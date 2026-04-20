Gaziantep, spectacol înainte de venirea lui Mirel Rădoi! Deian Sorescu a marcat în victoria cu Kayserispor. Video

ADVERTISEMENT

Gaziantep este pe val înainte de venirea lui Mirel Rădoi. F , la care sunt legitimați și românii Alex Maxim, Denis Drăguș și Deian Sorescu, cel din urmă reușind chiar să marcheze în ultima etapă de campionat.

Gaziantep, spectacol înainte de venirea lui Mirel Rădoi

Gaziantep a întâlnit-o pe Kayserispor în etapa cu numărul 30 din Superliga Turciei. Văzută drept favorită, formația la care va ajunge Mirel Rădoi s-a distrat și a reușit să marcheze nu mai puțin de trei ori, rezultatul final arătând 3-0. Alex Maxim și Deian Sorescu au început duelul din primul minut, iar Denis Drăguș a fost introdus pe teren în minutul 68.

ADVERTISEMENT

România a avut un reprezentant pe tabelă. Deian Sorescu a obținut un penalty în minutul 78 al întâlnirii, în urma unei împingeri în careu. Același Sorescu și-a asumat responsabilitatea și a executat imparabil de la 11 metri. În urma acestui rezultat, Gaziantep a urcat pe locul 10 în Superliga Turciei, cu 37 de puncte acumulate în 30 de etape.

Dacă Mirel Rădoi va pleca de la FCSB după partida cu Farul Constanța, antrenorul român nu va putea sta pe banca de rezerve. , iar regulamentele Federației din Turcia nu îi vor permite să o pregătească pe Gaziantep din teren.

ADVERTISEMENT

Cum a reacționat Gigi Becali vizavi de mutarea lui Rădoi la Gaziantep

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . Mai exact, patronul FCSB speră ca Mirel Rădoi să continue cel puțin până în vară, ca mai apoi să se ducă la o echipă importantă. Totodată, Gigi Becali a transmis că îi va oferi un salariu mai mare finului său, asta în contextul în care va reuși să ducă clubul în cupele europene.

ADVERTISEMENT

„Eu nu știu nimic. El știe ce va face. El și ar vrea, eu l-am cam întors. Zice că a promis nu știu ce, nu e nici el hotărât ce să facă. Nu m-a anunțat cu nimic. El mi-a zis că are ofertă și eu i-am zis când a venit atunci. ‘Dacă vei avea ofertă, e vorba de tine, de viața ta, să te duci unde ai ofertă ca lumea’. Atât. El mi-a zis că are ofertă, dar nu știu ce va face. ‘Nu știu ce e bine pentru tine la ora asta, că nu știu viitorul. Dacă ne calificăm și câștigăm barajul, tu poți lua mai mulți bani decât la Gaziantep. Faci și bani, fac și echipă, câștigi campionatul, te duci în Liga Campionilor, iei 5 milioane’. A început să râdă. I-am zis ‘Dacă îți dau ăia 3 milioane în Turcia sau în Arabia, le zici du-te, mă, de aici. Îmi dai mie 3 milioane? Îmi dai 5 milioane dacă vrei să vin’.

ADVERTISEMENT

El a început să râdă. Eu am rămas cu el. ‘Gândește-te ce e mai bine pentru tine. Și să te lumineze Dumnezeu’. În rest nu știu nimic. Nici el nu cred că știe ce face. E în frământări. (n.r. – Oferta e clară?) Păi d-aia mi-a zis. ‘Nașule, mi-e rușine, că am vorbit cu ei’. Eu i-am zis ‘Bă, ai vorbit cu ei, dar ție de cine ți-e mai mare rușine, de nașul tău sau de ăia? Asta e o ofertă pe care ți-o pot da și eu’”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.