Gazzetta dello Sport a dat verdictul în disputa FCSB – Steaua. Ce au scris italienii înaintea meciului cu Bologna

Înainte de duelul dintre FCSB și Bologna și în plin haos la UEFA, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au vorbit despre problemele avute de campioana României din punct de vedere al identității.
Mihai Alecu
23.10.2025 | 10:33
Gazzetta dello Sport a dat verdictul in disputa FCSB Steaua Ce au scris italienii inaintea meciului cu Bologna
Material special de la Gazzetta dello Sport despre FCSB - Steaua
Conflictul FCSB-Steaua a intrat sub lupa celor de la Gazzetta dello Sport, care scriu despre problemele pe care trupa lui Gigi Becali le-a avut în ultimii ani. În ultimele zile, UEFA a produs o serie de modificări pe site-ul oficial care a reaprins conflictul dintre cele două cluburi.

Ce scriu cei de la Gazzetta dello Sport despre scandalul FCSB-Steaua înainte de partida de Europa League

Jurnaliștii italieni încep materialul abrupt: „De la Steaua, care a câștigat Cupa Campionilor, la FCSB, echipă născută din cenușa unei dispute legale”.

„Echipa pe care Bologna o să o confrunte la București s-a născut în 2014, apară istoria echipei Steaua, dar numele acesta a rămas cu o formație mică condusă de Armată. Era o vreme când stelele străluceau în est. La Belgrad, Steaua Roșie a câștigat Cupa Campionilor, în 1991, cu jucători istorici precum Mihajlovic, Jugovic, Prosinecki sau Pancev. Dar înainte de asta a fost Steaua din România, primul club din est care triumfă în Cupa Campionilor, în 1986, după o finală cu Barcelona. Steaua, o echipă ce reprezenta Armata României, avea un tânăr Lăcătuș, un libero Belodedici (care a câștigat și cu Steaua Roșie), pe Boloni și pe Balint. Eroul, totuși, a fost portarul, Duckadam, care a apărat toate penalty-urile Barcelonei: Alexanko, Pedraza, Pichi și Marcos”, au notat ziariștii din peninsulă.

„Eroul ghinionist” – Helmut Duckadam

Într-o incursiune în trecut, fostul mare portar al Stelei, Duckadam, nu a fost nici el uitat. Se menționează modul în care, în scurt timp, a trecut de la erou la un fotbalist uitat, după finala de la Sevilla.

„Duckadam a devenit ‘eroul de la Sevilla’ pentru toți, dar imediat a căzut în dizgrație. Potrivit unei legende urbane, negată de portar, fiul dictatorului Ceaușescu ar fi contribuit la absența fotbalistului după ce i-ar fi rupt degetele de la mână. De fapt, realitatea ar fi că Duckadam a fost diagnosticat imediat după triumf cu un cheag de sânge în braț, a fost operat și a riscat să-și piardă mâna. Trei ani mai târziu, în altă finală, Silviu Lung era titular și copleșit de Milanul lui Van Basten și Gullit.

Era începutul perioadei mărețe a lui Berlusconi. În retrospectivă, acea noapte poate fi considerată triumful sportiv al capitalismului asupra socialismului. La câteva luni a căzut întregul bloc sovietic. Ceaușescu, Zidul Berlinului. De atunci, cu excepția celor de la Steaua Roșie, fotbalul din est nu a mai ajuns în vârf”, au continuat jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.

„Prestigiu în declin”- concluziile celor de la Gazzetta dello Sport despre FCSB – Steaua

Am ajuns și la prezent, iar înainte de FCSB – Bologna, ce va avea loc la 19:45, concluzia e clară pentru italieni: oaspeții nu vor înfrunta o echipă care să se ridice la nivelul celei din 1986.

„Steaua a ajuns în semifinalele Cupei UEFA în 2006. Legal, nu își poate folosi numele, dar apără moștenirea echipei istorice, cea mai de succes din România. În 1998, clubul a fost privatizat, iar în 2003, controversatul om de afaceri, George Becali, a preluat controlul. Scandalul a început în 2014, când Ministerul Apărării a contestat legitimitatea privatizării. A apărut o dispută legală care a dat armatei proprietatea exclusivă asupra mărcilor comerciale și a numelui Steaua. Clubul lui Gigi Becali a fost, prin urmare, nevoit să-și schimbe numele în FCSB.

Între timp, în 2017, Steaua, înregistrată în divizia a patra, a renăscut sub egida armatei. UEFA și Federația Română de Fotbal recunosc însă FCSB ca fiind „adevărata” Steaua, cu toată moștenirea sa sportivă. La fel au făcut și marea majoritate a fanilor, în afară de un grup istoric de ultrași care și-au îndreptat atenția către clubul armatei. În orice caz, la nivel fotbalistic, Bologna cu siguranță nu va înfrunta echipa din finala Cupei Campionilor: campioana României a pierdut în ultima rundă cu Metaloglobus, echipă aflată pe ultimul loc, și se chinuie pe poziția 13 în campionat”, au concluzionat aceștia.

Ce modificări a făcut UEFA în disputa FCSB – Steaua

La sfârșitul săptămânii trecute, UEFA a făcut o serie de modificări pe site-ul oficial în ceea ce le privește pe FCSB și Steaua, cele două cluburi care se luptă în instanță pentru palmaresul echipei istorice a Stelei, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

Astfel, FCSB nu mai are pe site-ul oficial trecut în dreptul palmaresului Cupa Campionilor Europeni, așa cum s-a întâmplat până acum. Totodată, acum pe site-ul oficial apare că FCSB a evoluat în doar două sezoane în cupele europene, 2017-2018 și 2024-2025.

