Gazzetta dello Sport nu s-a ferit de cuvinte, înainte de un posibil meci Italia – România la barajul pentru CM 2026: „E departe!”

ADVERTISEMENT

Tricolorii au terminat preliminariile pe locul 3, după victoria obținută cu San Marino, 7-1, iar acum mai au o ultimă speranță pentru calificarea la Cupa Mondială: barajul asigurat de câștigarea grupei din Nations League.

Gazzetta dello Sport, verdict clar despre România: „Adversar accesibil”

Printre posibilele adversare se numără și Italia, o selecționată care este departe de nivelul cu care a obișnuit, chiar dacă în urmă cu doar 4 ani câștiga EURO 2020, chiar după o finală cu Anglia, pe Wembley. Acum, jurnaliștii din peninsulă au făcut o analiză și au tras o concluzie clară cu privire la naționala noastră: ‘este un adversar accesibil’, spun italienii.

ADVERTISEMENT

„România intră în barajul pentru Cupa Mondială datorită parcursului din Liga Națiunilor. Trupa lui Lucescu pornește din urna patru și este – alături de Irlanda de Nord – unul dintre cei mai accesibili adversari ai Italiei în semifinale. Man și coechipierii săi au terminat Grupa H pe locul trei, în spatele Austriei și Bosniei. Patru victorii, un egal și trei înfrângeri au fost drumul echipei naționale în grupă.

Antrenorul principal Mircea Lucescu, experiența lui, poate face întotdeauna diferența, dar această echipă este departe de a fi spectaculoasă. Antrenorul în vârstă de 80 de ani a revenit pe bancă în 2024, prima sa aventură la echipa națională datând din 1981. În aproape cincizeci de ani de carieră, antrenorul român a câștigat totul: o Cupă UEFA cu Shakhtar în 2009, opt titluri de campioană, șapte cupe ale Ucrainei și supercupe”, au scris cei de la .

ADVERTISEMENT

Jucătorul României pe care italienii l-au remarcat

Dennis Man este jucătorul pe care italienii îl cunosc cel mai bine, asta după ce a jucat cu Parma și în Serie A, și în Serie B, iar din vară a părăsit peninsula și a mers la PSV. Acesta reprezintă un pericol pentru echipa lui Gattusso, cred italienii.

ADVERTISEMENT

„A fost, de asemenea, de două ori campion în Turcia cu Galatasaray (01/02) și Besiktas (02/03). Steaua României este Dennis Man, fostul atacant al lui Parma care s-a transferat la PSV Eindhoven în vară. Extrema dreaptă, născută în 1998, nu a fost niciodată un marcator: în echipa națională a adunat 42 de apariții și 10 goluri. Dar pe aripă poate crea mereu pericole”, au mai notat jurnaliștii italieni.

Când va avea loc tragerea la sorți

în ziua de joi, iar printre posibilele adversare se numără următoarele formații: Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina. Tricolorii vor fi nevoiți să joace partida în deplasare pentru că se află în urna a 4-a, iar în cazul unei victorii urmează să joace finala tot în deplasare.

ADVERTISEMENT

Confruntările vor avea loc în luna martie și atunci vom cunoaște dacă România merge la Mondialul din Statele Unite, Canada și Mexic. că va rămâne să conducă echipa și la partidele din luna martie: „O să fiu joi la tragerea la sorți, deci aveți răspunsul. Nimeni nu mă poate demite!”.