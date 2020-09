Gazonul de pe „Arena Națională”, obstacol în plus pentru România. Similitudini cu meciul contra Irlandei de Nord din 1985. Nemulțumirile lui Rădoi și Lucescu

Condițiile meteorologice nu țin deloc cu naționala României în ziua disputării meciului cu Irlanda de Nord. Sunt similitudini foarte neplăcute cu meciul de tristă amintire cu același adversar din urmă cu 35 de ani, 0-1 pe 16 octombrie 1985. Aceeași nemulțumire o are acum Mirel Rădoi, ca atunci Mircea Lucescu.

Starea gazonului de pe „Arena Națională”, după o noapte de ploaie abundentă în care acoperișul nu a fost tras, va fi un aliat al reprezentativei nord-irlandeze, care va putea „distruge” mai ușor construcția echipei noastre pe un teren greu. Nu mai vorbim de atmosfera „britanică”, umezeală, ploaie, care îi va face pe oaspeți să se simtă ca acasă…

Chiar selecționerul Mirel Rădoi spunea, la conferința de presă de ieri, că „Gazonul nu este unul așa cum ne așteptam, din păcate”. Și asta înainte de pornirea precipitațiilor!

Cum spuneam, acoperișul „Arenei Naționale” a fost tras abia azi-dimineață, în jurul orei 10, după ce ploaia care a căzut toată noaptea a înmuiat bine gazonul. Conducerea FRF n-o fi avut timp să urmărească prognoza meteo în zilele anterioare ca să ia măsuri de protejare a terenului de joc. Sau are încredere deplină că „tricolorii”, în formula gândită de Mirel Rădoi nu se vor împiedica de un astfel de „amănunt” și vor învinge oricum „modesta” reprezentativă nord-irlandeză…

Starea terenului a fost un dușman pentru naționala României și în 1985, când, în ciuda insistențelor antrenorului de atunci, Mircea Lucescu de se schimba stadionul pe care s-a jucat partida ce ne-ar fi putut asigura calificarea la turneul final al Mondialului din Mexic 1986, meciul cu Irlanda de Nord s-a disputat pe vechiul „23 August”.

„Din păcate, am avut un ghinion incredibil, și nu numai ghinion. Nu am avut sprijinul acelora care trebuiau să mă ajute să nu jucăm acel meci pe «23 August», care fusese arat pentru «Cântarea României». Eu am vrut la Timișoara, la Cluj, pe Ghencea, și m-au obligat să joc pe «23 August»” – Mircea Lucescu

„La Timișoara, de exemplu, gazonul era foarte bun și publicul minunat. Pentru că Bobu (n.red. – Emil Bobu era atunci secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, funcţie cheie care controla întregul aparat de partid) a refuzat, am decis să plec din cantonamentul naționalei și să dau o fugă până la București!” – Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Eram cu lotul la Bistrița, acolo pregăteam meciul cu Irlanda de Nord. Mi-am luat ghetele și m-am suit în avion. Am venit pe «23 August» și de față cu oamenii partidului, cei care decideau, am început să le fac demonstrații că nu se poate sta în picioare” – Mircea Lucescu

„Am făcut alunecări, câteva sprinturi… degeaba… a rămas ca ei: Nu! Și asta a fost! Am jucat pe un gazon prost, am pierdut și… gata!” – Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT