Gaz Metan Mediaş, transferuri importante pe final de mercato! A adus doi foşti jucători ai lui FC Porto. Exclusiv

Gaz Metan Mediaș a dat lovitura pe finalul perioadei de mercato și a transferat doi atacanți portughezi, care au un CV mult peste majoritatea fotbaliștilor din Liga 1: Ricardo Valente aripă stânga și Ze Manuel, vârf central.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși Cristiano Bergodi e disperat să aducă un atacant după accidentarea lui Koljic, iar Dan Petrescu cere disperat întăriri după calificarea în grupele Europa League, FANATIK a aflat că Gaz Metan Mediaș este echipa care reușește două super transferuri.

Jorge Costa este noul antrenor al lui Gaz Metan, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, după ce Dusan Uhrin Jr. a fost dat afară după un conflict cu conducerea clubului. Costa a antrenat și pe CFR cu care câștigat campionatul, după ce a adus mai mulți jucători portughezi și se pare că testează aceeași rețetă și la Mediaș.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine sunt portughezii aduși de Jorge Costa la Mediaș

FANATIK a aflat că Ricardo Valente şi Ze Manuel sunt cei doi fotbalişti portughezi aduşi de Gaz Metan Mediaş. Aceştia au semnat contracte pentru următoarele două sezoane şi au timp să intre în cadrul echipei, cu ajutorul pauzei competiţionale.

Ricardo Valente are 1,81 și este un jucător de atac de bandă stânga, are 29 de ani și a jucat la Vittoria Guimaraes, Pacos Fereira sau Maritimo, fiind crescut de FC Porto, unde a jucat între 2004 și 2006. Valente este evaluat la 350.000 de euro conform transfermarkt.com, iar cea mai mare cotă de piață a avut-o în 2017 când valora 1 milion. Ricardo Valente are 156 de meciuri în prima ligă portugheză, dar și șase partide în preliminariile Europa League, reușind să înscrie 30 de goluri, plus 12 assisturi.

ADVERTISEMENT

Ze Manuel este un atacant de careu (1,81 m) și a jucat la cele mai importante echipe din Portugalia: Braga, Boavista, FC Porto, unde a jucat în patru perioade diferite, după ce a fost împrumutat la mai multe echipe din prima ligă.

Ze Manuel este un fotbalist interesant, care o cotă de piață de 400.000 de euro, iar când a fost cumpărat de FC Porto avea o cotă dublă: 800.000 de euro și are 184 de meciuri în prima ligă portugheză, 29 de goluri înscrise, 11 assit-uri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jorge Costa poate produce surpriza în acest sezon cu Gaz Metan

Fostul antrenor al lui Gaz Metan, Uhrin Jr, a stat doar doar trei luni pe banca medieșenilor. A semnat pe data de 18 iunie și a condus Gaz Metan în play-off-ul ediției precedente. Deși Ioan Mărginean, omul care l-a adus, a fost demis, Uhrin a început și acest campionat pe banca tehnică.

Jorge Costa s-a pus pe treabă la Mediaș și poate produce surpriza în acest sezon și să califice echipa în play-off, deși echipa are doar șase puncte după cinci etape și se află pe locul zece în clasament cu un golaveraj 8-8.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor al lui CFR Cluj a jucat și el la FC Porto și era poreclit ,,Animalul”, fiind pe banca clujenilor în perioada mai 2011 – aprilie 2012, sezon în care ardelenii au câștigat titlul de campioni.