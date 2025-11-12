Sport

Gazzetta dello Sport l-a analizat pe Chivu: “A redat entuziasmul și foamea de rezultate, gestionând prudent moștenirea lui Inzaghi”

Lider în Italia și neînvins în Liga Campionilor, Interul lui Cristi Chivu este o echipă tranformată în bine, după plecarea antrenorului Simone Inzaghi în Arabia Saudită
Catalin Oprea
12.11.2025 | 08:18
SPECIAL FANATIK
Cristi Chivu i-a convins pe italieni FOTO X
Scepticismul care a învăluit numirea lui Cristi Chivu la Inter Milano se risipește pe zi ce trece. Fostul căpitan al naționalei i-a convins pe italieni, care îl ridică în slăvi după ultimele rezultate. Inter a bătut Lazio și e lider în Serie A.

Interul lui Chivu e lider în Serie A și neînvinsă în Liga Campionilor

Milanezii impart prima poziție cu AS Roma, având două puncte peste rivala locală AC Milan și Napoli, campioana en-titre. În Liga Campionilor, Inter Milano are patru victorii din patru posibile, 11 goluri marcate și un singur gol primit.

Inter este acum o echipă adaptată lui Cristian Chivu. Acest lucru a subliniat de Gazzetta dello Sport, cel mai influent cotidian din Peninsulă, care subliniază: “Consacrarea definitivă a noii căi. Este noua eră post-Inzaghi

Gazzetta dello Sport face apoi o analiză mai amplă a modului în care arată Inter la momentul actual. “În primul rând, antrenorul lui Inter a gestionat moștenirea imediată a lui Simone cu prudență și fără prea multe șocuri, dar apoi, metru după metru ca în fotbal, a început să acționeze în totală autonomie.Pe scurt, nava urmează acum un traseu diferit de cel anterior: urmele trecutului recent devin din ce în ce mai rare, în timp ce Interul lui Chivu caută orizonturi noi”, scriu italienii.

Inter a marcat 37 de goluri în acest sezon

Unde sunt diferențele? Ceea ce atrage cel mai mult atenția este abandonarea posesiei prelungite, înlocuită de dorința de a duce mingea mai repede la atacanți. În acest fel Inter a ajuns deja la 37 de goluri în acest sezon.

Dorința de a recupera mingea imediat a devenit, de asemenea, clară, cu o re-agresiune feroce. Italienii remarcă apoi rotațiile făcute de antrenorul român: Chivu încearcă să implice cât mai mulți jucători în joc. Acestea sunt posibile și datorită muncii de regenerare a lui Chivu, care a redat echipei entuziasmul și foamea de rezultate.

Chivu știe să dea încredere jucătorilor

„Toate acestea, vin cu o conducere precisă și alegeri puternice. Când Sommer a greșit și din greșelii sale a venit înfrângerea cu Juve, antrenorul nerazzurrilor i-a dat încredere elvețianului în poartă.

Cu încredere, ca și cuvânt cheie, Chivu a reconectat pe toată lumea pe aceleași frecvențe. Ca și în cazul lui Calhanoglu, despre care nimeni nu ar crede că este același mijlocaș care toată vara a bătut din picioare pentru a lua o barcă pe Bosfor, forțând un transfer la Galatasaray”, se mai arată în articolul italienilor.

Pentru Inter urmează primul derby local cu AC Milan. Partida e programată pe 23 noiembrie, după terminarea meciurilor din preliminariile CM 2026. Apoi, vine un alt examen dificil, în deplasare, cu Atletico Madrid, în Liga Campionilor.

