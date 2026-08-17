Gazzetta dello Sport a numit marea problemă a lui Cristi Chivu la Inter înainte de startul sezonului: „Zero goluri!”

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Inter a disputat sâmbătă ultimul amical din perioada de pregătire, 1-0 contra lui Betis, iar pe 22 august va debuta oficial în noul sezon din Serie A, cu un duel pe teren propriu contra nou-promovatei Monza. Jurnaliștii din Italia au analizat meciurile amicale disputate de „nerazzurri” și au scos în evidență principala problemă cu care se confruntă Cristi Chivu (45 de ani).

Atacanții Interului, zero goluri în perioada de pregătire

Interul lui Cristi Chivu a disputat în această perioadă de pregătire 5 meciuri amicale, 4 dintre ele contra unor adversari puternici, și nu a pierdut niciunul dintre jocuri. „Nerazzurrii” s-au impus în meciurile cu Karlsruhe, Manchester City, Juventus și Betis, iar . Un aspect interesant este că toate golurile înscrise de echipa lui Cristi Chivu au aparținut unor fundași și mijlocași.

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Acest lucru a fost scos în evidență de cei de la . „Atacanții nu au marcat niciun gol în cele cinci meciuri amicale din această vară. Statistica nu este atât de alarmantă, având în vedere că partidele din august vizează mai degrabă recăpătarea formei și a dorinței de joc, însă confirmă faptul că oamenii de bază ai lui Chivu nu sunt încă la capacitate fizică maximă.

Thuram se va alătura grupului abia mâine (n.r. luni); Lautaro și Bonny au evoluat la Cupa Mondială – ‘El Toro’, în special, a revenit de puțin timp în Italia –, în timp ce Pio Esposito a întâmpinat dificultăți, parțial din cauza constituției sale fizice. Un lucru este cert: vremea experimentelor a trecut. Iar atenția lui Inter se îndreaptă direct către meciul de debut în campionat”, au notat italienii.

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Defensiva lui Cristi Chivu arată excelent

Dacă fotbaliștii din compartimentul ofensiv nu au excelat în partidele de pregătire, fundașii lui Cristi Chivu au impresionat. Mijlocașul central Andy Diouf a jucat exclusiv în banda dreaptă, fiind, practic, înlocuitorul lui Denzel Dumfries. Francezul a fost o adevărată revelație, reușind o „dublă” în meciul cu Karlsruhe, și se va lupta pentru un loc de titular cu .

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John Stones, transferat în această vară de la Manchester City, și Benjamin Pavard, revenit la Inter după împrumutul la Marseille, au arătat bine în jocurile de pregătire și par pregătiți pentru startul noului sezon. Și linia de mijloc s-a ridicat la nivelul așteptărilor, Barella, Sucic și noua achiziție Stankovic fiind într-o formă bună. Duelul dintre Inter și Monza din prima etapă a noului sezon va avea loc sâmbătă, 22 august, de la ora 19:30.