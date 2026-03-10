„Gattuso din Ștefan cel Mare” dinamitează play-off-ul: „Dinamo e singură echipă la care văd că se lucrează ceva!”

ADVERTISEMENT

Dinamo a obținut pentru al doilea an consecutiv calificarea în play-off-ul Superligii României. Echipa lui Zeljko Kopic a terminat sezonul regular pe locul 5, iar obiectivul este calificarea în cupele europene. Adrian Ropotan, fost jucător al formației din Ștefan cel Mare, are toată încrederea că sezonul va fi unul reușit.

Prinde Dinamo cupele europene? Care este marea problemă cu care se confruntă Zeljko Kopic

Deși Dinamo a pierdut ultimul meci din sezonul regular, 0-2 în deplasare cu CFR Cluj, suporterii încă au toată încrederea în Zeljko Kopic. Antrenorul croat a reușit lucruri frumoase în Ștefan cel Mare și speră să ducă echipa la următorul nivel. Tehnicianul a declarat că vrea să prindă cupele europene.

. Zeljko Kopic nu are mulți jucători pe bancă care să poată intra oricând și să fie la nivelul titularilor. Din acest motiv, în momentul în care apar accidentări sau suspendări, jocul nu mai funcționează la fel și se pierd puncte prețioase.

Fostul jucător de la Dinamo își pune bazele în calitățile lui Zeljko Kopic

și actual antrenor al echipei U19 a clubului din Ștefan cel Mare, este de părere că în acest sezon obiectivul calificării în cupele europene va fi îndeplinit. Mai mult, el spune că, treptat, jucătorii tineri ar trebui integrați în echipa mare.

„Sper să strângă rândurile și să lege victorii. Dinamo este acolo unde ar trebui să fie, în play-off. Dinamo nu are nevoie, cred eu, de jucători de lot. Avem jucători de potențial. În acest moment e mai greu. Ești obligat să bagi și fotbaliști tineri. Apar accidentări și suspendări. Ei vin cu o gândire normală, vin din străinătate. Eu cred că se vor impune. Fotbalul este imprevizibil. Azi ai trei victorii la rând și mâine… sunt în play-off, sunt în grafic.

Îmi doresc din toată inima să facă un play-off bun. Sunt încrezător. Am încredere în jucători și în domnul Kopic. Știu ce se lucrează acolo și care e direcția clubului. Vorbesc despre ceea ce simt. Știu care e drumul celor de la Dinamo. Îmi doresc să prindă cupele europene. Cred că se poate. A demonstrat Dinamo. Jocul în sine arată că pot să fie încrezători. Este poate printre puținele echipe la care văd că se lucrează ceva, văd o direcție. Celelalte echipe au loturi mai puternice”, a declarat Adrian Ropotan la FANATIK DINAMO.