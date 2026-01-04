Gazzetta dello Sport a dat ultimele detalii despre revenirea lui Radu Drăgușin în Serie A!

ADVERTISEMENT

Presa din Italia anunță că Radu Drăgușin, cel mai bine cotat fotbalist român al momentului, ar putea reveni în această iarnă în Serie A. Mai multe echipe din primul eșalon încearcă să îl împrumute de la Tottenham Hotspur, iar luna ianuarie ar putea aduce o mutare interesantă.

Revine Radu Drăgușin în Serie A!? Ce scrie presa din Italia

Radu Drăgușin a revenit recent pe teren, după luni întregi de pauză. Fundașul român a jucat în meciul pe care Spurs l-au câștigat în fața celor de la Crystal Palace. Totuși, situația sa rămâne una complicată. Nu a recăpătat încă ritmul optim, iar în lotul lui Tottenham există stoperi mai bine cotați în acest moment.

Din acest motiv, s Fundașul ar avea șansa să prindă mult mai multe minute și să revină ulterior în Premier League într-o formă mult mai bună.

Care sunt echipele care îl vor pe Radu Drăgușin

, însă La Gazzetta dello Sport anunță că pe listă au intrat și AS Roma sau Fiorentina, ambele „lucrând” la această mutare. Rămâne însă de văzut cum vor decurge negocierile.

„Când am ajuns acasă aveam mii de gânduri în cap. Telefonul suna non-stop. Prieteni, familie, colegi, jucători de la echipa națională, antrenori. Toată lumea voia să vadă dacă sunt ok. Pe 3 februarie a fost ziua mea. Sigur, mi-au scris și atunci. Aș minți dacă aș spune că nu am fost stresat. Fotbalul nu e doar despre momente frumoase. Este și despre perioade dificile peste care trebuie să treci. Știam că va fi o călătorie grea, dar am avut oamenii potriviți lângă mine.

Când eram la antrenamente mă concentram pe ce aveam de făcut acolo. Când eram acasă mă concentram pe partea de recuperare. Să fiu într-un mediu plăcut, cu logodnica mea, cu cățelul”, spunea Radu Drăgușin despre accidentarea suferită.