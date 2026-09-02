Sport

Fostul antrenor din SuperLiga, în locul lui Mirel Rădoi la Gaziantep!?

Mirel Rădoi va fi înlocuit la Gaziantep FK de un fost antrenor din SuperLiga României! Despre cine este vorba: se află la prima experiență în afara țării noastre
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.09.2026 | 05:19
Fostul antrenor din SuperLiga in locul lui Mirel Radoi la Gaziantep
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Fostul antrenor din SuperLiga, în locul lui Mirel Rădoi la Gaziantep. Foto: colaj Fanatik
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Mirel Rădoi (45 de ani) s-a despărțit de Gaziantep FK și va fi înlocuit cu Mehmet Topal (40 de ani), fost fotbalist turc important și fost antrenor în SuperLiga României, la Petrolul Ploiești, în nu mai puțin de trei rânduri chiar. De altfel, fostul mijlocaș nu a antrenat până acum decât în țara noastră.

Mehmet Topal, fost la Petrolul Ploiești în SuperLiga României, merge în locul lui Mirel Rădoi la Gaziantep FK

Astfel, în mod evident, aceasta va fi prima sa experiență ca tehnician în țara lui natală. Liber de contract din luna iunie, de la ultima despărțire de „lupii galbeni”, Topal a ajuns acum la un acord verbal cu oficialii celor de la Gaziantep FK, informează jurnaliștii de la Neox Spor. Astfel, în aceste condiții, este de așteptat ca el să semneze în scurt timp contractul, dacă nu va interveni ceva neprevăzut în acest sens bineînțeles, iar ulterior să fie și prezentat oficial.

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Revine Mirel Rădoi la FCSB? Ultimele detalii

FANATIK a oferit în exclusivitate toate detaliile financiare legate de despărțirea lui Mirel Rădoi de Gaziantep FK. Ulterior, în direct la FANATIK SUPERLIGA, a fost analizat subiectul reprezentat de o posibilă revenire a antrenorului în România, tot la FCSB. Doar că realizatorul Horia Ivanovici a informat cu această ocazie că nu se pune problema de așa ceva în acest moment:

„Vă dau scris (n.r. invitaților din emisiune) că Rădoi nu mai vine la FCSB. Țineți minte ce v-am spus astăzi (n.r. marți, 1 septembrie). Din ce știu eu, nici Rădoi nu-și dorește să vină la FCSB, pentru că relația (n.r. cu Gigi Becali) și la al doilea descălecat n-a fost una grozavă. În spate n-a fost deloc grozavă. Acesta a fost și motivul pentru care Rădoi s-a grăbit să plece la Gaziantep și n-a stat până la finalul sezonului.

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(…) În spatele cortinei, relația lui Rădoi cu Gigi Becali nu a fost bună. Că patronul tot s-a băgat. Mai puțin, dar tot s-a băgat. Și Rădoi are toleranță zero. Eu cred că și la Gaziantep au vrut să se bage bașcanii, la primul 11. Iar eu, din ce am vorbit cu Gigi Becali, nu l-am simțit entuziast privind întoarcerea lui Mirel Rădoi la FCSB”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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