Gazzetta dello Sport a numit marea problemă a lui Cristi Chivu după înfrângerile suferite de Inter cu AC Milan și Atletico Madrid: „E clar”

ADVERTISEMENT

Denzel Dumfries s-a accidentat la gleznă în partida Inter – Lazio 2-0, disputată pe 9 noiembrie, și ar urma să revină pe gazon spre sfârșitul lunii decembrie. Absența olandezului este o mare problemă pentru Cristi Chivu, iar acest lucru s-a putut observa și în eșecurile cu AC Milan, 0-1, și Atletico Madrid, 1-2, aspect subliniat de celebra publicație Gazzetta dello Sport.

Gazzetta dello Sport a numit marea problemă a lui Cristi Chivu

Ziarul italian a analizat impactul pe care absența lui Dumfries îl are asupra jocului lui Inter. „Două meciuri fără Dumfries, două înfrângeri dure, iar nimeni nu a fost capabil să îl înlocuiască pe olandez într-un mod adecvat. E clar acum că Inter are o mare problemă în flancul drept, pentru că echipa s-a schimbat semnificativ în absența lui Dumfries: mai puțină energie, mai puțin impact în atac, mai puțină concentrare în apărare.

ADVERTISEMENT

Înfrângerile contra lui Atletico Madrid, în Champions League, și Milan, în Serie A, au expus problemele evidente din echipa lui Chivu, care, deși nu a fost în vreun moment inferioară adversarilor din punct de vedere al jocului, al construcției sau al ocaziilor, suferă lovituri decisive la primele oportunități, iar acest lucru se dovedește a fi costisitor”, au transmis italienii.

Ce soluții are Cristi Chivu pentru banda dreaptă a defensivei

În , Cristi Chivu ar avea mai multe variante, însă niciuna nu pare a fi satisfăcătoare. În partidele cu și , tehnicianul român s-a bazat în banda dreaptă a defensivei pe Carlos Augusto, fotbalist al cărui post de bază este cel de fundaș stânga. „Evoluând pe picior inversat, Carlos Augusto a avut, evident, mai multe dificultăți decât de obicei, coborând prea des pe partea stângă atât în derby, cât și în Champions League, ceea ce îl face, în mare măsură, previzibil”, au notat cei de la Gazzetta dello Sport.

ADVERTISEMENT

O altă variantă ar fi brazilianul Luis Henrique, fotbalist transferat de Inter pentru 25 de milioane de euro de la Marseille, însă acesta se dovedește a fi o achiziție neinspirată, după cum subliniază și italienii: „Nu a avut niciun fel de impact până acum, iar în momentul actual, devine un mister: ce este Luis Henrique? Un jucător de bandă ofensiv sau un fundaș de bandă? A jucat pe toate posturile din partea dreaptă pe parcursul carierei, însă astăzi nu e clar unde s-ar potrivi cel mai bine. Din acest motiv, Chivu a ales să joace cu un fotbalist de picior stâng pe acel post”.

ADVERTISEMENT

În fine, Cristi Chivu are în lot și un alt fundaș dreapta „de meserie”, pe Matteo Darmian, însă acesta are 35 de ani, iar evoluțiile sale au fost afectate de accidentări. Conluzia celor de la este una clară: „Fără Dumfries, Inter are o mare problemă în banda dreaptă”.

Ce program are Interul lui Cristi Chivu în acest final de an

După două dueluri foarte complicate, pentru Inter urmează o partidă mai facilă, cel puțin la prima vedere. Duminică, echipa lui Cristi Chivu va evolua pe terenul nou-promovatei Pisa. Apoi, „nerazzurrii” vor întâlni Venezia în Cupa Italiei, Como în Serie A, Liverpool în Champions League și Genoa în campionat înainte de a se deplasa în Arabia Saudită, unde va avea loc Supercupa Italiei. În semifinale, formația antrenată de Cristi Chivu va întâlni Bologna, iar în cazul unui succes ar juca în finală contra învingătoarei din disputa Napoli – AC Milan.