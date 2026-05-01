Gaziantep – Beșiktaș, live video în etapa 32 din Superliga Turciei. Mirel Rădoi, misiune dificilă la noua sa echipă

Gaziantep primește vizita lui Beșiktaș în etapa cu numărul 32 din Superliga Turciei. Mirel Rădoi este gata să-și ia revanșa după ce echipa sa a dezamăgit la debut
Ciprian Păvăleanu
01.05.2026 | 16:48
Gaziantep - Beșiktaș, live video în etapa 32 din Superliga Turciei. Foto: Hepta.ro
Mirel Rădoi (45 de ani) are o misiune dificilă la Gaziantep. Echipa antrenorului român o va întâlni în următoarea rundă pe una dintre cele mai puternice echipe din campionat, Beșiktaș, care se află în lupta pentru un loc de cupe europene. La debut, formația sa a pierdut cu 0-3, însă fostul antrenor de la FCSB speră să facă o figură frumoasă împotriva unui adversar de top. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre acest meci.

Gaziantep – Beșiktaș, live video în etapa 32 din Superliga Turciei

Deși înțelegerea dintre Mirel Rădoi și Gigi Becali era aceea ca antrenorul să rămână cel puțin până la finalul sezonului, finul patronului de la FCSB a ales să plece deja în Turcia, după ce a primit o ofertă de ultimă oră de la Gaziantep. El a ales să dea curs acestei propuneri încă de acum pentru a înțelege situația și pentru a-și face planurile pentru sezonul următor. Debutul a fost dezastruos, însă Rădoi speră că echipa sa poate face un joc mai bun împotriva lui Beșiktaș, meci ce se va disputa vineri, 1 mai, de la ora 20:00.

Clasament Superliga Turciei

Istoricul meciurilor Gaziantep – Beșiktaș. Statistică oficială

Surprinzător, chiar dacă Gaziantep este o echipă de a doua jumătate a clasamentului în timp ce Beșiktaș este un gigant al fotbalului din Turcia, ultimele întâlniri directe sunt în favoarea echipei lui Mirel Rădoi. Mai precis, formația din Istanbul s-a impus ultima dată împotriva lui Gaziantep în anul 2023. Iată cum arată ultimele 5 întâlniri oficiale:

  • Beșiktaș – Gaziantep 2-2 (8 decembrie 2025)
  • Beșiktaș – Gaziantep 1-2 (10 martie 2025)
  • Gaziantep – Beșiktaș 1-1 (6 octombrie 2024)
  • Gaziantep – Beșiktaș 2-0 (11 martie 2024)
  • Beșiktaș – Gaziantep 2-0 (30 octombrie 2023)

Cine transmite la TV meciul Gaziantep – Beșiktaș

Meciul de vineri, 1 mai, dintre Gaziantep – Beșiktaș va fi transmis la TV în România de programul Prima Sport 3. Pe lângă varianta TV, cei dornici să vadă partida o pot face și în mediul online. Abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream direct pe platformă.

Cote pariuri Gaziantep – Beșiktaș în Superliga Turciei

Fără doar și poate, chiar dacă joacă acasă, Gaziantep pleacă din postura de „outsider” în partida contra lui Beșiktaș. Casele de pariuri o văd favorită pe formația din Istanbul, însă nu ca pe una certă. „Vulturii Negri” au o cotă de 2.07 la victorie, față de 3.25 pentru un succes al echipei lui Mirel Rădoi. Un rezultat de egalitate este cotat cu 3.70. Cei care nu se simt inspirați în ceea ce privește rezultatul final, pot încerca să parieze pe goluri. Selecția „nu marchează ambele” are o cotă foarte bună de 2.70, iar un meci de „sub 2,5 goluri” este cotat la 2.72.

Urmărește în timp real Gaziantep – Beșiktaș, live text pe Fanatik

Urmărește Gaziantep – Beșiktaș pe FANATIK, în format live text și video. Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și clasamentul actualizat. Intră pe site și rămâi la curent cu toate informațiile din timpul partidei.

