“Gaura neagră” din CV-ul noului antrenor al lui Radu Drăgușin. Debut de foc pe banca lui Tottenham

Radu Drăgușin va avea un antrenor nou în viitorul sezon de Premier League. Românul, deși încă în recuperare, este așteptat la reunirea lotului, care va avea loc la finalul lunii iunie, când va face cunoștință cu noul tehnician.

Frank nu a jucat niciun meci la seniori

. Danezul a antrenat în Anglia, în ultimii șapte ani și s-a remarcat printr-un management eficient în condiții precare de investiție.

ADVERTISEMENT

Altfel spus, a făcut din Brentford o echipă respectată în Premier League fără a cheltui averi. CV-ul său are o “gaură neagră”, care îi face și mai spectaculoasă cariera de antrenor. Frank nu a jucat fotbal decât în curtea școlii și la juniori. Cariera lui s-a terminat înainte de a începe, el neavând niciun meci la nivel de seniori.

La 21 de ani s-a apucat de antrenorat și a început cu echipa Under 8 a clubului său natal, Frederiksværk BK. A petrecut doi ani cu echipa de sub 8 ani înainte de a trece la grupa de sub 12 ani.

ADVERTISEMENT

L-a antrenat pe Eriksen la juniori

În 1998, la patru ani după ce a început să lucreze la BK, Thomas s-a înscris la Departamentul de Sport din Copenhaga. A absolvit cursurile un an mai târziu și a făcut primii pași în antrenorat profesionist, alăturându-se Academiei Hvidovre.

Perioada de cinci ani a lui Thomas la Hvidovre s-a încheiat în 2004, când s-a alăturat echipei Boldklubben af ​​1893. O poziție pe care a deținut-o timp de un an, înainte de a ocupa același rol de doi ani, la Lyngby.

ADVERTISEMENT

Atunci, Thomas a atras atenția Federației Daneze de Fotbal, preluând inițial funcția de antrenor principal la echipele Under-16 și Under-17. El a lucrat cu jucători precum Christian Eriksen, Viktor Fischer și Kenneth Zohore, și i-a condus pe danezi în semifinalele Campionatului European din 2011.

ADVERTISEMENT

Este discipolul marelui Morten Olsen

În acel moment, cariera lui Frank s-a schimvat spectaculos. Discipol al marelui Morten Olsen, antrenorul Danemarcei în perioada 2000-2015, Thomas a urcat treaptă cu treaptă.

A ajuns la Danemarca U19, apoi la Bronby și din 2018 până luna trecută a condus Brentford. A fost antrenorul englezilor în 317 meciuri și a înregistrat 132 de victorii, 77 egaluri și 108 eșecuri.

Tomas Frank are o licență în educație fizică la Institutul de Medicină Sportivă din Copenhaga, obținută în 1999 și a studiat psihologia sportului și leadership-ul, bazat pe coaching, la aceeași instituție între 2002 și 2005. În tinerețe, el a lucrat la o grădiniță și mai târziu a predat la Ishøj Business College în 2004.

Debutează în Supercupa Europei, contra lui PSG

Frank va debuta oficial pe banca lui Tottenham pe 13 august. Atunci este Supercupa Europei, în care Tottenham va întâlni PSG. Meciul e programat la Udine. Peste trei zile, urmează prima etapă din Premier League și prima lui apariției în fața fanilor londonezi. Tottenham joacă acasă cu Burnley.

. În cel mai fericit caz, el va fi apt de joc în luna octombrie, dar ar putea reveni pe gazon și abia în 2026.