Discurs cu ochii în lacrimi după Gaz Metan – CFR Cluj 1-2. ”Am fost mințiți, de luni plecăm toți!”

, neplătiți de luni de zile, jucătorii de la Gaz Metan Mediaș au dat dovadă de caracter în meciul cu CFR Cluj.

Medieșenii au crezut în șansa lor și au fost aproape să învingă liderul campionatului, așteptând o minune, apariția unui finanțator salvator. La finalul partidei Ioan Filip a avut un discurs cutremurător.

Ioan Filip: ”Am arătat că avem caracter, dar caracterul nu ține de foame”

. Culmea, chiar ar putea ca de săptămâna viitoare Gaz Metan să nu aibă jucători cu care să abordeze ultimele meciuri ale sezonului.

Ioan Filip a anunțat la finalul partidei că de la începutul săptămânii viitoare jucătorii sunt deciși să părăsească echipa și să se întoarcă alături de familii.

”Suntem într-o situație foarte grea. Nu știu dacă mai rămâne vreun jucător la echipă. Deja am pierdut două puncte, vom mai pierde, am fost păcăliți, am fost mințiți, dar nu mai putem.

Noi de luni vrem să plecăm cu toții, nu se mai poate așa. Probabil vor rămâne jucătorii din Mediaș, ceilalți nu cred că vom rămâne, avem familii, copii, noi nu mai putem să rămânem, nu avem nici un viitor, suntem neplătiți de atâtea luni, jucăm pe burta goală.

Am dominat campioana, noi vrem să jucăm, am arătat că avem caracter, dar caracterul nu ține de foame. Nici nu știm cine mai conduce clubul. Mai vorbim doar cu mister, dar nici el nu știe adevărul”, a spus Ioan Filip.

Celebrare tristă pentru Gabriel De Moura

La meciul lui cu numărul 100 în Casa Pariurilor Liga 1, Gabriel De Moura s-a prezentat în fața camerelor cu lacrimi în ochi și. Copleșit de emoții, brazilianul a confirmat vorbele coechipierului său.

”Mi-e foarte greu să-mi găsesc cuvintele acum, după ceea ce s-a întâmplat. Sunt mândru de mine și de colegii mei, dar nu pot să descriu starea pe care o trăiesc în aceste momente.

Facem tot ce putem, e foarte multă presiune pe noi, sunt atâtea luni în care nu am fost plătiți. Eu încerc să ajut echipa, de asta am rămas, vreau să facem lucruri împreună, dar nu știm ce se va întâmpla zilele următoare”, a adăugat De Moura.

După o repriză slabă, medieșenii au revenit în joc, au egalat, au avut ocazii mari de a trece în avantaj și au pierdut meciul cu CFR Cluj (1-2) la ultima fază. Săptămâna viitoare echipa ar putea fi depunctată din nou de FRF, din cauza problemelor financiare.