Gaziantep FK, anunț oficial de ultim moment despre Mirel Rădoi!

Clubul Gaziantep FK a confirmat că Mirel Rădoi merge în Turcia pentru a semna contractul

ADVERTISEMENT

Clubul Gaziantep FK a făcut marți seară un anunț de maxim interes în legătură cu numirea lui Mirel Rădoi (45 de ani) în funcția de antrenor principal. Turcii au confirmat că l-au chemat pe tehnicianul român și pe colaboratorii săi la discuții în cursul zilei de miercuri. Astfel, reprezentanții echipei din Superliga Turciei au transmis că atunci urmează să fie puse la punct ultimele detalii în sensul oficializării înțelegerii.

Clubul Gaziantep FK a confirmat că Mirel Rădoi merge în Turcia pentru a semna contractul

De asemenea, cei de la Gaziantep au menționat și că există deja un acord la nivel verbal între părțile implicate, astfel încât pare că mai este nevoie să fie făcute doar formalitățile în vederea începerii acestei colaborări. Ulterior, va lua un alt avion cu destinația Gaziantep. Acolo este așteptat să ajungă alături de colaboratorii săi în jurul orei 03:25.

ADVERTISEMENT

„Clubul nostru a ajuns la un acord preliminar cu Mirel Rădoi, fost selecționer al naționalei României, pentru poziția de antrenor principal. Mirel Rădoi și colaboratorii săi au fost invitați în orașul nostru pentru a pune la punct ultimele detalii împreună cu echipa noastră de management”, au informat cei de la Gaziantep FK prin intermediul rețelelor de socializare.