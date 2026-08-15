Gaziantep – Alanyaspor 0-0, live video în prima etapă din Turcia. Sorescu, Ștefan și Maxim, titulari la echipa lui Rădoi. Ianis Hagi, OUT de la oaspeți!

Gaziantep și Alanyaspor, formațiile pregătite de Mirel Rădoi și Joao Pereira, se întâlnesc ACUM, într-un duel din prima etapă a campionatului din Turcia. Tehnicianul român mizează la partida de astăzi încă de la început pe cei trei fotbaliști co-naționali pe care îi are la dispoziție, și anume Alexandru Maxim, Florin Ștefan, respectiv Deian Sorescu. De cealaltă parte, în primul 11 al oaspeților se regăsește Umit Akdag, în timp ce Ianis Hagi nu se află nici pe banca de rezerve!
Min. 1: Start de meci!
Așa cum s-a vehiculat încă dinainte de startul meciului, Mirel Rădoi îi va trimite în teren pe Maxim, Sorescu și Ștefan încă din primul minut. Același lucru se aplică și în cazul fundașului Umit Akdag, titularizat la oaspeți. Ianis Hagi însă, contrar tuturor așteptărilor, nu a prins nici măcar lotul celor de la Alanyaspor din cauza unei leziuni în zona inghinală. Mai jos puteți vedea echipele de start.
GAZIANTEP (4-2-3-1): Tobiasz – Perez, Abena, Meleke, Fl. Ștefan – Bacuna, Camara – Sorescu, Maxim, Kozlowski – Stewart
Rezerve: Aslan – Bavuk, Cihan, Dervisoglu, Destici, Dursun, Gidado, Kalin, Kizildag
Antrenor: Mirel Rădoi
ALANYASPOR (3-4-3): P. Victor – Lima, Aliti, Akdag – Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan – Usluoglu, Hwang, Kaya
Rezerve: Bayram – Aksoy, Ben Ali, Celik, Gezek, Karatas, Keskin, Kigbafory, Ozdemir, Ozyurt
Antrenor: Joao Pereira
Stadion: Gaziantep Stadyumu (Gaziantep)
Arbitru: Yasin Kol
Cele două echipe caută să înceapă cu dreptul noua stagiune internă, într-un duel care se anunță a fi unul extrem de echilibrat. Mirel Rădoi a preluat cârma celor de la Gaziantep la finalul lunii aprilie, după despărțirea de FCSB, însă cele patru meciuri disputate până la finalul stagiunii 2025/2026 în campionat au fost unele de uitat, toate acestea reprezentând înfrângeri.
Primele victorii ale tehnicianului român alături de Gaziantep au venit însă în această vară, în perioada de pregătire, clubul turc reușind să câștige două dintre cele trei meciuri amicale disputate în fața unor echipe din Serbia (2-1 cu OFK Belgrad, 3-0 cu IMT Novi Beograd, respectiv 1-1 cu Vozdovac. De cealaltă parte, Alanyaspor a remizat în ambele amicale pe care le-a disputat în pauza de vară, 2-2 cu macedonenii de la Tikves și 0-0 cu compatrioții de la Erzurumspor.
Pentru duelul de sâmbătă seară, este de așteptat ca Mirel Rădoi să îi arunce în luptă pe cei trei români pe care îi are la dispoziție (Alex Maxim, Florin Ștefan și Deian Sorescu) încă din primul minut. Același lucru este valabil și pentru Ianis Hagi și Umit Akdag în tabăra oaspeților.
GAZIANTEP (4-2-3-1): Tobiasz – Perez, Abena, Kizildag, Fl. Ștefan – Bacuna, Camara – Sorescu, Maxim, Kozlowski – Stewart
Antrenor: Mirel Rădoi
ALANYASPOR (3-4-3): P. Victor – Lima, Aliti, Akdag – Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan – Hagi, Hwang, Elia
Antrenor: Joao Pereira
Stadion: Gaziantep Stadyumu (Gaziantep)
Arbitru: Yasin Kol