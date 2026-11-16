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Naţionala României joacă marţi, de la ora 21:45, . „Tricolorii” vor avea de înfruntat un public ostil, dar şi un gazon impracticabil, suprafaţa de joc de pe Arena Naţională fiind „parfum” pe lângă ce e la Zenica.

Gazon deplorabil la Zenica înainte de Bosnia – România!

Reporterii FANATIK vă prezintă în exclusivitate imagini cu suprafaţa de joc din Bosnia-Herţegovina. Gazonul este într-o stare deplorabilă, denivelat şi afectat de precipitaţiile importante din ultimele zile.

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Asta în condiţiile în care niciuna dintre echipe nu a efectuat antrenamentul oficial pe stadionul Bilino Polje. „Tricolorii” lui Gică Hagi trebuie să se pregătească pentru un gazon greu, care anunţă un meci de luptă.

La ora meciului ar putea să plouă!

Mai mult decât atât, la ora meciului ar putea să apară şi precipitaţiile, care ar îngreuna şi mai mult gazonul. Pe lângă suprafaţa de joc, „tricolorii” vor avea de înfruntat şi ostilitatea publicului. Tribunele sunt foarte apropiate de gazon şi la ultima confruntare, România a fost primită cu înjurături şi scandări rasiste.

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Naţionala noastră a pierdut toate cele trei meciuri disputate la Zenica împotriva Bosniei-Herţegovina: 1-2 în 2011, 0-1 în 2022, respectiv 1-3 în 2025, ultimul meci fiind disputat în penultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

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Horia Ivanovici l-a criticat pe Primarul Ciucu pentru starea gazonului de pe Arena Naţională

Suprafaţa de joc de pe Arena Naţională a cedat după România – Polonia, scor 2-1. Chiar şi aşa, gazonul stricat de pe cel mai mare stadion al României este „biliard” pe lângă condiţiile de la Zenica, înaintea meciului.

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pentru starea gazonului de pe Arena Naţională. Criticile au avut efect, iar stadionul se va închide până pe 8 decembrie pentru a se efectua lucrări de remediere:

„Chiar nu suntem în stare o țară de 20 de milioane de oameni cu atâția bani? Nu sunteți în stare să gestionați, să vă ocupați de Arena Națională? Un gazon vă cerem domnul Ciucu. Dacă eu vă cer un gazon și nu sunteți în stare, cum o să puteți dumneavoastră să fiți un primar bun al Bucureștiului? Cu tot dragul și cu tot respectul. Pricep, a trecut un an, deși sincer n-ați făcut nimic, numai bla, bla, bla. Sunteți foarte tare în ataca rivalii, dar când vă uitați în ogradă…”, a spus Horia Ivanovici.

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