Gazprom oprește complet tranzitul de gaze prin Nord Stream 1. Cauza acestei decizii radicale luate de ruși

Încă de la mijlocul lunii trecute, pentru trei zile, între 31 august și 2 septembrie. Motivul de atunci: ”lucrări de mentenanță”.

Vineri, 2 septembrie, compania energetică rusă a anunțat că aprovizionarea cu gaze naturale prin conducta Nord Stream 1 este complet oprită din cauza problemelor cu echipamentele, scrie .

”Până când nu se elimină defecțiunea de funcționare a echipamentului, tranzitul de gaze prin gazoductul Nord Stream rămâne complet suspendat”, a anunţat Gazprom pe contul de Telegram.

Rușii anunță că la stația de compresoare Portovaya de la Sankt Petersburg s-a descoperit o scurgere de ulei la motor în timpul unei inspecții comune cu Siemens Energy, care se ocupă de mentenanța turbinelor, relatează sursa citată.

Reprezentanții Gazprom au precizat că turbina nu ar putea funcționa în siguranță până când scurgerea nu este reparată.

Rușii nu au dat un interval de timp pentru reluarea furnizării de gaz prin conductă. Procesul trebuia să fie reluat sâmbătă, după o pauză de mentenanță de trei zile.

Într-o postare pe Telegram, cei de la Gazprom au prezentat o imagine care arată scurgeri de ulei pe echipamentele de la stația de compresoare.

