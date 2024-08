Gata, Șumudică i-a decis soarta lui Cristi Săpunaru! Care e viitorul căpitanului de la Rapid sub bagheta noului șef din Giulești: ”Trebuie să înțeleagă asta”

”Șumi” a fost . La conferința de presă au fost prezenți acționarul majoritar Dan Șucu și președintele Viorel Moldovan.

Cristi Săpunaru, repus în drepturi la Rapid de Marius Șumudică

La prima întâlnire cu presa după instalarea la Rapid, Marius Șumudică a vorbit despre situația căpitanului Marius Șumudică și a explicat faptul că se va baza foarte mult pe faptul că acesta este respectat în vestiar.

ADVERTISEMENT

”Ține numai de el. Cristi Săpunaru are un angajament cu clubul din postura de jucător profesionist. Azi mă văd cu el. Am vorbit cu doctorul doar telefonic. Azi ne vom vedea. Vom vedea ce se va întâmpla pe viitor. Eu sper ca din punct de vedere medical, Cristi să revină cât mai repede. Rapidul are nevoie de el.

Îl cunosc foarte bine, avem o relație specială. Face parte din această familie. Trebuie să înțeleagă faptul că e un pion de bază în cabină. În momentul în care el intră în vestiarul Rapidului, trebuie să-i facă pe ceilalți să respecte cele două culori alb-vișinii.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește staff-ul, l-am păstrat pe Roberto. Preparatorul meu fizic, Ciprian Moscu, e al doilea. Petre Cristian și Gabi Mărgărit asistenții mei, plus încă un asistent turc cu care lucrez de opt ani de zile”, a declarat Șumudică.

Șucu a confirmat că vrea să-l aducă pe Ianis Hagi

Marius Șumudică a avut parte de o la conferința de presă în care a fost prezentat oficial, în fața fiind așezată o cană cu o fotografie din perioada în care era jucător în Giulești pe care scria ”Șumi-gol”.

ADVERTISEMENT

Surprinzător este faptul că tehnicianul nu are ca obiectiv câștigarea titlului. El a anunțat că a discutat cu acționarul majoritar Dan Șucu și au stabilit ca și .

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate în urmă cu 24 de ore, conducătorii Rapidului au confirmat faptul că , căzut în dizgrațiile oficialilor de la Rangers.

ADVERTISEMENT

Președintele Viorel Moldovan a afirmat că există discuții și pentru transferul atacantului Andrei Ivan de la Universitatea Craiova, în timp ce Șumudică a precizat că nu se pune problema aducerii portarului Florin Niță.