Gaziantep – Alanyaspor 0-0, live video în prima etapă din Turcia. Sorescu, Ștefan și Maxim, titulari la echipa lui Rădoi. Ianis Hagi, OUT de la oaspeți!

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Gaziantep și Alanyaspor, formațiile pregătite de și Joao Pereira, se întâlnesc ACUM, într-un duel din prima etapă a campionatului din Turcia. Tehnicianul român mizează la partida de astăzi încă de la început pe cei trei fotbaliști co-naționali pe care îi are la dispoziție, și anume Alexandru Maxim, Florin Ștefan, respectiv Deian Sorescu. De cealaltă parte, în primul 11 al oaspeților se regăsește Umit Akdag, în timp ce nu se află nici pe banca de rezerve!

Min. 1: Start de meci!

Așa cum s-a vehiculat încă dinainte de startul meciului, Mirel Rădoi îi va trimite în teren pe Maxim, Sorescu și Ștefan încă din primul minut. Același lucru se aplică și în cazul fundașului Umit Akdag, titularizat la oaspeți. Ianis Hagi însă, contrar tuturor așteptărilor, nu a prins nici măcar lotul celor de la Alanyaspor din cauza unei leziuni în zona inghinală. Mai jos puteți vedea echipele de start.

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Futbolcularımızın sağlık durumu hakkında bilgilendirme Hazırlık kampında dirseğinden sakatlanan futbolcumuz Meschack Elia ve kasık bölgesinde tendon yaralanması olan Ianis Hagi, Gaziantep FK karşılaşması kadrosunda yer almamaktadır. Futbolcularımızın tedavi süreci sağlık… — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor)

GAZIANTEP (4-2-3-1): Tobiasz – Perez, Abena, Meleke, Fl. Ștefan – Bacuna, Camara – Sorescu, Maxim, Kozlowski – Stewart

Rezerve: Aslan – Bavuk, Cihan, Dervisoglu, Destici, Dursun, Gidado, Kalin, Kizildag

Antrenor: Mirel Rădoi

ALANYASPOR (3-4-3): P. Victor – Lima, Aliti, Akdag – Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan – Usluoglu, Hwang, Kaya

Rezerve: Bayram – Aksoy, Ben Ali, Celik, Gezek, Karatas, Keskin, Kigbafory, Ozdemir, Ozyurt

Antrenor: Joao Pereira

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Stadion: Gaziantep Stadyumu (Gaziantep)

Arbitru: Yasin Kol

Gazientep – Alanyaspor, live video în prima etapă din Turcia

Cele două echipe caută să înceapă cu dreptul noua stagiune internă, într-un duel care se anunță a fi unul extrem de echilibrat. Mirel Rădoi a preluat cârma celor de la Gaziantep la finalul lunii aprilie, după despărțirea de FCSB, însă cele patru meciuri disputate până la finalul stagiunii 2025/2026 în campionat au fost unele de uitat, toate acestea reprezentând înfrângeri.

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Primele victorii ale tehnicianului român alături de Gaziantep au venit însă în această vară, în perioada de pregătire, clubul turc reușind să câștige două dintre cele trei meciuri amicale disputate în fața unor echipe din Serbia (2-1 cu OFK Belgrad, 3-0 cu IMT Novi Beograd, respectiv 1-1 cu Vozdovac. De cealaltă parte, Alanyaspor a remizat în ambele amicale pe care le-a disputat în pauza de vară, 2-2 cu macedonenii de la Tikves și 0-0 cu compatrioții de la Erzurumspor.

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Echipele probabile în Gaziantep – Alanyaspor

Pentru duelul de sâmbătă seară, este de așteptat ca Mirel Rădoi să îi arunce în luptă pe cei trei români pe care îi are la dispoziție (Alex Maxim, Florin Ștefan și Deian Sorescu) încă din primul minut. Același lucru este valabil și pentru Ianis Hagi și Umit Akdag în tabăra oaspeților.

GAZIANTEP (4-2-3-1): Tobiasz – Perez, Abena, Kizildag, Fl. Ștefan – Bacuna, Camara – Sorescu, Maxim, Kozlowski – Stewart

Antrenor: Mirel Rădoi

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ALANYASPOR (3-4-3): P. Victor – Lima, Aliti, Akdag – Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan – Hagi, Hwang, Elia

Antrenor: Joao Pereira

Stadion: Gaziantep Stadyumu (Gaziantep)

Arbitru: Yasin Kol