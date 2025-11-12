Gazzetta dello Sport l-a analizat pe Chivu: “A redat entuziasmul și foamea de rezultate, gestionând prudent moștenirea lui Inzaghi”

Scepticismul care a învăluit numirea lui Cristi Chivu la Inter Milano se risipește pe zi ce trece. Fostul căpitan al naționalei i-a convins pe italieni, care îl ridică în slăvi după ultimele rezultate. Inter a bătut Lazio și e lider în Serie A.
Milanezii impart prima poziție cu AS Roma, având două puncte peste rivala locală AC Milan și Napoli, campioana en-titre. În Liga Campionilor, Inter Milano are patru victorii din patru posibile, 11 goluri marcate și un singur gol primit.
Inter este acum o echipă adaptată lui Cristian Chivu. Acest lucru a subliniat de Gazzetta dello Sport, cel mai influent cotidian din Peninsulă, care subliniază: “Consacrarea definitivă a noii căi. Este noua eră post-Inzaghi”
Gazzetta dello Sport face apoi o analiză mai amplă a modului în care arată Inter la momentul actual. “În primul rând, antrenorul lui Inter a gestionat moștenirea imediată a lui Simone cu prudență și fără prea multe șocuri, dar apoi, metru după metru ca în fotbal, a început să acționeze în totală autonomie.Pe scurt, nava urmează acum un traseu diferit de cel anterior: urmele trecutului recent devin din ce în ce mai rare, în timp ce Interul lui Chivu caută orizonturi noi”, scriu italienii.
Unde sunt diferențele? Ceea ce atrage cel mai mult atenția este abandonarea posesiei prelungite, înlocuită de dorința de a duce mingea mai repede la atacanți. În acest fel Inter a ajuns deja la 37 de goluri în acest sezon.
Dorința de a recupera mingea imediat a devenit, de asemenea, clară, cu o re-agresiune feroce. Italienii remarcă apoi rotațiile făcute de antrenorul român: Chivu încearcă să implice cât mai mulți jucători în joc. Acestea sunt posibile și datorită muncii de regenerare a lui Chivu, care a redat echipei entuziasmul și foamea de rezultate.
„Toate acestea, vin cu o conducere precisă și alegeri puternice. Când Sommer a greșit și din greșelii sale a venit înfrângerea cu Juve, antrenorul nerazzurrilor i-a dat încredere elvețianului în poartă.
Cu încredere, ca și cuvânt cheie, Chivu a reconectat pe toată lumea pe aceleași frecvențe. Ca și în cazul lui Calhanoglu, despre care nimeni nu ar crede că este același mijlocaș care toată vara a bătut din picioare pentru a lua o barcă pe Bosfor, forțând un transfer la Galatasaray”, se mai arată în articolul italienilor.
Pentru Inter urmează primul derby local cu AC Milan. Partida e programată pe 23 noiembrie, după terminarea meciurilor din preliminariile CM 2026. Apoi, vine un alt examen dificil, în deplasare, cu Atletico Madrid, în Liga Campionilor.