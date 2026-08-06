Sport

Gavi, schimbare radicală de look. Și-a ținut promisiunea de la Cupa Mondială 2026. Cum arată fotbalistul Barcelonei acum

A demonstrat că este fidel vorbelor pe care le rostește. Pablo Gavi a trecut printr-o transformare uriașă după ce Spania a cucerit Campionatul Mondial 2026.
Alexa Serdan
06.08.2026 | 20:55
Gavi schimbare radicala de look Sia tinut promisiunea de la Cupa Mondiala 2026 Cum arata fotbalistul Barcelonei acum
Schimbarea de look prin care a trecut Gavi. Sursa foto: Instagram.com
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Gavi a recurs la o schimbare radicală de look. Fotbalistul celor de la Barcelona și al echipei naționale de fotbal din Spania și-a ținut promisiunea de la Cupa Mondială 2026. Iată care este înfățișarea sa în prezent.

Cum și-a arătat Pablo Gavi fidelitatea pentru fanii săi

Campionatul Mondial 2026 s-a încheiat cu victoria echipei naționale spaniole. Fabian Ruiz și Pablo Gavi (22 ani) au fost răsplătiți pentru eforturile depuse pe teren. Cei doi fotbaliști au primit un premiu substanțial, plecând acasă cu 150 de kilograme de roșii, o legumă foarte populară și în rândul populației din România.

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Fotbalistul celor de la Barcelona a luat-o pe urmele lui Marc Cucurella și s-a ținut de promisiunea pe care o avea față de admiratori. Fundașul lateral al lui Real Madrid și-a tatuat pe braţ chipul antrenorului său, Luis de la Fuente. Acum a venit rândul unui alt jucător să-și onoreze cuvântul dat, după ce a anunțat că se va vopsi pe data de 19 iunie.

El a subliniat că își va schimba culoarea părului dacă La Roja va câștiga turneul. Promisiunea făcută de înainte de competiția sportivă a fost dus acum la capăt. Schimbarea de look l-a făcut să devină viral, reacțiile internauților fiind unele uimitoare. „Un om de cuvânt”, a notat starul, în dreptul unor poze de pe Instagram.

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Lamine Yamal l-a tachinat imediat pe colegul său de la națională, direct în văzul tuturor. I-a lăsat mai multe emoticoane lui Pablo Gavi, acestea făcând trimitere la o persoană care plânge. Anterior, fotbalistul le-a arătat tuturor procesul prin care a trecut, de la tunderea podoabei capilare până la vopsirea într-un roz aprins.

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„Abia aștept să te văd pe teren, Campionule!”, „Chiar a făcut-o”, „A sosit era roz”, „Așa îți ții promisiunile”, „O, Doamne” sau „Om de cuvânt”, sunt o mică parte dintre comentariile lăsate de admiratori, pe rețelele de socializare. Clipul cu noua tunsoare a fost încărcat atât pe Instagram, cât și pe TikTok.

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O postare distribuită de GAVI (@pablogavi)

 

Gavi, despre bătaia cu Leandro Paredes din finala CM 2026

La câteva zile de la finala dintre Spania – Argentina 1-0 din finala Campionatului Mondial 2026 Gavi a rupt tăcerea. Mijlocașul Barcelonei s-a luat la bătaie cu Leandro Paredes. S-au atacant chiar după terminarea meciului, dar susține că aceste gesturi nu ar trebui penalizate de FIFA. Fotbalistul spaniol este recunoscut pentru stilul său mai agresiv.

„Nu, nu cred că ar trebui să fie suspendați. Înțeleg că astfel de gesturi nu oferă un exemplu bun pentru copii, însă fotbalul a avut întotdeauna și o latură mai agresivă.Consider că tot ce s-a întâmplat face parte din fotbal. Așa a fost acest sport și așa va rămâne mereu”, a declarat Pablo Gavi, conform The Touchline.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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