Gaură de aproape 9 milioane de lei după Loteria Vaccinării. Ministerului Economiei nu ar fi achitat premiile nici până azi

Loteria vaccinării, una dintre ideile inedite prin care autoritățile încercau să-i convingă pe români să se imunizeze împotriva COVID-19, a lăsat Loteria Română cu o gaură de aproape 8 milioane de lei. Banii oferiți câștigătorilor nu s-au mai întors de la Ministerul Economiei, care urma să asigure fondul de premiere și a stabilit regulile de acordare a câștigurilor.

Loteria vaccinării, nedecontată de Ministerul Economiei. Loteria Română vrea să recupereze banii în instanță

Loteria Română a dat în judecată Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru suma de 7.850.000 de lei, actualizată cu indicele de inflație, plus dobânzi legale.

În motivare, Loteria a arătat că în perioada derulării Loteriei de vaccinare, respectiv 1 octombrie 2021 – 31 ianuarie 2022, a achitat din fonduri proprii suma totală de 7.850.000 de lei persoanelor vaccinate cu schema completă declarate câștigătoare și care au venit să-și ridice premiile. Ulterior, Loteria Română nu a mai primit nicio sumă de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, așa cum prevedea ordinul de ministru cu nr 1569/01/10.2021.

Ideea unei loterii pentru vaccinați, împrumutată de la americani

Loteria vaccinării din România a fost o campanie temporară de stimulare a imunizării împotriva COVID-19, în care condițiile de participare impuneau o schemă completă de vaccinare și un certificat de digital de vaccinare.

Loteria vaccinării a fost introdusă ca o măsură de stimulare a ratei de imunizare, într-un moment în care ritmul vaccinărilor scăzuse iar autoritățile se temeau de apariția unui noul val pandemic (al patrulea). Mai exact, la finalul anului 2021, din Uniunea Europeană. Conceptul a fost împrumutat din Statele Unite, care obișnuiau să promoveze astfel de campanii. De exemplu, Ohio a avut programul ”Vax-a-Million”, care oferea un milion de dolari pe săptămână. Măsura a fost preluată și de alte state europene.

În toamna anului 2021, Ministerul Sănătății și cel al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului au elaborat Regulamentul de organizare a Loteriei de vaccinare, care stabilea condițiile de organizare și calendarul celor 18 extrageri (14 extrageri săptămânale și 4 lunare). Premiile acordate variau între 10.000 de lei și 1.000.000 de lei (marele premiu). Ordinul a fost semnat de doi miniștri interimari: Cseke Attila Zoltan (sănătate) și Virgil Popescu (economie).

Ce premii a plătit Loteria Română vaccinaților

Bugetul total al Loteriei vaccinării a fost de 15 milioane de lei, din care , după cum urmează:

în octombrie 2021 – 2.270.000 de lei

în noiembrie 2021 – 2.490.000 lei

în decembrie 2021 – 2.250.000 lei

în ianuarie 2022 – 840.000 lei

Ulterior, sumele n-au mai ajuns în conturile Loteriei Române, au susținut reprezentanții companiei în instanță.

Ministerul Economiei spune că datoria e prescrisă

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a formulat întâmpinare, în care nu a negat existența unei datorii, dar a invocat termenul de prescripție. Instituția a susținut că litigiul ar fi trebuit introdus cu mult timp înainte, pentru creanțe din perioada 2021 – 2022. De asemenea, Ministerul Economiei a cerut chemarea în garanție a Ministerului Finanțelor pentru a fi obligat la alocarea sumelor necesare stingerii creanței.

La data de 17 februarie 2026, Judecătoria Sectorului 3 și-a declinat competența în favoarea Tribunalului București, pentru că cererea evaluabilă în bani depășește valoarea de 200.000 de lei. Dosarul urmează să fie transferat în zilele următoare, iar după înregistrare va intra pe rolul noii instanțe.