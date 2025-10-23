Gazzetta dello Sport a dat verdictul în disputa FCSB – Steaua. Ce au scris italienii înaintea meciului cu Bologna

ADVERTISEMENT

Conflictul FCSB-Steaua a intrat sub lupa celor de la Gazzetta dello Sport, care scriu despre problemele pe care trupa lui Gigi Becali le-a avut în ultimii ani. În ultimele zile, UEFA a produs o serie de modificări pe site-ul oficial care a reaprins conflictul dintre cele două cluburi.

Ce scriu cei de la Gazzetta dello Sport despre scandalul FCSB-Steaua înainte de partida de Europa League

Jurnaliștii italieni încep materialul abrupt: „De la Steaua, care a câștigat Cupa Campionilor, la FCSB, echipă născută din cenușa unei dispute legale”.

ADVERTISEMENT

„Echipa pe care Bologna o să o confrunte la București s-a născut în 2014, apară istoria echipei Steaua, dar numele acesta a rămas cu o formație mică condusă de Armată. Era o vreme când stelele străluceau în est. La Belgrad, Steaua Roșie a câștigat Cupa Campionilor, în 1991, cu jucători istorici precum Mihajlovic, Jugovic, Prosinecki sau Pancev. Dar înainte de asta a fost Steaua din România, primul club din est care triumfă în Cupa Campionilor, în 1986, după o finală cu Barcelona. Steaua, o echipă ce reprezenta Armata României, avea un tânăr Lăcătuș, un libero Belodedici (care a câștigat și cu Steaua Roșie), pe Boloni și pe Balint. Eroul, totuși, a fost portarul, Duckadam, care a apărat toate penalty-urile Barcelonei: Alexanko, Pedraza, Pichi și Marcos”, au notat ziariștii din peninsulă.

„Eroul ghinionist” – Helmut Duckadam

Într-o incursiune în trecut, , nu a fost nici el uitat. Se menționează modul în care, în scurt timp, a trecut de la erou la un fotbalist uitat, după finala de la Sevilla.

ADVERTISEMENT

„Duckadam a devenit ‘eroul de la Sevilla’ pentru toți, dar imediat a căzut în dizgrație. Potrivit unei legende urbane, negată de portar, fiul dictatorului Ceaușescu ar fi contribuit la absența fotbalistului după ce i-ar fi rupt degetele de la mână. De fapt, realitatea ar fi că Duckadam a fost diagnosticat imediat după triumf cu un cheag de sânge în braț, a fost operat și a riscat să-și piardă mâna. Trei ani mai târziu, în altă finală, Silviu Lung era titular și copleșit de Milanul lui Van Basten și Gullit.

ADVERTISEMENT

Era începutul perioadei mărețe a lui Berlusconi. În retrospectivă, acea noapte poate fi considerată triumful sportiv al capitalismului asupra socialismului. La câteva luni a căzut întregul bloc sovietic. Ceaușescu, Zidul Berlinului. De atunci, cu excepția celor de la Steaua Roșie, fotbalul din est nu a mai ajuns în vârf”, au continuat jurnaliștii de la

„Prestigiu în declin”- concluziile celor de la Gazzetta dello Sport despre FCSB – Steaua

Am ajuns și la prezent, , ce va avea loc la 19:45, concluzia e clară pentru italieni: oaspeții nu vor înfrunta o echipă care să se ridice la nivelul celei din 1986.

ADVERTISEMENT

„Steaua a ajuns în semifinalele Cupei UEFA în 2006. Legal, nu își poate folosi numele, dar apără moștenirea echipei istorice, cea mai de succes din România. În 1998, clubul a fost privatizat, iar în 2003, controversatul om de afaceri, George Becali, a preluat controlul. Scandalul a început în 2014, când Ministerul Apărării a contestat legitimitatea privatizării. A apărut o dispută legală care a dat armatei proprietatea exclusivă asupra mărcilor comerciale și a numelui Steaua. Clubul lui Gigi Becali a fost, prin urmare, nevoit să-și schimbe numele în FCSB.

Între timp, în 2017, Steaua, înregistrată în divizia a patra, a renăscut sub egida armatei. UEFA și Federația Română de Fotbal recunosc însă FCSB ca fiind „adevărata” Steaua, cu toată moștenirea sa sportivă. La fel au făcut și marea majoritate a fanilor, în afară de un grup istoric de ultrași care și-au îndreptat atenția către clubul armatei. În orice caz, la nivel fotbalistic, Bologna cu siguranță nu va înfrunta echipa din finala Cupei Campionilor: campioana României a pierdut în ultima rundă cu Metaloglobus, echipă aflată pe ultimul loc, și se chinuie pe poziția 13 în campionat”, au concluzionat aceștia.

Ce modificări a făcut UEFA în disputa FCSB – Steaua

La sfârșitul săptămânii trecute, în ceea ce le privește pe FCSB și Steaua, cele două cluburi care se luptă în instanță pentru palmaresul echipei istorice a Stelei, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

Astfel, FCSB nu mai are pe site-ul oficial trecut în dreptul palmaresului Cupa Campionilor Europeni, așa cum s-a întâmplat până acum. Totodată, acum pe site-ul oficial apare că FCSB a evoluat în doar două sezoane în cupele europene, 2017-2018 și 2024-2025.