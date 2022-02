Gaz Metan Mediaş – CFR Cluj 0-0. Dan Petrescu, în căutarea primei victorii din 2022. Echipele de start

Meciul Gaz Metan Mediaş – CFR Cluj are loc sâmbătă, 12 februarie, cu începere de la ora 19:55, în cadrul etapei a 26-a din Serie A. Echipa medieşană trece prin momente dificile, fiind recent depunctată cu 2 puncte pentru neplata obligaţiilor contractuale faţă de fostul său jucător, Ronaldo Deaconu. Liderul CFR Cluj are doar egaluri, patru la număr, în acest an şi are mare nevoie de victorie.

Unde se joacă meciul Gaz Metan Mediaş – CFR Cluj

Întâlnirea Gaz Metan Mediaş – CFR Cluj se dispută sâmbătă, 12 februarie, de la ora 19:55, pe stadionul echipei medieşene, în etapa a 26-a din Liga 1. Fiind vorba de un duel în Ardeal şi de faptul că echipa oaspete este liderul sezonului şi campioana ultimeleor patru ediţii este de aşteptat ca în tribune să ia loc câteva mii de spectatori, printre care se pot afla şi nu foarte mulţi fani clujeni.

Accesul pe stadion la meci nu va fi posibil decât respectând două prevederi din protocolul sanitar. Fie spectatorii vor avea certificat COVID, cu schema de vaccinare completă sau dovada trecerii prin boală în ultimele 180 de zile, fie dovada unui test negativ PCR, de 72 de ore, sau antigen, bun pentru doar 24 de ore.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV partida Gaz Metan Mediaş – CFR Cluj

Partida Gaz Metan Mediaş – CFR Cluj se joacă sâmbătă, 12 februarie, de la ora 19:55, pe stadionul Gaz Metan, în etapa a 26-a din Liga 1 şi va fi televiztată în direct pe programele Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. De asemeni, o veţi putea viziona şi intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Mediaş sâmbătă a însemnat o zi cu cer variabil, mai mult senin, dar cu o maximă care nu a trecut de 6 grade la ora prânzului. La ora meciului va fi în jur de un grad, dar fără nici un pericol de precipitaţii. A fost desemnată să conducă acest meci o brigadă de arbitri avându-l la centru pe Ionuţ Coza din Cernica.

ADVERTISEMENT

Ce jucători lipsesc din confruntarea Gaz Metan Mediaş – CFR Cluj

Antrenorul gazdelor, Ilie Poenaru, nu ştie de la un meci la altul pe ce jucători mai poate conta, pentru că şi devin liberi de contract, ceea ce înseamnă că din momentul în care sunt liberi aceştia pot semna cu altă formaţie. Situaţia s-a acutizat în ultimele săptămâni.

La CFR Cluj portarul Cristi Bălgrădean este în continuare absent, în urma cartonaşului roşu luat în finalul partidei de la Craiova. Este ultima sa etapă de stat pe bară. Islandezul Sigurjonsson, căruia clubului i-a oferit un nou contract cu condiţia micşorării salariului, este dat incert, dar mai probabile sunt nişte neînţelegeri cu şi cu conducerea.

ADVERTISEMENT

Gaz Metan aşteaptă investitorul salvator, CFR şi-a plătit restanţele

Şi situaţia economică e acum diferită la cele două cluburi. Până zilele trecute se asemăna în bună măsură, singura deosebire fiind că jucătorii CFR-ului nu au depus memorii şi nu au început să plece. Acum lucrurile s-au liniştit la Cluj, fiind plătite restanţele către jucători. La Mediaş se vorbeşte despre intenţia unui om de afaceri de a prelua clubul, dar timpul trece şi depunctările vor continua.

De altfel, conştient şi de faptul că situaţia devine tot mai incertă privind lotul de jucători aflat la dispoziţie antrenorul Ilie Poenaru a declarat că intenţionează să plece de la Mediaş săptămâna viitoare, pentru că în actualele condiţii va deveni aproape imposibil să mai poată pregăti optim meciurile.

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri pentru jocul Gaz Metan – CFR Cluj

Deşi CFR Cluj nu a obţinut încă nici o victorie în 2022, făcând patru remize, casele de pariuri merg hotărât pe victoria liderului, la o cotă de 1,45. Pentru a da lovitura medişenii au o cotă de 6,80 iar la şansă dublă 1X o cotă de 2,10. Şi dacă vor marca un gol vor fi mult peste cota la victorie a oaspeţilor, 1,85.

Istoricul meciurilor directe la Mediaş este destul de bogat, cel puţin începând din 2008, dar nu cuprinde decât un singur succes pentru localnici. Sunt cinci rezultate de 0-0, dar clujenii au obţinut şi şase victorii, majoritatea la limită. În general jocurile au fost destul de echilibrate şi cu puţine realizări pe tabela de marcaj.