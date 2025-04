Gavi le-a răspuns acid contestatarilor înainte de Barcelona – Borussia Dortmund: ”Ei sunt cei care nu au habar”

Gavi (20 de ani) le-a răspuns celor care îi critică jocul la conferința de presă premergătoare . Cele două formații se vor întâlni miercuri, pe 9 aprilie, în turul din sferturile Ligii Campionilor, de la 22:00.

Gavi, mesaj către contestatari înaintea duelului Barcelona – Borussia Dortmund

Contestatarii mijlocașului central pretind pe rețelele sociale că acesta este doar un jucător care se bazează pe duritate, fiind lipsit complet de tehnică. Gavi le-a transmis că, în realitate, ei sunt cei care n-au habar de fotbal.

ADVERTISEMENT

”Da, este adevărat ce spui. Mulți cred că nu știu să joc fotbal și ei sunt cei care nu au habar. E adevărat. E de înțeles. Fiecare gândește ce vrea și e bine” – au fost cuvintele lui Gavi, citate de către .

😅 Gavi: "Mucha gente se piensa que no se jugar a fútbol y no tienen ni p*** idea" — Mundo Deportivo (@mundodeportivo)

Gavi: ”Eu și Hansi suntem foarte apropiați”

Mijlocașul central a mai abordat și alte subiecte. El a comunicat că și-ar dori să se retragă de la Barcelona și că are . Gavi nu este deranjat de faptul că nu mai are rolul unui fotbalist crucial. El înțelege că are nevoie de timp, după ce a trecut printr-o ruptură a ligamentelor încrucișate.

ADVERTISEMENT

”Sigur că mi-aș dori să mă retrag la Barca, dar nu se știe niciodată. E adevărat că în fotbal se pot întâmpla multe lucruri și sunt accidentări, dar mi-aș dori să pot să realizez acest lucru.

E adevărat că nu mai joc un rol atât de important în echipă, dar este normal. Îmi revin după o accidentare lungă. Sunt foarte mulțumit de recuperarea prin care am trecut. Eu și Hansi suntem foarte apropiați.

ADVERTISEMENT

Ne înțelegem foarte bine. Înțelege că vin după o accidentare gravă și e greu să mă întorc după un an de inactivitate. E greu, dar pentru mine sezonul meu a fost spectaculos, iar Hansi are multă încredere în mine”, a mai spus Gavi, la conferința de presă premergătoare partidei Barcelona – Borussia Dortmund.

ADVERTISEMENT