințate că îl pot achiziționa pe fotbalistul român achitând 2.500.000 de euro. O sumă care ar prinde foarte bine clubului, salvat de curând de la faliment.

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Recent, Estrela Amadora a pierdut la FIFA un proces cu FC Hermannstadt după ce lusitanii nu au achitat plățile aferente transferului lui Ianis Stoica – în valoare totală de 1.300.000 de euro. Când totul părea că se va îndrepta spre un faliment inevitabil, condus de trei legende ale lui Bayern Munchen: Thomas Muller și Mats Hummels, foști campioni mondiali cu Germania în 2014, și Yan Sommer, fostul portar al lui Cristi Chivu la Inter.

Ianis Stoica a devenit foarte important la Estrela Amadora, fiind unul dintre favoriții antrenorului Pepa. A fost titular în ultimele meciuri disputate de Estrela și a reușit o pasă decisivă, chiar în .

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În sezonul precedent, Ianis Stoica a marcat 3 goluri și oferit două pase decisive în 34 de apariții pentru Estrela Amadora.

Mai ajung banii la Hermannstadt?

Sursa citată anterior notează că FC Hermannstadt, club aflat în pragul falimentului, a păstrat și un procent de 20% dintr-eventual viitor transfer al lui Ianis Stoica.

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Așadar, formația care a anunțat că se desființează din lipsă de fonduri ar urma să încaseze aproximativ 500.000 de euro, dacă atacantul lateral român va prinde un transfer în China pentru suma solicitată de portughezi – 2.500.000 de euro.

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Evoluțiile lui Ianis Stoica au fost apreciate în Portugalia, iar cifrele sale din acest sezon îl plasează printre cei mai buni jucători ai campionatului la anumite capitole. Românul este al treilea fotbalist cu cele mai multe driblinguri din Liga Portugaliei. De asemenea, ocupă locul șase la șuturi pe poartă, pase decisive și mari ocazii create. Mai mult, în topul primelor șapte campionate ale Europei, Ianis Stoica ocupă locul patru în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe driblinguri și poziția a șaptea la recuperări de balon.

Ianis Stoica este un produs al academiei FCSB și a mai jucat în România pentru Dunărea Călărași, Petrolul Ploiești, Metaloglobus, Slatina, CFR Cluj și Hermannstadt.