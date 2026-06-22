Gaură de peste 1 milion de euro la FCSB. Cum a irosit Gigi Becali o avere cu jucătorul care l-a costat 1.100 de euro pe minut

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Transferat cu surle și trâmbițe de FCSB, . Chiar dacă era văzut drept o investiție pe termen lung, fundașul nu a reușit să confirme și a stat mai mult accidentat. Cu toate acestea, Gigi Becali a plătit pentru el o sumă importantă de bani.

Transferul lui Ionuț Cercel la FCSB, „țeapă” de 1.000.000 de euro

În februarie 2025, FCSB a transferat doi dintre fotbaliștii români de mare perspectivă. Gigi Becali a plătit în total 1.800.000 de euro pentru Alexandru Stoian și Ionuț Cercel. Momentan, pare că doar primul a confirmat, astfel că Stoian va continua la roș-albaștri și în sezonul 2026-2027. În schimb, Cercel, care, la începutul stagiunii precedente era văzut drept titular, mai ales că îndeplinea regula U21, a fost cedat la Farul. Fundașul în vârstă de 19 ani va juca sub comanda lui Neluțu Sabău cel puțin până în vara lui 2027.

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În ciuda așteptărilor, într-un sezon și jumătate, Ionuț Cercel nu a adunat decât 920 de minute în tricoul roș-albaștrilor. Dacă primele luni au fost unele de acomodare, în sezonul 2025-2026, Fundașul crescut de Farul a început ca titular, dar evoluțiile sale nu au convins. Cu toate că, după debutul la FCSB, Cercel a primit inclusiv laudele lui Gigi Becali.

„Cercel îi poate lua locul lui Crețu. E foarte, foarte, foarte sigur pe el. L-am văzut și cu Mitriță. De-aia l-am și băgat, să văd ce face cu Mitriță, s-a descurcat extraordinar. Nu atacă decisiv, stă așa, într-o parte. Are poziționare bună. El n-are meciuri în picioare și n-a pierdut mingea, a pasat bine. Eu cred că am făcut o mare achiziție”, declara Gigi Becali, la , după FCSB – U Craiova 1-0, penultimul meci din sezonul 2024-2025.

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Gigi Becali îl bănuia pe Cercel că se dă „lovit”

Decăderea lui Ionuț Cercel a început în startul stagiunii precedente, când s-a văzut nevoit să îi ia locul lui Vali Crețu în flancul drepta al apărării. Primele meciuri nu au fost deloc bune pentru fotbalistul constănțean, care nu doar că a fost trecut pe banca de rezerve, ci a dispărut din lot din cauza unor probleme medicale. Astfel, în câteva luni, din preferatul patronului, . „Păi nu știu, că n-ai văzut, de exemplu, ăla (Ionuț) Cercel, da? Pe care-l lăudam. Nu știu, accidentat, tot accidentat, tot văicăreț, mamă, că mă doare. Nici doctorii nu înțeleg, mă doare. Nu știu. Înțelegi? Da, Cercel putea să fie o soluție. Ne trebuie un Under altceva”, a transmis Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cu un salariu de 7.000 de euro pe lună și 900.000 de euro plătiți pentru transferul său de la Farul Constanța, Ionuț Cercel s-a dovedit a fi, deocamdată, o „țeapă” pentru Gigi Becali. Per total, FCSB a investit în fundașul de 19 ani aproximativ 1.019.000 euro, bani care includ suma de transfer și aproximativ 119.000 de euro reprezentând salariile pe o perioadă de 17 luni. Rezultat la cele 920 de minute jucate în toate competițiile, rezultă un cost de aproximativ 1.100 de euro pentru fiecare minut petrecut pe teren în tricoul roș-albastru.

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Chiar dacă Cercel mai are timp să demonstreze că își merită locul la FCSB, la ora actuală, investiția este una mare raportată la utilizarea relativ scăzută a tânărului fotbalist. După împrumutul lui Ionuț Cercel la Farul Constanța, FCSB a rămas cu trei fotbaliști care pot evolua pe postul de fundaș dreapta. Este vorba despre Valentin Crețu, Alexandru Pantea și