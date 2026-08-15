LIVE

Gaziantep – Alanyaspor 0-0, live video în prima etapă din Turcia. Sorescu, Ștefan și Maxim, titulari la echipa lui Rădoi. Ianis Hagi, OUT de la oaspeți!

Gaziantep și Alanyaspor se înfruntă în etapa 1 din campionatul turc. Pe fanatik.ro sunt toate detaliile meciului în care îi vom avea în prim plan pe Mirel Rădoi, Alex Maxim, Florin Ștefan, Deian Sorescu și Ianis Hagi.
Dragos Petrescu
15.08.2026 | 21:30
Gaziantep Alanyaspor 00 live video in prima etapa din Turcia Sorescu Stefan si Maxim titulari la echipa lui Radoi Ianis Hagi OUT de la oaspeti
ULTIMA ORĂ
Gazientep - Alanyaspor, live video în prima etapă din Turcia // FOTO: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Gaziantep și Alanyaspor, formațiile pregătite de Mirel Rădoi și Joao Pereira, se întâlnesc ACUM, într-un duel din prima etapă a campionatului din Turcia. Tehnicianul român mizează la partida de astăzi încă de la început pe cei trei fotbaliști co-naționali pe care îi are la dispoziție, și anume Alexandru Maxim, Florin Ștefan, respectiv Deian Sorescu. De cealaltă parte, în primul 11 al oaspeților se regăsește Umit Akdag, în timp ce Ianis Hagi nu se află nici pe banca de rezerve!

LIVE UPDATE: Gaziantep – Alanyaspor 0-0

Min. 1: Start de meci!

UPDATE: Echipele de start în Gaziantep – Alanyaspor. Ianis Hagi, OUT de la oaspeți!

Așa cum s-a vehiculat încă dinainte de startul meciului, Mirel Rădoi îi va trimite în teren pe Maxim, Sorescu și Ștefan încă din primul minut. Același lucru se aplică și în cazul fundașului Umit Akdag, titularizat la oaspeți. Ianis Hagi însă, contrar tuturor așteptărilor, nu a prins nici măcar lotul celor de la Alanyaspor din cauza unei leziuni în zona inghinală. Mai jos puteți vedea echipele de start.

ADVERTISEMENT

GAZIANTEP (4-2-3-1): Tobiasz – Perez, Abena, Meleke, Fl. Ștefan – Bacuna, Camara – Sorescu, Maxim, Kozlowski – Stewart
Rezerve: Aslan – Bavuk, Cihan, Dervisoglu, Destici, Dursun, Gidado, Kalin, Kizildag
Antrenor: Mirel Rădoi

ALANYASPOR (3-4-3): P. Victor – Lima, Aliti, Akdag – Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan – Usluoglu, Hwang, Kaya
Rezerve: Bayram – Aksoy, Ben Ali, Celik, Gezek, Karatas, Keskin, Kigbafory, Ozdemir, Ozyurt
Antrenor: Joao Pereira

ADVERTISEMENT
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep....
Digi24.ro
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep. Moldova: Un plan pus la cale din „Silicon Valley”-ul Kremlinului

Stadion: Gaziantep Stadyumu (Gaziantep)
Arbitru: Yasin Kol

Gazientep – Alanyaspor, live video în prima etapă din Turcia

Cele două echipe caută să înceapă cu dreptul noua stagiune internă, într-un duel care se anunță a fi unul extrem de echilibrat. Mirel Rădoi a preluat cârma celor de la Gaziantep la finalul lunii aprilie, după despărțirea de FCSB, însă cele patru meciuri disputate până la finalul stagiunii 2025/2026 în campionat au fost unele de uitat, toate acestea reprezentând înfrângeri.

ADVERTISEMENT
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există...
Digisport.ro
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”

Primele victorii ale tehnicianului român alături de Gaziantep au venit însă în această vară, în perioada de pregătire, clubul turc reușind să câștige două dintre cele trei meciuri amicale disputate în fața unor echipe din Serbia (2-1 cu OFK Belgrad, 3-0 cu IMT Novi Beograd, respectiv 1-1 cu Vozdovac. De cealaltă parte, Alanyaspor a remizat în ambele amicale pe care le-a disputat în pauza de vară, 2-2 cu macedonenii de la Tikves și 0-0 cu compatrioții de la Erzurumspor.

ADVERTISEMENT

Echipele probabile în Gaziantep – Alanyaspor

Pentru duelul de sâmbătă seară, este de așteptat ca Mirel Rădoi să îi arunce în luptă pe cei trei români pe care îi are la dispoziție (Alex Maxim, Florin Ștefan și Deian Sorescu) încă din primul minut. Același lucru este valabil și pentru Ianis Hagi și Umit Akdag în tabăra oaspeților.

GAZIANTEP (4-2-3-1): Tobiasz – Perez, Abena, Kizildag, Fl. Ștefan – Bacuna, Camara – Sorescu, Maxim, Kozlowski – Stewart
Antrenor: Mirel Rădoi

ADVERTISEMENT

ALANYASPOR (3-4-3): P. Victor – Lima, Aliti, Akdag – Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan – Hagi, Hwang, Elia
Antrenor: Joao Pereira

Stadion: Gaziantep Stadyumu (Gaziantep)
Arbitru: Yasin Kol

Rapid, lovitură pe piața transferurilor înainte de derby-ul cu Dinamo! Angelescu a anunțat...
Fanatik
Rapid, lovitură pe piața transferurilor înainte de derby-ul cu Dinamo! Angelescu a anunțat în direct când vine noul mijlocaș
Atenție, Craiova! Arbitrul care l-a eliminat pe Papp la vestiare în duelul cu...
Fanatik
Atenție, Craiova! Arbitrul care l-a eliminat pe Papp la vestiare în duelul cu Beer Sheva arbitrează Universitatea – Ararat
Csikszereda – Sepsi 0-0, în SuperLiga, etapa 5. Remiză albă în Secuime
Fanatik
Csikszereda – Sepsi 0-0, în SuperLiga, etapa 5. Remiză albă în Secuime
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Drama din cariera gimnastei românce care a depășit-o pe Nadia Comăneci: 'M-am simțit...
iamsport.ro
Drama din cariera gimnastei românce care a depășit-o pe Nadia Comăneci: 'M-am simțit mică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!